رقم اليوم

10,6 بالمائة

هي نسبة التطور المسجلة في عدد الوافدين الى المنستير خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 10 ماي 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة كما كانت نسبة التطور في عدد الليالي المقضاة بنسبة 35,6 بالمائة وقد بلغ عدد السياح الذين توافدوا على الجهة من 1 جانفي إلى 10 ماي من سنة 2017 حوالي 71409 سياح قضوا 212213 ليلة ، مقابل 78974 وافدا أمضوا 287850 ليلة خلال ذات الفترة سنة 2018.



