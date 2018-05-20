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يوم الأحد 20 ماي 2018
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العراق: مرشح دعــا شـاربي الخمــر الى انتخابــــه فجاء الأول على قائمتــه
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العالمية
العراق: مرشح دعــا شـاربي الخمــر الى انتخابــــه فجاء الأول على قائمتــه
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق فوز المرشح فائق الشيخ علي بمقعد برلماني بعدما جاء على رأس قائمة “تمدن” التي يقودها بحصوله على أعلى نسبة من الأصوات. وهو المرشح الذي اشتهر بدعوة شاربي الخمر الى انتخابه خلال حملته الدعائية.  وكان الشيخ علي، وهو نائب في البرلمان السابق، دعا شاربي الخمر الى انتخابه قائلًا: “أريد أن أخاطب العرقجیة (شاربي الخمور) في العراق: لم يقف معكم أحد منذ ظھور العراق قبل 8 آلاف عام. وأنا الوحید الذي وقفت معكم في مجلس النواب (البرلمان)”. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد: “منعت إصدار قانون في البرلمان أراد حظر استیراد الخمور. ولأنني وقفت معكم، أطلب منكم التصويت لي في الانتخابات المقبلة”.

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العالمية
العراق: مرشح دعــا شـاربي الخمــر الى انتخابــــه فجاء الأول على قائمتــه
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق فوز المرشح فائق الشيخ علي بمقعد برلماني بعدما جاء على رأس قائمة “تمدن” التي يقودها بحصوله على أعلى نسبة من الأصوات. وهو المرشح الذي اشتهر بدعوة شاربي الخمر الى انتخابه خلال حملته الدعائية.  وكان الشيخ علي، وهو نائب في البرلمان السابق، دعا شاربي الخمر الى انتخابه قائلًا: “أريد أن أخاطب العرقجیة (شاربي الخمور) في العراق: لم يقف معكم أحد منذ ظھور العراق قبل 8 آلاف عام. وأنا الوحید الذي وقفت معكم في مجلس النواب (البرلمان)”. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد: “منعت إصدار قانون في البرلمان أراد حظر استیراد الخمور. ولأنني وقفت معكم، أطلب منكم التصويت لي في الانتخابات المقبلة”.

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20 ماي 2018 السّاعة 21:19
قال مدير المستشفى الذي يعالج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حالته الصحية مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية. وكان...
المزيد >>
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20 ماي 2018 السّاعة 21:04
أعلنت إمارة مكة المكرمة إصابة سائق رافعة سقطت ذراعها المتحركة داخل المسجد الحرام، فيما شددت على أن الحادث...
المزيد >>
أوقفت كل مساعداتها شمال غرب البلاد:واشنطن تبدأ الانسحاب من سوريا
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة سحبت كل مساعداتها من شمال غرب سوريا، معتبرة ذلك خطوة في اتجاه...
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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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