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يوم الأحد 20 ماي 2018
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بنزرت:في بادرة تُكرّم المرأة وتحفظ التراث:مجسم للمرأة الحرفية بسجنان
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شروق الجهات
بنزرت:في بادرة تُكرّم المرأة وتحفظ التراث:مجسم للمرأة الحرفية بسجنان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تم الخميس الماضي افتتاح جامع الرحمة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وايضا مجسم خاص ببلدية الحشاشنة يعبر عن الخصوصيات الثقافية من حيث اصالة تعاطي العائلات السجنانية حرفة الفخار البربري وفق تصريح "علي الحمدوني "معتمد المكان.

مكتب «الشروق» بنزرت:
ولاحظ محدثنا أن هذا المجسم يشير إلى احدى المميزات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وسط التأكيد على دور المرأة السجنانية في مجال الحرف اليدوية الاصيلة.
وللإشارة فان بلدية الحشاشنة تعد احدى البلديات المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 بتاريخ 26 ماي 2016 . كما اضاف معتمد سجنان بالمناسبة انه جهويا تم استكمال مختلف الاشغال الخاصة بمشروع مركز تصفية الدم وايضا توفير كل التجهيزات اللازمة في انتظار استكمال باقي المراحل الاخيرةفي القريب العاجل من حيث انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي وهو مرجع نظر وزارة الصحة العمومية.
وخلص الحمدوني انه من المرتقب ان يرى هذا المشروع الذي ينتظره اهالي سجنان النور في القريب العاجل وفق تعبيره.

إيمان عبد الستار
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بنزرت:في بادرة تُكرّم المرأة وتحفظ التراث:مجسم للمرأة الحرفية بسجنان
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
تم الخميس الماضي افتتاح جامع الرحمة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وايضا مجسم خاص ببلدية الحشاشنة يعبر عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
بنزرت:في بادرة تُكرّم المرأة وتحفظ التراث:مجسم للمرأة الحرفية بسجنان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تم الخميس الماضي افتتاح جامع الرحمة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وايضا مجسم خاص ببلدية الحشاشنة يعبر عن الخصوصيات الثقافية من حيث اصالة تعاطي العائلات السجنانية حرفة الفخار البربري وفق تصريح "علي الحمدوني "معتمد المكان.

مكتب «الشروق» بنزرت:
ولاحظ محدثنا أن هذا المجسم يشير إلى احدى المميزات الحضارية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة وسط التأكيد على دور المرأة السجنانية في مجال الحرف اليدوية الاصيلة.
وللإشارة فان بلدية الحشاشنة تعد احدى البلديات المحدثة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 بتاريخ 26 ماي 2016 . كما اضاف معتمد سجنان بالمناسبة انه جهويا تم استكمال مختلف الاشغال الخاصة بمشروع مركز تصفية الدم وايضا توفير كل التجهيزات اللازمة في انتظار استكمال باقي المراحل الاخيرةفي القريب العاجل من حيث انتداب الإطار الطبي وشبه الطبي وهو مرجع نظر وزارة الصحة العمومية.
وخلص الحمدوني انه من المرتقب ان يرى هذا المشروع الذي ينتظره اهالي سجنان النور في القريب العاجل وفق تعبيره.

إيمان عبد الستار
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بنزرت:في بادرة تُكرّم المرأة وتحفظ التراث:مجسم للمرأة الحرفية بسجنان
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
تم الخميس الماضي افتتاح جامع الرحمة بمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت وايضا مجسم خاص ببلدية الحشاشنة يعبر عن...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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