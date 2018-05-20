رغم الأزمة بين البلدين:الرئيس الجزائري يهنّئ ملك المغرب بشهر رمضان

واشنطن (وكالات)

هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الخميس الماضي، العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة حلول شهر رمضان، في ظل أزمة بين البلدين بسبب تصريحات نارية من مسؤولين بالرباط ضد الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك محمد السادس تلقى برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب بوتفليقة في الرسالة عن أحر التهاني وأبلغ التمنيات للملك وللأسرة الملكية، بدوام الصحة والسعادة والهناء، وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت القيادة الحكيمة.

وأضاف «أسأل الله أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة ويعيدها عليهما وهما تنعمان بالسلم والأمن».

وهذه الخطوة من الرئيس الجزائري معتادة تجاه العاهل المغربي في المناسبات الوطنية والدينية، لكنها تزامنت هذا العام مع توتر سياسي بين الجانبين، انطلقت شرارته مع تصعيد مفاجئ من الرباط تجاه جارتها الشرقية بسبب مزاعم عن دعم إيراني لجبهة البوليساريو.