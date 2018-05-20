«توننداكس» ينهي مداولاته الاسبوعية على ارتفاع

حقق «توننداكس» ارتفاعا بنسبة 0,1 بالمائة خلال الاسبوع الممتد من 14 الى 18 ماي 2018 ليقفل عند النقطة 7373,55 مما شكل صمودا للمؤشر رغم الاداء الضعيف لقطاعي البنوك والصناعات الغذائية وحققت أسهم تواصل القابضة أفضل اداء أسبوعي من خلال حصولها على 0,3 مليون دينار من حجم المعاملات ليرتفع سهمها بنسبة 27 بالمائة (0,420 د) علما وان السوق شهدت حجم مداولات قارب 22 مليون دينار (4 ملايين دينار يوميا) وسط غياب لتداول كتل الاسهم. ومني سهم سالكوم باكبر تراجع اسبوعي بنسبـة 9 بالمائـة (1,810 د) وتصدر سهم البنك الوطني الفلاحي قائمة الاسهم الاكثر نشاطا في السوق من خلال حصولها على 4 ملايين دينار واغلق السهم على ارتفاع بنسبة 2 بالمائة ( 15,090 د).