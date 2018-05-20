قفصة:تزامنا مع بداية شهر رمضان:أعوان المراقبة الاقتصادية يحتجون

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مكتب قفصة «الشروق»:
يشهد العمل الميداني لفرق المراقبة الاقتصادية بقفصة حالة شلل كبيرة هذه الايام بسبب مقاطعة اعوان وإطارات الادارة الجهوية للتجارة لمختلف الحملات الاقليمية والوطنية والمشتركة للأعمال الرقابية شأنهم شأن بقية زملائهم في مختلف مناطق الجمهورية حسب ما أكده علي حفيظ كاتب عام النقابة الاساسية لأعوان وإطارات الادارة الجهوية بقفصة الذي اضاف ان جملة من المطالب المهنية وراء التوقف شبه الكلي لعمل المراقبة الاقتصادية منها التمسك بأن يكون العمل الميداني مرتبطا بالتوقيت الاداري خاصة وان اعوان المراقبة ليسوا مصنفين كصنف نشيط هذا مع مطالبتهم بتوفير سواق للسيارات الادارية خلال الاعمال الميدانية وتأمين عمل الاعوان وحمايتهم في ظل الاعتداءات المتواصلة عليهم في أكثر من منطقة وتجدر الاشارة ان توقف نشاط المراقبة الاقتصادية انطلق منذ 8 ماي الجاري ومازال متواصلا ومتزامنا مع شهر رمضان الذي يشهد في العادة كثافة في الاعمال الرقابية على الفضاءات والمحلات التجارية بمختلف انواعها وحسب معلومات الشروق فإن فريقا ميدانيا واحدا بصدد العمل خلال هذه الايام يتكون من 3 اشخاص على رأسهم المدير الجهوي للتجارة.
مكتب قفصة «الشروق»:
يشهد العمل الميداني لفرق المراقبة الاقتصادية بقفصة حالة شلل كبيرة هذه الايام بسبب مقاطعة اعوان وإطارات الادارة الجهوية للتجارة لمختلف الحملات الاقليمية والوطنية والمشتركة للأعمال الرقابية شأنهم شأن بقية زملائهم في مختلف مناطق الجمهورية حسب ما أكده علي حفيظ كاتب عام النقابة الاساسية لأعوان وإطارات الادارة الجهوية بقفصة الذي اضاف ان جملة من المطالب المهنية وراء التوقف شبه الكلي لعمل المراقبة الاقتصادية منها التمسك بأن يكون العمل الميداني مرتبطا بالتوقيت الاداري خاصة وان اعوان المراقبة ليسوا مصنفين كصنف نشيط هذا مع مطالبتهم بتوفير سواق للسيارات الادارية خلال الاعمال الميدانية وتأمين عمل الاعوان وحمايتهم في ظل الاعتداءات المتواصلة عليهم في أكثر من منطقة وتجدر الاشارة ان توقف نشاط المراقبة الاقتصادية انطلق منذ 8 ماي الجاري ومازال متواصلا ومتزامنا مع شهر رمضان الذي يشهد في العادة كثافة في الاعمال الرقابية على الفضاءات والمحلات التجارية بمختلف انواعها وحسب معلومات الشروق فإن فريقا ميدانيا واحدا بصدد العمل خلال هذه الايام يتكون من 3 اشخاص على رأسهم المدير الجهوي للتجارة.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018