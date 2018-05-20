سيدي بوزيد :في سيدي علي بن عون:نقص حاد في مادة الحليب المعلب وندرة في الزيت المدعم وقوارير الغاز

تشهد محلات بيع المواد الغذائية هذه الأيام بسيدي علي بن عون من لاية سيدي بوزيد غياب مادة الحليب المعلب وتوفرها بكميات قليلة جدا لا تلبي احتياجات المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك ما أدخل حالة من الاضطراب في صفوف الموطنين الذين يترددون على الدكاكين لكن دون جدوى . و من خلال حديثنا مع بعض التجار من أصحاب المحلات تبين أن الحصة اليومية التي كانوا يتزودون بها من الحليب انخفضت كثيرا وانعدمت عند البعض مع حلول شهر رمضان اين يتزايد الطلب على هذه المادة . و بالنسبة للمواطنين فقد رأوا في نقص هذه المادة في هذا الظرف بالذات أزمة مفتعلة. وقد حمل البعض ممن إلتقيناهم المسؤولية للحكومة التي لم تكن جادة في التعامل مع الوضع الحالي لتوفير الحليب و بعض المواد الاخرى كالزيت المدعم وقوارير الغاز رغم تصريح وزير التجارة بتوفر كل المواد الاساسية في الاسواق لكن الواقع ليس كذلك.

زهير المليكي