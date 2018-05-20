العراق: مرشح دعــا شـاربي الخمــر الى انتخابــــه فجاء الأول على قائمتــه

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في العراق فوز المرشح فائق الشيخ علي بمقعد برلماني بعدما جاء على رأس قائمة “تمدن” التي يقودها بحصوله على أعلى نسبة من الأصوات. وهو المرشح الذي اشتهر بدعوة شاربي الخمر الى انتخابه خلال حملته الدعائية. وكان الشيخ علي، وهو نائب في البرلمان السابق، دعا شاربي الخمر الى انتخابه قائلًا: “أريد أن أخاطب العرقجیة (شاربي الخمور) في العراق: لم يقف معكم أحد منذ ظھور العراق قبل 8 آلاف عام. وأنا الوحید الذي وقفت معكم في مجلس النواب (البرلمان)”. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد: “منعت إصدار قانون في البرلمان أراد حظر استیراد الخمور. ولأنني وقفت معكم، أطلب منكم التصويت لي في الانتخابات المقبلة”.