بنزرت:في بادرة تُكرّم المرأة وتحفظ التراث:مجسم للمرأة الحرفية بسجنان

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تم الخميس الماضي افتتاح جامع الرحمة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وايضا مجسم خاص ببلدية الحشاشنة يعبر عن الخصوصيات الثقافية من حيث اصالة تعاطي العائلات السجنانية حرفة الفخار البربري وفق تصريح "علي الحمدوني "معتمد المكان.
مكتب «الشروق» بنزرت:
ولاحظ محدثنا أن هذا المجسم يشير إلى احدى المميزات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وسط التأكيد على دور المرأة السجنانية في مجال الحرف اليدوية الاصيلة.
وللإشارة فان بلدية الحشاشنة تعد احدى البلديات المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 بتاريخ 26 ماي 2016 . كما اضاف معتمد سجنان بالمناسبة انه جهويا تم استكمال مختلف الاشغال الخاصة بمشروع مركز تصفية الدم وايضا توفير كل التجهيزات اللازمة في انتظار استكمال باقي المراحل الاخيرةفي القريب العاجل من حيث انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي وهو مرجع نظر وزارة الصحة العمومية.
وخلص الحمدوني انه من المرتقب ان يرى هذا المشروع الذي ينتظره اهالي سجنان النور في القريب العاجل وفق تعبيره.
تم الخميس الماضي افتتاح جامع الرحمة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وايضا مجسم خاص ببلدية الحشاشنة يعبر عن الخصوصيات الثقافية من حيث اصالة تعاطي العائلات السجنانية حرفة الفخار البربري وفق تصريح "علي الحمدوني "معتمد المكان.
مكتب «الشروق» بنزرت:
ولاحظ محدثنا أن هذا المجسم يشير إلى احدى المميزات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وسط التأكيد على دور المرأة السجنانية في مجال الحرف اليدوية الاصيلة.
وللإشارة فان بلدية الحشاشنة تعد احدى البلديات المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 بتاريخ 26 ماي 2016 . كما اضاف معتمد سجنان بالمناسبة انه جهويا تم استكمال مختلف الاشغال الخاصة بمشروع مركز تصفية الدم وايضا توفير كل التجهيزات اللازمة في انتظار استكمال باقي المراحل الاخيرةفي القريب العاجل من حيث انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي وهو مرجع نظر وزارة الصحة العمومية.
وخلص الحمدوني انه من المرتقب ان يرى هذا المشروع الذي ينتظره اهالي سجنان النور في القريب العاجل وفق تعبيره.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018