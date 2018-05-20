قضية التآمر على أمن الدولة:الأسبوع القادم دائرة الاتهام تنظر في قرار «ختم البحث»

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تونس ـ الشروق:
تقرّر أن تنظر دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمتها شفيق الجراية وإطاران أمنيان آخران.
وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر قبل أسابيع قرار ختم البحث بخصوص التحقيقات المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة وصدرت بشأنها بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الاعمال شفيق الجراية، وإطارين أمنيين آخرين تم توجيه الاتهام إليهما في تلك الأبحاث وبإعلام المتهمين ومن بينهم شفيق الجراية بقرار ختم البحث، سجلوا استئنافهم للقرار المذكور، مطالبين في طعونهم دائرة الاتهام بالافراج عن منوبيهم وحفظ تهمة التآمر على أمن الدولة في حقهم. وتقرّر تعيين جلسة يوم الثلاثاء القادم لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتصدر قرارها المناسب في هذه القضية.
تونس ـ الشروق:
تقرّر أن تنظر دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمتها شفيق الجراية وإطاران أمنيان آخران.
وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر قبل أسابيع قرار ختم البحث بخصوص التحقيقات المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة وصدرت بشأنها بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الاعمال شفيق الجراية، وإطارين أمنيين آخرين تم توجيه الاتهام إليهما في تلك الأبحاث وبإعلام المتهمين ومن بينهم شفيق الجراية بقرار ختم البحث، سجلوا استئنافهم للقرار المذكور، مطالبين في طعونهم دائرة الاتهام بالافراج عن منوبيهم وحفظ تهمة التآمر على أمن الدولة في حقهم. وتقرّر تعيين جلسة يوم الثلاثاء القادم لدائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتصدر قرارها المناسب في هذه القضية.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018