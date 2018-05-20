العراق: مرشح دعــا شـاربي الخمــر الى انتخابــــه فجاء الأول على قائمتــه

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أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق فوز المرشح فائق الشيخ علي بمقعد برلماني بعدما جاء على رأس قائمة “تمدن” التي يقودها بحصوله على أعلى نسبة من الأصوات. وهو المرشح الذي اشتهر بدعوة شاربي الخمر الى انتخابه خلال حملته الدعائية. وكان الشيخ علي، وهو نائب في البرلمان السابق، دعا شاربي الخمر الى انتخابه قائلًا: “أريد أن أخاطب العرقجیة (شاربي الخمور) في العراق: لم يقف معكم أحد منذ ظھور العراق قبل 8 آلاف عام. وأنا الوحید الذي وقفت معكم في مجلس النواب (البرلمان)”. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد: “منعت إصدار قانون في البرلمان أراد حظر استیراد الخمور. ولأنني وقفت معكم، أطلب منكم التصويت لي في الانتخابات المقبلة”.
أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق فوز المرشح فائق الشيخ علي بمقعد برلماني بعدما جاء على رأس قائمة “تمدن” التي يقودها بحصوله على أعلى نسبة من الأصوات. وهو المرشح الذي اشتهر بدعوة شاربي الخمر الى انتخابه خلال حملته الدعائية. وكان الشيخ علي، وهو نائب في البرلمان السابق، دعا شاربي الخمر الى انتخابه قائلًا: “أريد أن أخاطب العرقجیة (شاربي الخمور) في العراق: لم يقف معكم أحد منذ ظھور العراق قبل 8 آلاف عام. وأنا الوحید الذي وقفت معكم في مجلس النواب (البرلمان)”. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد: “منعت إصدار قانون في البرلمان أراد حظر استیراد الخمور. ولأنني وقفت معكم، أطلب منكم التصويت لي في الانتخابات المقبلة”.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018