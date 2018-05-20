وجه من رمضان :«ميقالو» لـ«الشروق»:لا تتسرّعوا في تقييمي وانتظروني في «وان مان شو»

-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
«الشروق» مكتب الساحل:
يعتبر وسيم المحيرصي المشهور باسم «ميقالو» واحدا من أبرز الكوميديين الذين يجيدون التقليد كما برز أيضا في مجال التمثيل في عدة أدوار، ويدخل هذه السنة تجربة تمثيلية تلفزية جديدة على قناة الحوار التونسي من خلال السلسلة الكوميدية «دنيا أخرى» ومنذ الحلقة الأولى اثار ظهوره ردود أفعال مختلفة.
وأجاب ميغالو في تصريح خاص بـ«الشروق» عن بعض الانطباعات الصادرة في شأنه بخصوص ظهوره في «دنيا أخرى» خاصة الذين لم يتقبلوا الشخصية التي تقمصها وقال «مثل هذه الأحكام تعتبر مسبقة وفيها الكثير من التسرع ولا بد من انتظار حلقات أخرى لملاحظة تطور الشخصية التي تقمصتها انطلاقا من الحلقة الثالثة والرابعة والأكيد ستعجب الكثير».
وأضاف ميقالو «الشخصية التي تقمصتها هي مهرّب مخدرات يعاني من مرض عصبي إضافة إلى صعوبة في التنفس وهي من الشخصيات المركبة التي لم يتعود بها المتفرج وتتطلب وقتا لفهمها بحكم أن العديد ارتبطت في أذهانهم شخصية «ميغالو» المقلد لا غير في نمط معين وقد لا يقبلونني إلا بتلك الصورة وفي نفس الوقت هناك من يريدني في شخصية جديدة مما يجعلني في معادلة صعبة، ولكن أنا متأكّد انهم سيتمتعون بالشخصية التي تقمصتها في هذه السلسلة خاصة عندما تدخل في تطورات أحداث أخرى وستكشف عن تصرفات طريفة ستشد المتفرج».
وأكّد «ميقالو» أنه ينكب هذه الأيام على التحضير لعمل مسرحي فردي جديد بعنوان «ميقالو فوق المسرح» يروي فيه على امتداد ساعة وأربعين دقيقة قصة حياته بطريقة ساخرة، سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة من تأليف الثلاثي وسيم المحرصي وأحمد بالصيد ونور الدين بوحجبة إخراج خليل بن جويرة.
وحول مضمون هذا العمل الجديد قال ميقالو «هي حكاية حياتي منذ الولادة إلى الآن، سوف لن يشاهد الجمهور شخصية ميقالو على الركح حيث لن يكون هناك تقليد لشخصيات ما عدا تقمص أدوار المسرحية بل سيكتشفون شخصيتي الحقيقية، شخصية وسيم منذ طفولته، شغبه ومسيرة دراسته مرورا بمسيرته المهنية الفنية وصولا إلى زواجه، كل ذلك بطريقة طريفة بتوظيف مختلف المدارس المسرحية تجمع بين الكوميديا والدراما».
وحول -ما إذا كانت هذه المسرحية هي انطلاقة مسرحية حقيقية لوسيم بعد تجربة عمل «السلام عليكم» أجاب ميقالو «نعم ستكون الانطلاقة الحقيقية وأتمنى ذلك بعد تجارب سابقة تعلمت منها الكثير رغم اختلافها»، وسيكون أول عروض هذه المسرحية يوم 25 ماي بالمنزه السادس تليه عروض أخرى 27 ماي بصفاقس، 30 ماي بجمال، 31 ماي في افتتاح مهرجان رادس، 2 جوان بالكوليزي، 3 جوان بمسرح سيدي الظاهر سوسة، 4 جوان بقصر هلال، 6 جوان بالمكنين، 7 جوان بقليبية و11 جوان بالمرسى، وهي مسرحية طريفة تستحق المتابعة لممثل استثنائي سيكشف لأول مرة رحلة حياته من خلال سيرة ذاتية هزلية.
«الشروق» مكتب الساحل:
يعتبر وسيم المحيرصي المشهور باسم «ميقالو» واحدا من أبرز الكوميديين الذين يجيدون التقليد كما برز أيضا في مجال التمثيل في عدة أدوار، ويدخل هذه السنة تجربة تمثيلية تلفزية جديدة على قناة الحوار التونسي من خلال السلسلة الكوميدية «دنيا أخرى» ومنذ الحلقة الأولى اثار ظهوره ردود أفعال مختلفة.
وأجاب ميغالو في تصريح خاص بـ«الشروق» عن بعض الانطباعات الصادرة في شأنه بخصوص ظهوره في «دنيا أخرى» خاصة الذين لم يتقبلوا الشخصية التي تقمصها وقال «مثل هذه الأحكام تعتبر مسبقة وفيها الكثير من التسرع ولا بد من انتظار حلقات أخرى لملاحظة تطور الشخصية التي تقمصتها انطلاقا من الحلقة الثالثة والرابعة والأكيد ستعجب الكثير».
وأضاف ميقالو «الشخصية التي تقمصتها هي مهرّب مخدرات يعاني من مرض عصبي إضافة إلى صعوبة في التنفس وهي من الشخصيات المركبة التي لم يتعود بها المتفرج وتتطلب وقتا لفهمها بحكم أن العديد ارتبطت في أذهانهم شخصية «ميغالو» المقلد لا غير في نمط معين وقد لا يقبلونني إلا بتلك الصورة وفي نفس الوقت هناك من يريدني في شخصية جديدة مما يجعلني في معادلة صعبة، ولكن أنا متأكّد انهم سيتمتعون بالشخصية التي تقمصتها في هذه السلسلة خاصة عندما تدخل في تطورات أحداث أخرى وستكشف عن تصرفات طريفة ستشد المتفرج».
وأكّد «ميقالو» أنه ينكب هذه الأيام على التحضير لعمل مسرحي فردي جديد بعنوان «ميقالو فوق المسرح» يروي فيه على امتداد ساعة وأربعين دقيقة قصة حياته بطريقة ساخرة، سيكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة من تأليف الثلاثي وسيم المحرصي وأحمد بالصيد ونور الدين بوحجبة إخراج خليل بن جويرة.
وحول مضمون هذا العمل الجديد قال ميقالو «هي حكاية حياتي منذ الولادة إلى الآن، سوف لن يشاهد الجمهور شخصية ميقالو على الركح حيث لن يكون هناك تقليد لشخصيات ما عدا تقمص أدوار المسرحية بل سيكتشفون شخصيتي الحقيقية، شخصية وسيم منذ طفولته، شغبه ومسيرة دراسته مرورا بمسيرته المهنية الفنية وصولا إلى زواجه، كل ذلك بطريقة طريفة بتوظيف مختلف المدارس المسرحية تجمع بين الكوميديا والدراما».
وحول -ما إذا كانت هذه المسرحية هي انطلاقة مسرحية حقيقية لوسيم بعد تجربة عمل «السلام عليكم» أجاب ميقالو «نعم ستكون الانطلاقة الحقيقية وأتمنى ذلك بعد تجارب سابقة تعلمت منها الكثير رغم اختلافها»، وسيكون أول عروض هذه المسرحية يوم 25 ماي بالمنزه السادس تليه عروض أخرى 27 ماي بصفاقس، 30 ماي بجمال، 31 ماي في افتتاح مهرجان رادس، 2 جوان بالكوليزي، 3 جوان بمسرح سيدي الظاهر سوسة، 4 جوان بقصر هلال، 6 جوان بالمكنين، 7 جوان بقليبية و11 جوان بالمرسى، وهي مسرحية طريفة تستحق المتابعة لممثل استثنائي سيكشف لأول مرة رحلة حياته من خلال سيرة ذاتية هزلية.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018