طوطـــــــــــــــــال تونــــــــــــــــــــس تحتفـــــــــــــل

احتفلت طوطال تونس مؤخرا بمرور 20عاما على احداث مركز تعبئة الغاز برادس ويتزامن ذلك مع احتفالها بمرور 70 عاما على وجودها في تونس وقد نظمت بالمناسبة حفل تكريم على شرف متقاعديها كما وقع بالمناسبة استعراض الجهود التي تبذلها طوطال تونس في القطاع الطاقي في البلاد و برامجها المستقبلية التي تهدف الى مزيد تطوير انشطتها وتحسين جودة منتوجاتها والمساهمة في الحركية الاقتصادية للبلاد خاصة من حيث التشغيل.