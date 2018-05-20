سليم بفون يكشف المتعاونين مع الموساد في الكاميرا الخفية:مترّشح سابق للرئاسة رحّب ورئيس حزب إسلامي قبض الأموال

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تونس «الشروق»
كشف سليم بفون عن حقيقة الذين تورطوا في الكاميرا الخفية التي شارك فيها في دور الربي كوهين والتي كان من المفروض أن تبثها قناة التاسعة.
الحدث الذي هز الوسط الاعلامي يوم أول أمس الجمعة الكاميرا الخفية التي كان يفترض أن تبثها قناة التاسعة منذ اليوم الأول من رمضان لكن تخلت عن البث في آخر لحظة لضغوطات على القناة كما قال منتج السلسلة على موجات احدى الإذاعات التونسية
سليم بفون مناضل يساري وسجين سياسي سابق عن حركة تنظيم العامل التونسي مطلع السبعينات وناشط سابق في الحزب الشيوعي التونسي الذي استقال منه في منتصف التسعينات عمل في السينما كمدير انتاج وموظّب وفي المسرح أيضا وبعد غياب طويل عاد هذه السنة من باب الكاميرا الخفية مع وليد الزريبي .
سليم بفون قال أن معظم الذين تم الأتصال بهم رفضوا التعاون والتعامل بعد أن أكتشفوا حقيقة الموضوع وحضور اسرائيل والموساد السيناريو مبني على استدراج شخصيات فنية وسياسية واغرائها بالمال والدعاية حتى تصل للرئاسة وقد رفض عدد كبير من الذين تم استدراجهم فكرة التعاون أصلا مثل رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب تونس أولا وعمار عمروسية القيادي في حزب العمال وعبيد البريكي الناطق الرسمي باسم حزب تونس الى الأمام ومن الذين رفضوا التعاون بشكل مطلق مع الدعوة سليم شيبوب وعصام الدردوري
ورفض بفون الكشف عن أسماء الذين قبلوا التعاون مع اسرائيل وجهاز مخابراتها الموساد ومن بينهم رئيس حزب اسلامي عرف بمهاجمته للعلمانيين والحداثيين وقبض مبلغا ماليا محترما بعد أن وعده عملاء الموساد بمساعدته على الوصول الى الحكم كما رحّب مترشّح سابق للرئاسة ورئيس حزب يدعو لتطبيق الشريعة بالتعاون مع اسرائيل ومن الذين رحبوا أيضا مدرب رياضي وافق على تدريب فريق اسرائيلي مقابل ثلاثة مليارات .
ومن الذين كانت مواقفهم مترددة مسرحي عرض عليه القيام بجولة مسرحية في أوروبا وفي اسرائيل لكنه تحفّظ على العرض في اسرائيل ما لم يكن ذلك بموافقة من الحكومة التزاما منه بالموقف الرسمي للدولة
ومازال مصير هذه السلسلة الى حد ظهر أمس غامضا . ولم يتحدد عنوان عرضها وعلى أي شاشة.
تونس «الشروق»
كشف سليم بفون عن حقيقة الذين تورطوا في الكاميرا الخفية التي شارك فيها في دور الربي كوهين والتي كان من المفروض أن تبثها قناة التاسعة.
الحدث الذي هز الوسط الاعلامي يوم أول أمس الجمعة الكاميرا الخفية التي كان يفترض أن تبثها قناة التاسعة منذ اليوم الأول من رمضان لكن تخلت عن البث في آخر لحظة لضغوطات على القناة كما قال منتج السلسلة على موجات احدى الإذاعات التونسية
سليم بفون مناضل يساري وسجين سياسي سابق عن حركة تنظيم العامل التونسي مطلع السبعينات وناشط سابق في الحزب الشيوعي التونسي الذي استقال منه في منتصف التسعينات عمل في السينما كمدير انتاج وموظّب وفي المسرح أيضا وبعد غياب طويل عاد هذه السنة من باب الكاميرا الخفية مع وليد الزريبي .
سليم بفون قال أن معظم الذين تم الأتصال بهم رفضوا التعاون والتعامل بعد أن أكتشفوا حقيقة الموضوع وحضور اسرائيل والموساد السيناريو مبني على استدراج شخصيات فنية وسياسية واغرائها بالمال والدعاية حتى تصل للرئاسة وقد رفض عدد كبير من الذين تم استدراجهم فكرة التعاون أصلا مثل رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب تونس أولا وعمار عمروسية القيادي في حزب العمال وعبيد البريكي الناطق الرسمي باسم حزب تونس الى الأمام ومن الذين رفضوا التعاون بشكل مطلق مع الدعوة سليم شيبوب وعصام الدردوري
ورفض بفون الكشف عن أسماء الذين قبلوا التعاون مع اسرائيل وجهاز مخابراتها الموساد ومن بينهم رئيس حزب اسلامي عرف بمهاجمته للعلمانيين والحداثيين وقبض مبلغا ماليا محترما بعد أن وعده عملاء الموساد بمساعدته على الوصول الى الحكم كما رحّب مترشّح سابق للرئاسة ورئيس حزب يدعو لتطبيق الشريعة بالتعاون مع اسرائيل ومن الذين رحبوا أيضا مدرب رياضي وافق على تدريب فريق اسرائيلي مقابل ثلاثة مليارات .
ومن الذين كانت مواقفهم مترددة مسرحي عرض عليه القيام بجولة مسرحية في أوروبا وفي اسرائيل لكنه تحفّظ على العرض في اسرائيل ما لم يكن ذلك بموافقة من الحكومة التزاما منه بالموقف الرسمي للدولة
ومازال مصير هذه السلسلة الى حد ظهر أمس غامضا . ولم يتحدد عنوان عرضها وعلى أي شاشة.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018