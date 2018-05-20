زابينغ رمضان

متعة الموسيقى على تلفزة «تي في»

بثّت قناة تلفزة تي في مساء الجمعة الثاني من رمضان الحلقة الأولى من البرنامج القديم الجديد موزيكا الذي يعده ويقدمه الموسيقي عماد الزرقاء، هذا البرنامج في حلقته الأولى أهتم بالموسيقى الصوفية في مدينة القيروان من خلال مجموعة من الاعلام ومن الآلات التي تستعمل في «خرجات» الصوفية مثل البندير والطبل والمزود والزكرة

البرنامج رحلة في فن الموسيقى وقد سبق لعماد الزرقاء أن قدّم هذا البرنامج في تلفزة تي في وعلى شاشة الوطنية الأولى وفي هذا الشهر الكريم سيقدم أربع حلقات على شاشة تلفزة تي في التي تبدو قناة خارج السرب من خلال نوعية برامجها التي يغلب عليها الجانب الثقافي وللأسف مازالت هذه القناة خارج دائرة المنافسة رغم جدية ما تقدّمه .

القناة الثانية الى متى الإعادات ؟

كنّا أشرنا أكثر من مرّة إلى أهدار المال العام الذي تمارسه مؤسسة التلفزة التونسية منذ سبع سنوات في خصوص القناة الثانية فهذه القناة بصيغتها الحالية ليست أكثر من مبرر قانوني لإهدار المال العام ويفترض أن تضع رئاسة الحكومة حدًّا لهذا العبث

فهذه القناة تبث من أجل البث فقط فلا توجد لها استراتيجية ولا هوية ولا خطة تجارية فلا هي ثقافية ولا رياضية ولا أخبارية ولا هي قناة ثانية يفترض أن تكون لها استقلاليتها وخطها التحريري وخطتها التسويقية فإلى متى سيتستمر هذا العبث بالمرفق العمومي فنحن نشاهد أعمالا قديمة تونسية وعربية لم تعد تثير أي أهتمام في الوقت الذي كان يمكن أن تنتج فيه القناة أعمالها الخاصة مثلما كانت في بداياتها إذ نافست بجدية القناة الأولى أنذاك عندما لم تكن هناك حرية اعلام !

النظر في ملف القناة الثانية أكثر من عاجل فاما غلقها أو منحها خصوصية واستقلالية تخرجها من وضعها الحالي .

رؤوف كوكة... يطل من ليبيا

بعد غياب طويل عن الشاشة عاد رؤوف كوكة بالكاميرا الخفية لكن عودته هذه المرة كانت من ليبيا نعم نجح كوكة في الحصول على فرصة انتاج على قناة ليبيا وهذه خطوة إيجابية لابد من تثمينها فجارتنا ليبيا سوق مهمة بإمكان المنتجين والمخرجين التونسيين أن يفوزوا بعقود عمل فيها الكاميرا الخفية لرؤوف كوكة في حلقة الجمعة بناها على فكرة طريفة وبسيطة بكشف ردود فعل شباب دخلوا لنزل مع صديقاتهم وزوجاتهم ليفاجؤوا بفتاة تمنحهم وردة أو علبة مكياج كانت الفتاة التي رافقتهم المرة الماضية قد نسيتها .

السلسلة في بدايتها يبدو أنها بريئة من الافتعال الذي تورط فيه عدد من المنتجين في السنوات الأخيرة كما أنها خلت من العنف والمواقف العنيفة.

نورالدين بالطيب