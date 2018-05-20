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يوم الأحد 20 ماي 2018
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قفصة:تزامنا مع بداية شهر رمضان:أعوان المراقبة الاقتصادية يحتجون
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شروق الجهات
قفصة:تزامنا مع بداية شهر رمضان:أعوان المراقبة الاقتصادية يحتجون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

مكتب قفصة «الشروق»:
يشهد العمل الميداني لفرق المراقبة الاقتصادية بقفصة حالة شلل كبيرة هذه الايام بسبب مقاطعة اعوان وإطارات الادارة الجهوية للتجارة لمختلف الحملات الاقليمية والوطنية والمشتركة للأعمال الرقابية شأنهم شأن بقية زملائهم في مختلف مناطق الجمهورية حسب ما أكده علي حفيظ كاتب عام النقابة الاساسية لأعوان وإطارات الادارة الجهوية بقفصة الذي اضاف ان جملة من المطالب المهنية وراء التوقف شبه الكلي لعمل المراقبة الاقتصادية منها التمسك بأن يكون العمل الميداني مرتبطا بالتوقيت الاداري خاصة وان اعوان المراقبة ليسوا مصنفين كصنف نشيط هذا مع مطالبتهم بتوفير سواق للسيارات الادارية خلال الاعمال الميدانية وتأمين عمل الاعوان وحمايتهم في ظل الاعتداءات المتواصلة عليهم في أكثر من منطقة وتجدر الاشارة ان توقف نشاط المراقبة الاقتصادية انطلق منذ 8 ماي الجاري ومازال متواصلا ومتزامنا مع شهر رمضان الذي يشهد في العادة كثافة في الاعمال الرقابية على الفضاءات والمحلات التجارية بمختلف انواعها وحسب معلومات الشروق فإن فريقا ميدانيا واحدا بصدد العمل خلال هذه الايام يتكون من 3 اشخاص على رأسهم المدير الجهوي للتجارة.

عادل عكرمي
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شروق الجهات
قفصة:تزامنا مع بداية شهر رمضان:أعوان المراقبة الاقتصادية يحتجون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

مكتب قفصة «الشروق»:
يشهد العمل الميداني لفرق المراقبة الاقتصادية بقفصة حالة شلل كبيرة هذه الايام بسبب مقاطعة اعوان وإطارات الادارة الجهوية للتجارة لمختلف الحملات الاقليمية والوطنية والمشتركة للأعمال الرقابية شأنهم شأن بقية زملائهم في مختلف مناطق الجمهورية حسب ما أكده علي حفيظ كاتب عام النقابة الاساسية لأعوان وإطارات الادارة الجهوية بقفصة الذي اضاف ان جملة من المطالب المهنية وراء التوقف شبه الكلي لعمل المراقبة الاقتصادية منها التمسك بأن يكون العمل الميداني مرتبطا بالتوقيت الاداري خاصة وان اعوان المراقبة ليسوا مصنفين كصنف نشيط هذا مع مطالبتهم بتوفير سواق للسيارات الادارية خلال الاعمال الميدانية وتأمين عمل الاعوان وحمايتهم في ظل الاعتداءات المتواصلة عليهم في أكثر من منطقة وتجدر الاشارة ان توقف نشاط المراقبة الاقتصادية انطلق منذ 8 ماي الجاري ومازال متواصلا ومتزامنا مع شهر رمضان الذي يشهد في العادة كثافة في الاعمال الرقابية على الفضاءات والمحلات التجارية بمختلف انواعها وحسب معلومات الشروق فإن فريقا ميدانيا واحدا بصدد العمل خلال هذه الايام يتكون من 3 اشخاص على رأسهم المدير الجهوي للتجارة.

عادل عكرمي
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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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