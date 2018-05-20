بنزرت:في بادرة تُكرّم المرأة وتحفظ التراث:مجسم للمرأة الحرفية بسجنان

تم الخميس الماضي افتتاح جامع الرحمة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وايضا مجسم خاص ببلدية الحشاشنة يعبر عن الخصوصيات الثقافية من حيث اصالة تعاطي العائلات السجنانية حرفة الفخار البربري وفق تصريح "علي الحمدوني "معتمد المكان.

مكتب «الشروق» بنزرت:

ولاحظ محدثنا أن هذا المجسم يشير إلى احدى المميزات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وسط التأكيد على دور المرأة السجنانية في مجال الحرف اليدوية الاصيلة.

وللإشارة فان بلدية الحشاشنة تعد احدى البلديات المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 بتاريخ 26 ماي 2016 . كما اضاف معتمد سجنان بالمناسبة انه جهويا تم استكمال مختلف الاشغال الخاصة بمشروع مركز تصفية الدم وايضا توفير كل التجهيزات اللازمة في انتظار استكمال باقي المراحل الاخيرةفي القريب العاجل من حيث انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي وهو مرجع نظر وزارة الصحة العمومية.

وخلص الحمدوني انه من المرتقب ان يرى هذا المشروع الذي ينتظره اهالي سجنان النور في القريب العاجل وفق تعبيره.





إيمان عبد الستار