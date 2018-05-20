أوقفت كل مساعداتها شمال غرب البلاد:واشنطن تبدأ الانسحاب من سوريا

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة سحبت كل مساعداتها من شمال غرب سوريا، معتبرة ذلك خطوة في اتجاه انسحاب أمريكا من سوريا بمجرد إلحاق الهزيمة الكاملة بتنظيم «داعش».

واشنطن (وكالات)

ونقلت شبكة «سي.بي.إس نيوز» الإخبارية، عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن الدعم الأمريكي سينخفض بعشرات ملايين الدولارات، التي كانت مخصصة «للتصدي للتطرف العنيف ودعم المنظمات المستقلة ووسائل الإعلام المستقلة ودعم التعليم».

وأضافت الشبكة أن القرار اتخذ خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترومب مراجعة كل المساعدات الأمريكية لسوريا.

وقالت: «ينظر إلى المساعدات الأمريكية في المنطقة الشمالية الغربية على أنها غير مؤثرة بشكل كبير في سوريا على المدى البعيد».

من جهة اخرى أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مهمة بلاده في سوريا لم تنته بعد ووجودها العسكري في أراضي هذه الدولة سيستمر طالما تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية.

وقال لافروف، خلال مقابلة مع صحية «كلارين» الأرجنتينية، اول امس، ردا على سؤال حول الفترة التي تخطط روسيا للبقاء خلالها في سوريا، إن العسكريين الروس منتشرون في هذه البلاد منذ العام 2015 «بدعوة من الحكومة الشرعية للجمهورية العربية السورية، التي توجهت إلى روسيا بطلب مساعدة في شأن محاربة الإرهاب وإحلال الاستقرار للوضع في البلاد وخلق ظروف ملائمة للتسوية السياسية للأزمة الحادة المستمرة».

واوضح لافروف: «إن الكثير من المهمات التي جرى تحديدها نفذت بشكل ناجح، وتم تحقيق الأهداف، وبلادنا ساهمت بصورة حاسمة في دحر البؤرة السياسية العسكرية للإرهاب الذي جسده تنظيم داعش، وبعد ذلك تم، في ديسمبر 2017، سحب الجزء الكبير من المجموعة العسكرية الروسية من أراضي الجمهورية العربية السورية». وشدد لافروف مع ذلك على أن «مهمة روسيا في سوريا لم تنته»، وبين: «على وجه الخصوص أن المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتناحرة، ينشط بتشكيلته الكاملة، وتواصل خدمتها القوات العسكرية المساعدة، كما تعمل قاعدتان للقوات المسلحة الروسية، وهما مطار حميميم ومركز الدعم المادي التقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس».

واختتم وزير الخارجية الروسي بالقول: «في هذا السياق من المنطقي الانطلاق من أن وجودنا في سوريا سيستمر طالما تحتاج إليه القيادة السورية الشرعية والشعب السوري الصديق». وفي سياق اخر نفى الجيش السوري صحة الأنباء عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار بينه وتنظيم «داعش» الإرهابي في حي الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة «سانا» السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: «ليس هناك أي اتفاق بين الجيش العربي السوري وتنظيم «داعش» الإرهابي في الحجر الأسود وما تم تناقله من معلومات غير دقيق».

رأي خبـــــــير

الكاتب والمحلل السياسي الأردني غيث العضايلة: «بمجرد أن يتم الانسحاب الأمريكي، فإن هذا يعني أن المواجهة أصبحت وشيكة أي أن مناطق خفض التصعيد التي يهتم بها الأردن ستكون قد انهارت، لأن انتهاء الوجود الأمريكي من سوريا، يعني أن الطريق فتحت تماما أمام الروس والسوريين والإيرانيين نحو الجبهة الجنوبية مما سيهدد بالتالي اتفاق خفض التصعيد».