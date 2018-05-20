فيفو إنرجي تونس تنظّم 3 تظاهرات

بمناسبة الزيارة التي أداها مؤخرا الى تونس الرئيس المدير العام لمجموعة Vivo Energy «كريستيان شمّاس»، نظمت فيفو إنرجي تونس موزع العلامة «شال» في تونس 3 تظاهراتو هي توقيع اتفاقية شراكة تمتد على مدى سبع سنوات مع شركة «ألفا هيونداي موتور» موزّع سيّارات «هيونداي» في تونس و افتتاح محطة خدمات «شال – المدينة الرياضية برادس التي توفر 20 موطن شغل. واختتمت الزيارة باطلاق مسابقة وطنية للكتابة بمدرسة «الحرّيّة» بأريانة، موجّهة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عاما في إطار برنامج «1000 كلمة وكلمة» .