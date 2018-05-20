قفصة:تزامنا مع بداية شهر رمضان:أعوان المراقبة الاقتصادية يحتجون

مكتب قفصة «الشروق»:

يشهد العمل الميداني لفرق المراقبة الاقتصادية بقفصة حالة شلل كبيرة هذه الايام بسبب مقاطعة اعوان وإطارات الادارة الجهوية للتجارة لمختلف الحملات الاقليمية والوطنية والمشتركة للأعمال الرقابية شأنهم شأن بقية زملائهم في مختلف مناطق الجمهورية حسب ما أكده علي حفيظ كاتب عام النقابة الاساسية لأعوان وإطارات الادارة الجهوية بقفصة الذي اضاف ان جملة من المطالب المهنية وراء التوقف شبه الكلي لعمل المراقبة الاقتصادية منها التمسك بأن يكون العمل الميداني مرتبطا بالتوقيت الاداري خاصة وان اعوان المراقبة ليسوا مصنفين كصنف نشيط هذا مع مطالبتهم بتوفير سواق للسيارات الادارية خلال الاعمال الميدانية وتأمين عمل الاعوان وحمايتهم في ظل الاعتداءات المتواصلة عليهم في أكثر من منطقة وتجدر الاشارة ان توقف نشاط المراقبة الاقتصادية انطلق منذ 8 ماي الجاري ومازال متواصلا ومتزامنا مع شهر رمضان الذي يشهد في العادة كثافة في الاعمال الرقابية على الفضاءات والمحلات التجارية بمختلف انواعها وحسب معلومات الشروق فإن فريقا ميدانيا واحدا بصدد العمل خلال هذه الايام يتكون من 3 اشخاص على رأسهم المدير الجهوي للتجارة.





عادل عكرمي