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يوم الأحد 20 ماي 2018
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في تحطّم طائرة «بوينغ» :مصرع أكثر من 100 شخص في كوبا
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العالمية
في تحطّم طائرة «بوينغ» :مصرع أكثر من 100 شخص في كوبا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

هافانا (وكالات)

أفادت وسائل إعلام كوبية بأن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة ركاب «بوينغ 737»، بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، كانت تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 105 ركاب، بمن فيهم 5 اطفال، إضافة إلى 9 من أفراد الطاقم.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا. ولا يزال عدد الضحايا الدقيق مجهولا.
وأعلن رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل، الذي كان قد وصل إلى مكان تحطم الطائرة، عن نجاة 3 أشخاص من الحادث، وهم بحالة حرجة في المستشفى. وقدم التعازي لعائلات الضحايا، وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة.
وأعلنت كوبا الحداد الوطني ليومين اعتبارا من امس، غداة حادث تحطم طائرة ركاب أسفر عن سقوط 107 قتلى و3 جرحى في حالة حرجة، في ظروف لم تعرف بعد.

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العالمية
في تحطّم طائرة «بوينغ» :مصرع أكثر من 100 شخص في كوبا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

هافانا (وكالات)

أفادت وسائل إعلام كوبية بأن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة ركاب «بوينغ 737»، بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، كانت تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 105 ركاب، بمن فيهم 5 اطفال، إضافة إلى 9 من أفراد الطاقم.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا. ولا يزال عدد الضحايا الدقيق مجهولا.
وأعلن رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل، الذي كان قد وصل إلى مكان تحطم الطائرة، عن نجاة 3 أشخاص من الحادث، وهم بحالة حرجة في المستشفى. وقدم التعازي لعائلات الضحايا، وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة.
وأعلنت كوبا الحداد الوطني ليومين اعتبارا من امس، غداة حادث تحطم طائرة ركاب أسفر عن سقوط 107 قتلى و3 جرحى في حالة حرجة، في ظروف لم تعرف بعد.

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خالد الحدّاد
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