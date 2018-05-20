قابس: احياء لليوم العالمي للطيور المهاجرة:زيارة استكشافية لموقع «رامسار» بوادي الرخامة

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«الشروق» مكتب قابس
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة نظمت جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي يوم أول أمس زيارة ميدانية لمركب المناطق الرطبة المصنفة عالميا ضمن مواقع «رامسار» لمراقبة الطيور المهاجرة في منطقة"وادي الرخامة " وهي ذات مكونات بيئية وطبيعية هامة ومناخا ملائما تلچأ إليه مختلف أنواع الطيور.هي فرصة وفرتها الجمعية لمجموعة من الشباب والإعلاميين والأجانب وممثلي بعض الجمعيات البيئية لاكتشافه مناطق هامة لم تلق حظها من الاهتمام والعناية رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية ومعالم أثرية مطمورة تعود للعهد الروماني وتكتشف لأول مرة. الشروق واكبت هذه الزيارة وتحدثت مع السيد صلاح الدين بالصادق رئيس الجمعية الذي أكد أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه الزيارة من أجل التعريف بموقع رامسار المميز والذي لا يقل أهمية عن غيره من المناطق الطبيعية السياحية الجميلة بالجمهورية التونسية وهو موقع يمتد على طول 30كلم بالساحل الشمالي لولاية قابس و3كلم على الطريق الوطنية رقم 1 به أربعة نقاط ثرية بالكائنات الحية ،وهي أودية المالح،الرخامة،العكاريت،سبخة الذريع وسط القطايف والمطلوب اليوم أن يساهم الجميع كلا من موقعه لتثمين مخزونه التاريخي الثري ومميزاته الطبيعية وتعزيز شهرته كموقع إيكولوجي سياحي وترفيهي مهم.
«الشروق» مكتب قابس
في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة نظمت جمعية المحافظة على المناطق الرطبة بالجنوب التونسي يوم أول أمس زيارة ميدانية لمركب المناطق الرطبة المصنفة عالميا ضمن مواقع «رامسار» لمراقبة الطيور المهاجرة في منطقة"وادي الرخامة " وهي ذات مكونات بيئية وطبيعية هامة ومناخا ملائما تلچأ إليه مختلف أنواع الطيور.هي فرصة وفرتها الجمعية لمجموعة من الشباب والإعلاميين والأجانب وممثلي بعض الجمعيات البيئية لاكتشافه مناطق هامة لم تلق حظها من الاهتمام والعناية رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية ومعالم أثرية مطمورة تعود للعهد الروماني وتكتشف لأول مرة. الشروق واكبت هذه الزيارة وتحدثت مع السيد صلاح الدين بالصادق رئيس الجمعية الذي أكد أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه الزيارة من أجل التعريف بموقع رامسار المميز والذي لا يقل أهمية عن غيره من المناطق الطبيعية السياحية الجميلة بالجمهورية التونسية وهو موقع يمتد على طول 30كلم بالساحل الشمالي لولاية قابس و3كلم على الطريق الوطنية رقم 1 به أربعة نقاط ثرية بالكائنات الحية ،وهي أودية المالح،الرخامة،العكاريت،سبخة الذريع وسط القطايف والمطلوب اليوم أن يساهم الجميع كلا من موقعه لتثمين مخزونه التاريخي الثري ومميزاته الطبيعية وتعزيز شهرته كموقع إيكولوجي سياحي وترفيهي مهم.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018