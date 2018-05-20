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يوم الأحد 20 ماي 2018
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نابل :أعوان المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك يعملون في ظروف صعبة
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شروق الجهات
نابل :أعوان المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك يعملون في ظروف صعبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

مكتب نابل «الشروق»:

يفتقر المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنابل الى ابسط ضروريات العمل اللائق. فهذا الهيكل يعمل إطاراته واعوانه في ظروف صعبة ان لم نقل مزرية. كان للشروق لقاء مع حلمي بن سليمان رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنابل الذي اكد ان الاعوان والذين لا يتجاوز عددهم 11 عونا يعملون دون رقم هاتف خاص لاستقبال ملاحظات وتشكيات المواطنين ويحاولون في الايام العادية وفي شهر الصيام التنسيق في ما بينهم لتقسيم المهام في محاولة لتغطية كامل المرجع الترابي الذي يشملهم ورفع المخالفات المرصودة على الميدان ليتم في مرحلة موالية رفعها الى مقر المنظمة بتونس العاصمة على امل ان تتحسن الظروف ويقع تعزيز المكتب باعوان إضافيين لمعاضدة مجهودات الفريق الحالي وضمان جودة الخدمات وخاصة سلامة المستهلك.

فاطمة بن عثمان
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شروق الجهات
نابل :أعوان المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك يعملون في ظروف صعبة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

مكتب نابل «الشروق»:

يفتقر المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنابل الى ابسط ضروريات العمل اللائق. فهذا الهيكل يعمل إطاراته واعوانه في ظروف صعبة ان لم نقل مزرية. كان للشروق لقاء مع حلمي بن سليمان رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بنابل الذي اكد ان الاعوان والذين لا يتجاوز عددهم 11 عونا يعملون دون رقم هاتف خاص لاستقبال ملاحظات وتشكيات المواطنين ويحاولون في الايام العادية وفي شهر الصيام التنسيق في ما بينهم لتقسيم المهام في محاولة لتغطية كامل المرجع الترابي الذي يشملهم ورفع المخالفات المرصودة على الميدان ليتم في مرحلة موالية رفعها الى مقر المنظمة بتونس العاصمة على امل ان تتحسن الظروف ويقع تعزيز المكتب باعوان إضافيين لمعاضدة مجهودات الفريق الحالي وضمان جودة الخدمات وخاصة سلامة المستهلك.

فاطمة بن عثمان
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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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