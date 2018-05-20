سليم بفون يكشف المتعاونين مع الموساد في الكاميرا الخفية:مترّشح سابق للرئاسة رحّب ورئيس حزب إسلامي قبض الأموال

تونس «الشروق»

كشف سليم بفون عن حقيقة الذين تورطوا في الكاميرا الخفية التي شارك فيها في دور الربي كوهين والتي كان من المفروض أن تبثها قناة التاسعة.

الحدث الذي هز الوسط الاعلامي يوم أول أمس الجمعة الكاميرا الخفية التي كان يفترض أن تبثها قناة التاسعة منذ اليوم الأول من رمضان لكن تخلت عن البث في آخر لحظة لضغوطات على القناة كما قال منتج السلسلة على موجات احدى الإذاعات التونسية

سليم بفون مناضل يساري وسجين سياسي سابق عن حركة تنظيم العامل التونسي مطلع السبعينات وناشط سابق في الحزب الشيوعي التونسي الذي استقال منه في منتصف التسعينات عمل في السينما كمدير انتاج وموظّب وفي المسرح أيضا وبعد غياب طويل عاد هذه السنة من باب الكاميرا الخفية مع وليد الزريبي .

سليم بفون قال أن معظم الذين تم الأتصال بهم رفضوا التعاون والتعامل بعد أن أكتشفوا حقيقة الموضوع وحضور اسرائيل والموساد السيناريو مبني على استدراج شخصيات فنية وسياسية واغرائها بالمال والدعاية حتى تصل للرئاسة وقد رفض عدد كبير من الذين تم استدراجهم فكرة التعاون أصلا مثل رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب تونس أولا وعمار عمروسية القيادي في حزب العمال وعبيد البريكي الناطق الرسمي باسم حزب تونس الى الأمام ومن الذين رفضوا التعاون بشكل مطلق مع الدعوة سليم شيبوب وعصام الدردوري

ورفض بفون الكشف عن أسماء الذين قبلوا التعاون مع اسرائيل وجهاز مخابراتها الموساد ومن بينهم رئيس حزب اسلامي عرف بمهاجمته للعلمانيين والحداثيين وقبض مبلغا ماليا محترما بعد أن وعده عملاء الموساد بمساعدته على الوصول الى الحكم كما رحّب مترشّح سابق للرئاسة ورئيس حزب يدعو لتطبيق الشريعة بالتعاون مع اسرائيل ومن الذين رحبوا أيضا مدرب رياضي وافق على تدريب فريق اسرائيلي مقابل ثلاثة مليارات .

ومن الذين كانت مواقفهم مترددة مسرحي عرض عليه القيام بجولة مسرحية في أوروبا وفي اسرائيل لكنه تحفّظ على العرض في اسرائيل ما لم يكن ذلك بموافقة من الحكومة التزاما منه بالموقف الرسمي للدولة

ومازال مصير هذه السلسلة الى حد ظهر أمس غامضا . ولم يتحدد عنوان عرضها وعلى أي شاشة.

كتب نورالدين بالطيب