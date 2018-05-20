فيما الدولة تتبع طرقا عقيمة لحل معضلة نقص الماء:مخترع تونسي وفر حلاّ للجفاف فجازوه بالتجاهل

يعرف التونسيون ان البلاد تعاني تفاوتا في كميات الامطار المتهاطلة بين الشمال والجنوب بل ان معدل سقوط الأمطار تراجع في السنوات الاخيرة في كل المناطق ما جعل تونس تصنف ضمن الدول الفقيرة مائيا إذ تصل حصة الفرد الى أقل من 500 متر مكعب من المياه سنويا وهو ما حتم على السلطات المختصة القيام بخطوة هي الأولى من نوعها باستخدام مخزونها الاستراتيجي من المياه الموجود أساسا في سدي سيدي البراق في ولاية باجة، وبربرة في ولاية جندوبة فضخت في الصيف الفارط 170 مليون متر مكعب من المياه من سدودها في الشمال في محاولة منها للسيطرة على النقص الحاد في موارد المياه .

جفاف في الافكار

هذه الوضعية خلقت حالة من الخوف حول «الامن المائي» لتونس وفجرت عديد الاحتجاجات خاصة في الصيف نتيجة انقطاع المياه في عديد المناطق اضافة الى ارتفاع كلفة الري للمناطق الفلاحية السقوية وتاثير هذا النقص في المياه على عديد الزراعات اهمها الزياتين والزراعات الكبرى في الوسط والجنوب ولمواجهة هذه الازمة لم تعتمد الدولة الا على جملة من الحلول الترقيعية لم تفد في شيء بسبب تقادم البنية التحتية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وتدهور البنى التحتية للري وتحويل المياه، مما يتسبب في ضياع كميات هامة منه، تقدر بنحو 30 بالمائة من الكميات المحولة. وحتى تحلية مياه البحر الذي تقدمه السلط كحل حتمي، والذي سيتم في اطاره، فضلا عن محطة التحلية الجاري انجازها بجربة، انجاز محطات اخرى بالزارات وصفاقس الى جانب 40 محطة متحركة مبرمجة، فإنها تشكل استثمارا جد مكلف.

حل في مهب التجاهل

ان خطر نقص المياه مرده قلة السدود وغياب الصيانة وتراخي الحكومة في تثمين الثروة المائية المتولدة من الامطار التي يصل معدلها بالنسبة لكامل البلاد الى36 مليار متر مكعب لا تستغل منها السدود والابار سوى 8,4 مليار متر مكعب وهذا لان طبيعة الارض في الشمال وهي التي تشهد النسبة الاكبر من الامطارالتي لا تخزن مياهها في جوفها لطبيعتها الطينية عكس الاراضي في الوسط والجنوب التي تمكنها طبيعتها ونوعيتها من ان تكوّن مائدة مائية ثرية نوعاما وهو ما حتم على الدولة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعبئة الموارد المائية مثل ربط سد سيدي سالم بسدود أقصى الشمال كسد سيدي البراق والمولى والقمقوم والتي تعتبر مخزونا استراتيجيا هاما لايجاد حل لمعضلة نقل المياه من المناطق التي تشهد ارتفاعا في معدل نزول الامطار الى المناطق الاكثر جفافا وكل هذه الحلول على اهميتها تحتاج الى نفقات عالية لن تقدر عليها الدولة في ظل ما تعانيه من صعوبات.

الغريب ان السلطات المؤتمنة على امن تونس المائي وصلها عرض مهم لحل هذه المعضلة باقل التكاليف الا انها همشت صاحبه ورفضت ليس فقط دعمه بل حتى الاعتراف باختراعه.

نقل الماء بالماء

من المعروف ان محطات الضخ تحتاج الى طاقة كهربائية بكميات كبيرة ونفقات باهظة وقد نجح شاب تونسي يدعى شكري بورشادة في اختراع الة لضخ الماء لا تعتمد الا على المياه أي تقريبا بلا نفقات وقد زارنا هذا الشاب في مقر «الشروق» شارحا وضعيته وما اعترضته من صعوبات لاقناع السلط بقيمة اختراعه. يقول بورشادة :" في بادئ الامر قمت بإيداع عريضة يوم 11 /4 /2011 بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية الحصول على براءة الاختراع وفق القانون عدد 84 - 2000 المؤرخ في 24 اوت 2000 بعنوانle développement d’une vase d’expansion ثم راسلت المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والمدير العام للكهرباء والغاز بتاريخ 27 و 28 سبتمبر2012 حيث قمت بالتعريف بمشروعي كمولد صغيرللطاقة المتجددة لاستغلال المياه بدون الحاجة الى الطاقة الكهربائية والاستفادة منها في عديد المجالات وبشكل موسع كالسدود والاماكن البعيدة عن المجرى المائي او في المجال الفلاحي كري المزروعات وبكلفه اقل. اثر ذلك تم استدعائي للمشاركة بـ « Enersol: énergie solution» بصفته مؤتمرا عالميا للطاقة المتجددة و سياسات الطاقة المتبعة وطنيا واقليميا بدعم من الوكالة الوطنيه للتحكم في الطاقة وذلك بتاريخ 10 ديسمبر 2012 تم استدعائي ايضا للحضور في مؤتمر «Green Venture Business» بمدينة لايبزيغ الالمانية للتعريف بالمشروع وتم تدوين مشاركتي بين 200 شركة المانية وعالمية متحصلا على المرتبه 183 لتتم دعوتي مجددا للمشاركة في نفس المؤتمر في سنة 2015 فراسلت وزير الصناعة والطاقة والمناجم يوم 28 و 26/ 11/ 2014 على التوالي بهدف المشاركة باسم الدولة التونسية في المعرض ودعمي ماديا ومعنويا فتم رفض مطلبي بحجة ان اسرائيل هي الممول الرئيسي للمعرض وهو امر اشك فيه .. ولتدعيم موقفي امام الاطراف المتدخلة قمت بالمشاركة في دورة تكوينية للباحثين والباحثينaction Persi -080- التي نظمتها وكالة النهوض بالبحث العلمي في جوان 2015 وخضع المشروع الذي قمت به الى تقييم من خبراء اجانب امنوا بقيمة المشروع واهتموا بالفكرة وبامكانية تطبيقها على مستوى اشمل .ولانني حريص على ان تتمتع تونس بهذا المشروع عاودت طلب الدعم من وكالة النهوض بالبحث العلمي في نوفمبر 2016 من خلال إدراجي بمحضنة الباحثين لاستكمال بعض النقائص في المشروع وكالعادة تم تجاهل المطلب لأتوجه في المرحلة الاخيرة الى مخاطبة وزارة الفلاحة حيث قدمت فكرة المشروع الخاص بالتوزيع المبتكر في كامل تراب الجمهورية بدون استعمال الكهرباء من خلال جلسة مع السيد رئيس مؤسسة البحث العالي الفلاحي يوم 30/ 12/ 2016 وتم الاتفاق على تقديم نموذج مصغر من الفكرة الى مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في شهر جانفي 2017 . ورغم انجاز نموذج بهدف عرضه على وزير الفلاحة حاولت جاهدا مراسلة المعنيين بالأمر في عديد المرات لمدهم برؤية اوضح عن المشروع وفي ذات الان حفظ حقوقي المادية و براءة الاختراع وتمت دعوتي بتاريخ 8 مارس 2018 لعرض النموذج في احد المخابر المختصة التابعة لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي لدراسة امكانية انجازه و تجربته على الميدان في مرحلة لاحقة ومازلت الى حد الان في انتظار تجسيد هذه الدعوة.





عادل الطياري