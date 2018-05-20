جندوبة:ارتفاع جنوني لأسعار الاسماك

جندوبة «الشروق»:

الحركية التي تشهدها السوق اليومية بمدينة جندوبة لم تخف بعض التجاوزات خاصة المتعلقة بالاحتكار والبيع المشروط, وكذلك الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالأيام التي سبقت رمضان ,فيما طالب المواطنون مصالح التجارة بالتدخل لتعديل الأسعار.

الباعة من جهتهم أكدوا أن ارتفاع الأسعار سببه العوامل المناخية وارتفاع كلفة إيصاله حيث يتزودون من بئر القصعة وفي ذلك مصاريف تنقل إضافية.

وقد أكد رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بجندوبة ان فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بجندوبة وخلال الثلاثة أيام الاولى من شهر رمضان قد قامت بحوالي 320 عملية تفقد لمختلف مسالك التوزيع ونقاط البيع وقد تم رفع 23 مخالفة اقتصادية تعلقت بغياب اشعار الأسعار والفوترة.





عبد الكريم السلطاني