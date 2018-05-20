رغم الأزمة بين البلدين:الرئيس الجزائري يهنّئ ملك المغرب بشهر رمضان

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واشنطن (وكالات)
هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس الماضي، العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة حلول شهر رمضان، في ظل أزمة بين البلدين بسبب تصريحات نارية من مسؤولين بالرباط ضد الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك محمد السادس تلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب بوتفليقة في الرسالة عن أحر التهاني وأبلغ التمنيات للملك وللأسرة الملكية، بدوام الصحة والسعادة والهناء، وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت القيادة الحكيمة.
وأضاف «أسأل الله أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة ويعيدها عليهما وهما تنعمان بالسلم والأمن».
وهذه الخطوة من الرئيس الجزائري معتادة تجاه العاهل المغربي في المناسبات الوطنية والدينية، لكنها تزامنت هذا العام مع توتر سياسي بين الجانبين، انطلقت شرارته مع تصعيد مفاجئ من الرباط تجاه جارتها الشرقية بسبب مزاعم عن دعم إيراني لجبهة البوليساريو.
واشنطن (وكالات)
هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس الماضي، العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة حلول شهر رمضان، في ظل أزمة بين البلدين بسبب تصريحات نارية من مسؤولين بالرباط ضد الجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك محمد السادس تلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب بوتفليقة في الرسالة عن أحر التهاني وأبلغ التمنيات للملك وللأسرة الملكية، بدوام الصحة والسعادة والهناء، وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت القيادة الحكيمة.
وأضاف «أسأل الله أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة ويعيدها عليهما وهما تنعمان بالسلم والأمن».
وهذه الخطوة من الرئيس الجزائري معتادة تجاه العاهل المغربي في المناسبات الوطنية والدينية، لكنها تزامنت هذا العام مع توتر سياسي بين الجانبين، انطلقت شرارته مع تصعيد مفاجئ من الرباط تجاه جارتها الشرقية بسبب مزاعم عن دعم إيراني لجبهة البوليساريو.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018