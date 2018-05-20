قضية التآمر على أمن الدولة:الأسبوع القادم دائرة الاتهام تنظر في قرار «ختم البحث»

تونس ـ الشروق:

تقرّر أن تنظر دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمتها شفيق الجراية وإطاران أمنيان آخران.

وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر قبل أسابيع قرار ختم البحث بخصوص التحقيقات المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة وصدرت بشأنها بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الاعمال شفيق الجراية، وإطارين أمنيين آخرين تم توجيه الاتهام إليهما في تلك الأبحاث وبإعلام المتهمين ومن بينهم شفيق الجراية بقرار ختم البحث، سجلوا استئنافهم للقرار المذكور، مطالبين في طعونهم دائرة الاتهام بالافراج عن منوبيهم وحفظ تهمة التآمر على أمن الدولة في حقهم. وتقرّر تعيين جلسة يوم الثلاثاء القادم لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتصدر قرارها المناسب في هذه القضية.





سليم العجرودي