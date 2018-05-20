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يوم الأحد 20 ماي 2018
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سيدي بوزيد :في سيدي علي بن عون:نقص حاد في مادة الحليب المعلب وندرة في الزيت المدعم وقوارير الغاز
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شروق الجهات
سيدي بوزيد :في سيدي علي بن عون:نقص حاد في مادة الحليب المعلب وندرة في الزيت المدعم وقوارير الغاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تشهد محلات بيع المواد الغذائية هذه الأيام بسيدي علي بن عون من لاية سيدي بوزيد غياب مادة الحليب المعلب وتوفرها بكميات قليلة جدا لا تلبي احتياجات المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك ما أدخل حالة من الاضطراب في صفوف الموطنين الذين يترددون على الدكاكين لكن دون جدوى . و من خلال حديثنا مع بعض التجار من أصحاب المحلات تبين أن الحصة اليومية التي كانوا يتزودون بها من الحليب انخفضت كثيرا وانعدمت عند البعض مع حلول شهر رمضان اين يتزايد الطلب على هذه المادة . و بالنسبة للمواطنين فقد رأوا في نقص هذه المادة في هذا الظرف بالذات أزمة مفتعلة. وقد حمل البعض ممن إلتقيناهم المسؤولية للحكومة التي لم تكن جادة في التعامل مع الوضع الحالي لتوفير الحليب و بعض المواد الاخرى كالزيت المدعم وقوارير الغاز رغم تصريح وزير التجارة بتوفر كل المواد الاساسية في الاسواق لكن الواقع ليس كذلك.

زهير المليكي
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شروق الجهات
سيدي بوزيد :في سيدي علي بن عون:نقص حاد في مادة الحليب المعلب وندرة في الزيت المدعم وقوارير الغاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تشهد محلات بيع المواد الغذائية هذه الأيام بسيدي علي بن عون من لاية سيدي بوزيد غياب مادة الحليب المعلب وتوفرها بكميات قليلة جدا لا تلبي احتياجات المواطنين مع بداية شهر رمضان المبارك ما أدخل حالة من الاضطراب في صفوف الموطنين الذين يترددون على الدكاكين لكن دون جدوى . و من خلال حديثنا مع بعض التجار من أصحاب المحلات تبين أن الحصة اليومية التي كانوا يتزودون بها من الحليب انخفضت كثيرا وانعدمت عند البعض مع حلول شهر رمضان اين يتزايد الطلب على هذه المادة . و بالنسبة للمواطنين فقد رأوا في نقص هذه المادة في هذا الظرف بالذات أزمة مفتعلة. وقد حمل البعض ممن إلتقيناهم المسؤولية للحكومة التي لم تكن جادة في التعامل مع الوضع الحالي لتوفير الحليب و بعض المواد الاخرى كالزيت المدعم وقوارير الغاز رغم تصريح وزير التجارة بتوفر كل المواد الاساسية في الاسواق لكن الواقع ليس كذلك.

زهير المليكي
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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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