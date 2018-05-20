رسالة الجزائر:وسط صراع إيديولوجي ومعارك حزبية: جامعات الجزائر تغرق في أزمة سياسية عشية الرئاسيات

الشروق- الجزائر

حذّر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من إغراق الجامعة في متاهات السياسية والمعارك الحزبية، وطالب بإبعادها عن الصراعات والمصالح والإيديولوجيات والمنافسة السياسية، عشية الانتخابات الرئاسية.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها للطلاب بمناسبة ذكرى عيد الطالب 19 ماي 1956، إن المدرسة والجامعة «ليستا فضاء للصراعات أو المصالح أو الإيديولوجيات، ولا للمنافسة السياسية»، وأنه ينبغي على الجميع أن «يحترم حرمة الجامعة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل أجيالنا الصاعدة».

وتشهد الجامعة الجزائرية منذ أشهر تجاذبًا بين أحزاب سياسية معارضة وموالية، تحسّبًا لانتخابات الرئاسة المقررة عمليًّا في أفريل 2019، بعد الإعلان عن تكتّل جديد اسمه «جيل بوتفليقة»، بينما يمنع القانون الجزائري استغلال المنابر العلمية لإدارة نقاشات أو حملات سياسية.

وأضاف الرئيس الجزائري: «أريد في هذه الوقفة بمناسبة يوم الطالب، أن أوجه بعض الرسائل إلى طلبة بلادنا»، مشيرا إلى أن «أولى هذه الرسائل هي أن يستغلوا الفرصة الثمينة التي منحتهم إياها بلادهم لاكتساب العلم والسهر على عدم تضييع أي يوم كان من مسارهم الطلابي خدمة لمستقبل بلادهم».

وأكد الرئيس بوتفليقة أنه «يتعين على أبنائنا وبناتنا الطلبة من مختلف فئات الشعب أن يحمدوا الله اليوم على ما تمكنت الجزائر من توفيره لهم في ظروف صعبة وأن يساهموا من خلال تفانيهم في تحضير ظروف أحسن للدفعات اللاحقة من طلبة في جزائر تنجز المزيد من التقدم»، مبرزا أن ذلك هو «تعاقب الأجيال في خدمة الوطن من أجيال التحرير إلى أجيال البناء».

وتابع بوتفليقة أن «رسالته الثانية لأبنائنا وبناتنا الطلبة،هي مناشدتي إياهم أن يقدسوا العمل لكي يستجيبوا لحاجيات بلادنا في جميع المجالات ضمانا للتقدم المستمر».

وأوضح الرئيس أن «هناك العديد من المجالات الاقتصادية من فلاحة وصناعة، على سبيل المثال، تبحث عن القدرات والمعارف في الوقت الذي نسجل فيه، مع الأسف، وجود البطالة في صفوف حاملي شهائد جامعاتنا»، مشددا على ضرورة «توظيف قدرات كل منظوماتنا التكوينية لكي تستفيد الناشئة المتخرجة من الجامعة من فرص الرسكلة كما هو الحال في بقية دول العالم». أما الرسالة الثالثة والأخيرة فقد وجهها الرئيس بوتفليقة إلى الساهرين على المنظومة الجامعية، لافتا إلى أنه «بقدر ما يحق لنا أن نفتخر بما بلغته الجامعة الجزائرية من تقدم نوعي ومن مساهمة فعالة من خريجيها في تقدم البلاد بقدر ما يجب علينا أن نسهر على جعل جامعتنا تواكب التطور السريع للعلوم في عالم اليوم».

وأضاف في ذات السياق: «فلنا من الهياكل ومن التأطير ما يجعل من أهدافنا المشروعة إدخال المزيد من التكنولوجيات ومن ترقية فروع العلوم الدقيقة ومن تفتح على اللغات الأجنبية ومن تعاون مع جامعات أخرى من العالم لكي نضمن للجامعة الجزائرية مكانتها في هذا القرن الجديد».

وأكد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص أن «أحسن رد على الأصوات المتشائمة والهدامة التي ترتفع، من حين إلى آخر، بانتقاد الجامعة الجزائرية انتقادا عابثا، هي المكانة التي اكتسبها العديد من خريجي جامعاتنا في دول غربية عندما اختاروا خيار الهجرة.

: الطاهر إبراهيم