قابس: احياء لليوم العالمي للطيور المهاجرة:زيارة استكشافية لموقع «رامسار» بوادي الرخامة

«الشروق» مكتب قابس

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة نظمت جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي يوم أول أمس زيارة ميدانية لمركب المناطق الرطبة المصنفة عالميا ضمن مواقع «رامسار» لمراقبة الطيور المهاجرة في منطقة"وادي الرخامة " وهي ذات مكونات بيئية وطبيعية هامة ومناخا ملائما تلچأ إليه مختلف أنواع الطيور.هي فرصة وفرتها الجمعية لمجموعة من الشباب والإعلاميين والأجانب وممثلي بعض الجمعيات البيئية لاكتشافه مناطق هامة لم تلق حظها من الاهتمام والعناية رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية ومعالم أثرية مطمورة تعود للعهد الروماني وتكتشف لأول مرة. الشروق واكبت هذه الزيارة وتحدثت مع السيد صلاح الدين بالصادق رئيس الجمعية الذي أكد أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه الزيارة من أجل التعريف بموقع رامسار المميز والذي لا يقل أهمية عن غيره من المناطق الطبيعية السياحية الجميلة بالجمهورية التونسية وهو موقع يمتد على طول 30كلم بالساحل الشمالي لولاية قابس و3كلم على الطريق الوطنية رقم 1 به أربعة نقاط ثرية بالكائنات الحية ،وهي أودية المالح،الرخامة،العكاريت،سبخة الذريع وسط القطايف والمطلوب اليوم أن يساهم الجميع كلا من موقعه لتثمين مخزونه التاريخي الثري ومميزاته الطبيعية وتعزيز شهرته كموقع إيكولوجي سياحي وترفيهي مهم.





رؤوف الطابعي