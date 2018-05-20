جندوبة:ارتفاع جنوني لأسعار الاسماك

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جندوبة «الشروق»:
الحركية التي تشهدها السوق اليومية بمدينة جندوبة لم تخف بعض التجاوزات خاصة المتعلقة بالاحتكار والبيع المشروط, وكذلك الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالأيام التي سبقت رمضان ,فيما طالب المواطنون مصالح التجارة بالتدخل لتعديل الأسعار.
الباعة من جهتهم أكدوا أن ارتفاع الأسعار سببه العوامل المناخية وارتفاع كلفة إيصاله حيث يتزودون من بئر القصعة وفي ذلك مصاريف تنقل إضافية.
وقد أكد رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بجندوبة ان فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بجندوبة وخلال الثلاثة أيام الاولى من شهر رمضان قد قامت بحوالي 320 عملية تفقد لمختلف مسالك التوزيع ونقاط البيع وقد تم رفع 23 مخالفة اقتصادية تعلقت بغياب اشعار الأسعار والفوترة.
جندوبة «الشروق»:
الحركية التي تشهدها السوق اليومية بمدينة جندوبة لم تخف بعض التجاوزات خاصة المتعلقة بالاحتكار والبيع المشروط, وكذلك الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بنسبة تصل إلى 30 % مقارنة بالأيام التي سبقت رمضان ,فيما طالب المواطنون مصالح التجارة بالتدخل لتعديل الأسعار.
الباعة من جهتهم أكدوا أن ارتفاع الأسعار سببه العوامل المناخية وارتفاع كلفة إيصاله حيث يتزودون من بئر القصعة وفي ذلك مصاريف تنقل إضافية.
وقد أكد رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بجندوبة ان فرق الرقابة الاقتصادية التابعة للادارة الجهوية للتجارة بجندوبة وخلال الثلاثة أيام الاولى من شهر رمضان قد قامت بحوالي 320 عملية تفقد لمختلف مسالك التوزيع ونقاط البيع وقد تم رفع 23 مخالفة اقتصادية تعلقت بغياب اشعار الأسعار والفوترة.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018