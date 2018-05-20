في تحطّم طائرة «بوينغ» :مصرع أكثر من 100 شخص في كوبا

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هافانا (وكالات)
أفادت وسائل إعلام كوبية بأن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة ركاب «بوينغ 737»، بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، كانت تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 105 ركاب، بمن فيهم 5 اطفال، إضافة إلى 9 من أفراد الطاقم.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا. ولا يزال عدد الضحايا الدقيق مجهولا.
وأعلن رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل، الذي كان قد وصل إلى مكان تحطم الطائرة، عن نجاة 3 أشخاص من الحادث، وهم بحالة حرجة في المستشفى. وقدم التعازي لعائلات الضحايا، وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة.
وأعلنت كوبا الحداد الوطني ليومين اعتبارا من امس، غداة حادث تحطم طائرة ركاب أسفر عن سقوط 107 قتلى و3 جرحى في حالة حرجة، في ظروف لم تعرف بعد.
هافانا (وكالات)
أفادت وسائل إعلام كوبية بأن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرة ركاب «بوينغ 737»، بعد إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي بالعاصمة الكوبية هافانا.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكوبية، كانت تنفذ رحلة محلية من هافانا إلى مدينة هولغوين شرق كوبا، وعلى متنها 105 ركاب، بمن فيهم 5 اطفال، إضافة إلى 9 من أفراد الطاقم.
وأوضحت وسائل الإعلام أن الطائرة تحطمت على بعد حوالي 20 كلم جنوبي هافانا. ولا يزال عدد الضحايا الدقيق مجهولا.
وأعلن رئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل، الذي كان قد وصل إلى مكان تحطم الطائرة، عن نجاة 3 أشخاص من الحادث، وهم بحالة حرجة في المستشفى. وقدم التعازي لعائلات الضحايا، وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الكارثة.
وأعلنت كوبا الحداد الوطني ليومين اعتبارا من امس، غداة حادث تحطم طائرة ركاب أسفر عن سقوط 107 قتلى و3 جرحى في حالة حرجة، في ظروف لم تعرف بعد.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018