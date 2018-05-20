صفاقس:عملية قيصرية في مستشفى قرقنة بلا طبيب مبنج !

اضطرت صباح أمس السبت الدكتورة نور الهدي بيار إلى إجراء عملية قيصرية لتوليد إمرأة بقرقنة في غياب طبيب مبنج مستعينة بفنيتين في التبنيج علياء ين جمعة وألفة بوسنينة اللتين أمنتا عملية الولادة.

* «الشروق» مكتب صفاقس

العملية كللت بالنجاح وتم إنقاذ الأم وجنينها وهي رضيعة من جنس الإناث كانت تعاني من عدم انتظام في دقات القلب ، لكن نجاح العملية كان على حساب الإطار الطبي وشبه الطبي الذين حبسوا أنفاسهم لساعات خوفا من حصول مكروه للأم وابنتها وما يمكن ان ينجر عن ذلك من ردود فعل من الأهالي بسبب غياب طبيب تبنيج لحظة الولادة ..

والواقع ان جزيرة قرقنة المعزولة والتي تعاني من نقص أطباء الاختصاص كما بات معلوما ، لم تكن بحاجة إلى طبيب مبنج قار باعتبارها كانت متعاقدة مع طبيب روسي مختص في التخدير والتبنيج أنهى عقده وغادر الجزيرة التي اكتفت بأطباء «الاتفاقية المشتركة» وهم الأطباء الذين يعاضدون مجهودات زملائهم لكن ليس بشكل دائم بل بتعاقد ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام حسب الحاجة .

آلام المخاض صباح يوم أمس صادفت عدم وجود الطبيب المبنج « المتعاقد « بقرقنة ، مما اضطر طبية النساء والتوليد نور الهدي بيار والفنيتين المختصتين في التبنيج علياء ين جمعة وألفة بوسنينة إلى المخاطرة ، وتم إخضاع الحامل إلى عملية قيصرية كللت بالنجاح حسب مدير المستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة توفيق الفارح الذي أكد لـ»الشروق» ما يعانيه المستشفى من نقص في أطباء الاختصاص شاكرا لإطار الطبي وشبه الطبي وأطباء الاتفاقية المشتركة على ما يبذلونه من مجهودات لفائدة الجزيرة .

وأبرز مدير المستشفى توفيق الفارح الحاجة الملحة والعاجلة في قرقنة لطبيب تخدير وإنعاش باعتبار ان هذا الاختصاص يتدخل في الحالات المستعجلة والحرجة في جزيرة معزولة مثمنا تفهم المدير الجهوي للصحة بصفاقس علي العيادي وكاتبة الدولة للصحة سنيا بالشيخ لهذه الوضعية وغيرها من الوضعيات بجزيرة قرقنة.

وبعيدا عن هذه الحالة ، يعاني الوضع الصحي بقرقنة - رغم المجهودات المبذولة من كل العاملين في القطاع بالجهة - من عديد النقائص التي تتجاوز أطباء الإختصاص إلى النقص المسجل في هذه الفترة في بعض الأدوية وغيرها من المشاغل التي تتطلب حلولا جذرية تجنب العاملين في القطاع المخاطرة والعمل تحت هاجس الخوف والضغط بسبب هذه النقائص.





راشد شعور