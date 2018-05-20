افتتـــاح مأوى للقطـــط في حلــــب

قام مجموعة من المتطوعين بإنشاء ملجإ صغير مؤقت للقطط في الحديقة العامة التي تعتبر من أشهر حدائق مدينة حلب، بالتعاون مع مجلس المدينة. وذكر مصدر في مجلس مدينة حلب أن مجموعة من الأهالي تقدمت بطلب لمجلس المدينة للسماح لهم بتجهيز أحد الأقفاص الخالية الموجودة في الحديقة، في الركن الذي كان يضم حديقة صغيرة للحيوانات. وذلك بهدف تحويله إلى ملجإ للقطط. حيث وافق المجلس على طلبهم. وتقوم فكرة الملجإ على استقبال القطط الشاردة، أو المعنفة، وخاصة الصغيرة التي تتراوح أعمارها بين شهرين وثلاثة أشهر.حيث تجري معالجتها وتلقيحها وتنظيفها وإطعامها وتأهيلها للتبني، ليتم في وقت لاحق منحها للراغبين بتبنيها.