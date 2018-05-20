سيدي بوزيد :في سيدي علي بن عون:نقص حاد في مادة الحليب المعلب وندرة في الزيت المدعم وقوارير الغاز

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تشهد محلات بيع المواد الغذائية هذه الأيام بسيدي علي بن عون من لاية سيدي بوزيد غياب مادة الحليب المعلب وتوفرها بكميات قليلة جدا لا تلبي احتياجات المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك ما أدخل حالة من الاضطراب في صفوف الموطنين الذين يترددون على الدكاكين لكن دون جدوى . و من خلال حديثنا مع بعض التجار من أصحاب المحلات تبين أن الحصة اليومية التي كانوا يتزودون بها من الحليب انخفضت كثيرا وانعدمت عند البعض مع حلول شهر رمضان اين يتزايد الطلب على هذه المادة . و بالنسبة للمواطنين فقد رأوا في نقص هذه المادة في هذا الظرف بالذات أزمة مفتعلة. وقد حمل البعض ممن إلتقيناهم المسؤولية للحكومة التي لم تكن جادة في التعامل مع الوضع الحالي لتوفير الحليب و بعض المواد الاخرى كالزيت المدعم وقوارير الغاز رغم تصريح وزير التجارة بتوفر كل المواد الاساسية في الاسواق لكن الواقع ليس كذلك.
تشهد محلات بيع المواد الغذائية هذه الأيام بسيدي علي بن عون من لاية سيدي بوزيد غياب مادة الحليب المعلب وتوفرها بكميات قليلة جدا لا تلبي احتياجات المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك ما أدخل حالة من الاضطراب في صفوف الموطنين الذين يترددون على الدكاكين لكن دون جدوى . و من خلال حديثنا مع بعض التجار من أصحاب المحلات تبين أن الحصة اليومية التي كانوا يتزودون بها من الحليب انخفضت كثيرا وانعدمت عند البعض مع حلول شهر رمضان اين يتزايد الطلب على هذه المادة . و بالنسبة للمواطنين فقد رأوا في نقص هذه المادة في هذا الظرف بالذات أزمة مفتعلة. وقد حمل البعض ممن إلتقيناهم المسؤولية للحكومة التي لم تكن جادة في التعامل مع الوضع الحالي لتوفير الحليب و بعض المواد الاخرى كالزيت المدعم وقوارير الغاز رغم تصريح وزير التجارة بتوفر كل المواد الاساسية في الاسواق لكن الواقع ليس كذلك.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018