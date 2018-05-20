سوسة:استعدادات أمنية ولوجستية لإنجاح الامتحانات الوطنية

«الشروق» مكتب الساحل:

أكد المندوب الجهوى للتربية بسوسة نجيب الزبيدي أنه تم الانتهاء من الإعداد المادي واللوجستى وتكوين رؤساء مراكز الاختبارات الكتابية في جميع المستويات لضمان سير الامتحانات الوطنية في أفضل الظروف.

وأوضح الزبيدي أنّ عدد المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا هذه السنة بلغ 8044 مترشحا منهم 6581 مترشحا بالنسبة للتعليم العمومي و1092 مترشحا في التعليم الخاص ويبلغ عدد المترشحين بصفة فردية 371 مترشحا موزعين على 27 مركز اختبار. أما بالنسبة لشهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني فيبلغ عدد المترشحين 1915 مترشحا للتعليم الأساسي العام بينهم 1573 من المنتسبين إلى المدارس العمومية و341 من المدارس الخاصة وتلميذ واحد مترشح بصفة فردية، وسيتم توزيعهم على 15 مركز اختبار.

كما بين الزبيدي أنه ترشح 3643 تلميذا لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية موزعين على 14 مركز اختبار وهم 2939 تلميذا من المؤسسات التربوية العمومية و699 من تلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة و5 مترشحين فرديين.

وخلال جلسة خُصصت للنظر في الاستعدادات للامتحانات الوطنية تم التأكيد على أهمية تكثيف الحملات التحسيسية للمترشحين وعائلاتهم حول خطورة عمليات الغش، كما أكدت الإطارات الأمنية والعسكرية الحاضرة استعداد مختلف المصالح الراجعة لها بالنظر لحماية مراكز الامتحانات والإصلاح والإيداع وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان سير طبيعي للامتحانات. وتجبنا لما حدث سابقا أكد الوالي ضمان تزويد مراكز الامتحانات المعنية ومعهد الكفيف بالتيار الكهربائي بصفة منتظمة خلال مدة الامتحانات وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لتفادي الانقطاعات الكهربائية المفاجئة، مع تركيز فرق من الفنيين للتدخل عند الحاجة، والعمل على تركيز الخطوط الهاتفية الخاصة بمراكز الامتحان، وضمان التغطية الوقائيـة والصحية للمترشحين، وذلك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربيـة.





رضوان شبيل