حي هلال:الإطاحة بمنحرف افتك حقيبة طبيبة بعد جرّها أمتارا على الأرض

تونس ـ الشروق:

نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالملاسين في إلقاء القبض على عنصر مفتّش عنه مصنّف خطيرا جدّا، صدر في حقّه 14 منشور تفتيش من أجل قضايا السلب. وبمجرد إيقافه تقدّم ستة متضررين آخرين الى أعوان الأمن مفيدين بأن المظنون فيه سبق له أن قام بسلبهم أموالهم وهواتفهم.

ويستفاد من محاضر باحث البداية، أن المظنون فيه وهو شاب في منتصف العقد الثالث من العمر من سكّان حي هلال غرب العاصمة تورّط في عدّة عمليات سلب بمفترق باب سيدي قاسم بشارع 9 أفريل. ومما نسب اليه اعتراضه طبيبة بيطرية ومحاولة افتكاك حقيبتها اليدوية. وعند تمسّكها بها أسقطها أرضا وجرّها على امتداد مسافة عدّة أمتار قبل أن يفتك الحقيبة ويلوذ بالفرار فيما تم نقل المتضرّرة الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وظلّ المظنون فيه متحصّنا بالفرار ووصل عدد مناشير التفتيش الصادرة في حقّه الى 14 منشور تفتيش الى أن وردت معلومة بأنه بمنزل صديقه بحي هلال. فتمت مداهمته وحجز ترسانة من الأسلحة البيضاء بحوزته بالاضافة الى مسروقات مختلفة. وتفيد الأبحاث المجراة بأنه بمجرّد نقل المظنون فيه الى مقرّ التحقيق، تقدّم ستة من فتيات ونسوة وشبان أفادوا بأنه قام بسلبهم سابقا، ليرتفع عدد القضايا المنشورة في حقه الى 20 قضية تعلّقت جميعها بالسلب باستعمال العنف. وتتواصل الأبحاث في شأنه الى حين إحالته على أنظار القضاء.





سليم العجرودي