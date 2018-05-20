البنـــك المركزي يوضــــح

تبعا لما ورد من تصريحات بخصوص رفض البنك المركزي التونسي مدّ الـ"هايكا" بالمعطيات المتوفرة لديه حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية، يوضّح البنك أنّ المعلومات التي يطلع عليها بخصوص المعاملات البنكية تندرج في إطار ممارسته لمهامه كسلطة رقابية أو لمهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف وانه ملزم بعدم إفشاء هذه المعلومات خارج هذا الإطار إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون صراحة على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات.