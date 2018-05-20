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يوم الأحد 20 ماي 2018
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فيفو إنرجي تونس تنظّم 3 تظاهرات
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الإقتصادي
فيفو إنرجي تونس تنظّم 3 تظاهرات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بمناسبة الزيارة التي أداها مؤخرا الى تونس الرئيس المدير العام لمجموعة Vivo Energy «كريستيان شمّاس»، نظمت فيفو إنرجي تونس موزع العلامة «شال» في تونس 3 تظاهراتو هي توقيع اتفاقية شراكة تمتد على مدى سبع سنوات مع شركة «ألفا هيونداي موتور» موزّع سيّارات «هيونداي» في تونس و افتتاح محطة خدمات «شال – المدينة الرياضية برادس التي توفر 20 موطن شغل. واختتمت الزيارة باطلاق مسابقة وطنية للكتابة بمدرسة «الحرّيّة» بأريانة، موجّهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عاما في إطار برنامج «1000 كلمة وكلمة» .

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الإقتصادي
فيفو إنرجي تونس تنظّم 3 تظاهرات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بمناسبة الزيارة التي أداها مؤخرا الى تونس الرئيس المدير العام لمجموعة Vivo Energy «كريستيان شمّاس»، نظمت فيفو إنرجي تونس موزع العلامة «شال» في تونس 3 تظاهراتو هي توقيع اتفاقية شراكة تمتد على مدى سبع سنوات مع شركة «ألفا هيونداي موتور» موزّع سيّارات «هيونداي» في تونس و افتتاح محطة خدمات «شال – المدينة الرياضية برادس التي توفر 20 موطن شغل. واختتمت الزيارة باطلاق مسابقة وطنية للكتابة بمدرسة «الحرّيّة» بأريانة، موجّهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عاما في إطار برنامج «1000 كلمة وكلمة» .

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20 ماي 2018 السّاعة 22:28
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فيما الدولة تتبع طرقا عقيمة لحل معضلة نقص الماء:مخترع تونسي وفر حلاّ للجفاف فجازوه بالتجاهل
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يعرف التونسيون ان البلاد تعاني تفاوتا في كميات الامطار المتهاطلة بين الشمال والجنوب بل ان معدل سقوط الأمطار...
المزيد >>
«توننداكس» ينهي مداولاته الاسبوعية على ارتفاع
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حقق «توننداكس» ارتفاعا بنسبة 0,1 بالمائة خلال الاسبوع الممتد من 14 الى 18 ماي 2018 ليقفل عند النقطة 7373,55 مما شكل...
المزيد >>
رقم اليوم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي نسبة التطور المسجلة في عدد الوافدين الى المنستير خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 10 ماي 2018 مقارنة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
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