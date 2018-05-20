نابل :أعوان المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك يعملون في ظروف صعبة

مكتب نابل «الشروق»:

يفتقر المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنابل الى ابسط ضروريات العمل اللائق. فهذا الهيكل يعمل إطاراته واعوانه في ظروف صعبة ان لم نقل مزرية. كان للشروق لقاء مع حلمي بن سليمان رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنابل الذي اكد ان الاعوان والذين لا يتجاوز عددهم 11 عونا يعملون دون رقم هاتف خاص لاستقبال ملاحظات وتشكيات المواطنين ويحاولون في الايام العادية وفي شهر الصيام التنسيق في ما بينهم لتقسيم المهام في محاولة لتغطية كامل المرجع الترابي الذي يشملهم ورفع المخالفات المرصودة على الميدان ليتم في مرحلة موالية رفعها الى مقر المنظمة بتونس العاصمة على امل ان تتحسن الظروف ويقع تعزيز المكتب باعوان إضافيين لمعاضدة مجهودات الفريق الحالي وضمان جودة الخدمات وخاصة سلامة المستهلك.





فاطمة بن عثمان