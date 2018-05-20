حي هلال:الإطاحة بمنحرف افتك حقيبة طبيبة بعد جرّها أمتارا على الأرض

-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
تونس ـ الشروق:
نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالملاسين في إلقاء القبض على عنصر مفتّش عنه مصنّف خطيرا جدّا، صدر في حقّه 14 منشور تفتيش من أجل قضايا السلب. وبمجرد إيقافه تقدّم ستة متضررين آخرين الى أعوان الأمن مفيدين بأن المظنون فيه سبق له أن قام بسلبهم أموالهم وهواتفهم.
ويستفاد من محاضر باحث البداية، أن المظنون فيه وهو شاب في منتصف العقد الثالث من العمر من سكّان حي هلال غرب العاصمة تورّط في عدّة عمليات سلب بمفترق باب سيدي قاسم بشارع 9 أفريل. ومما نسب اليه اعتراضه طبيبة بيطرية ومحاولة افتكاك حقيبتها اليدوية. وعند تمسّكها بها أسقطها أرضا وجرّها على امتداد مسافة عدّة أمتار قبل أن يفتك الحقيبة ويلوذ بالفرار فيما تم نقل المتضرّرة الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وظلّ المظنون فيه متحصّنا بالفرار ووصل عدد مناشير التفتيش الصادرة في حقّه الى 14 منشور تفتيش الى أن وردت معلومة بأنه بمنزل صديقه بحي هلال. فتمت مداهمته وحجز ترسانة من الأسلحة البيضاء بحوزته بالاضافة الى مسروقات مختلفة. وتفيد الأبحاث المجراة بأنه بمجرّد نقل المظنون فيه الى مقرّ التحقيق، تقدّم ستة من فتيات ونسوة وشبان أفادوا بأنه قام بسلبهم سابقا، ليرتفع عدد القضايا المنشورة في حقه الى 20 قضية تعلّقت جميعها بالسلب باستعمال العنف. وتتواصل الأبحاث في شأنه الى حين إحالته على أنظار القضاء.
تونس ـ الشروق:
نجح أعوان مركز الأمن الوطني بالملاسين في إلقاء القبض على عنصر مفتّش عنه مصنّف خطيرا جدّا، صدر في حقّه 14 منشور تفتيش من أجل قضايا السلب. وبمجرد إيقافه تقدّم ستة متضررين آخرين الى أعوان الأمن مفيدين بأن المظنون فيه سبق له أن قام بسلبهم أموالهم وهواتفهم.
ويستفاد من محاضر باحث البداية، أن المظنون فيه وهو شاب في منتصف العقد الثالث من العمر من سكّان حي هلال غرب العاصمة تورّط في عدّة عمليات سلب بمفترق باب سيدي قاسم بشارع 9 أفريل. ومما نسب اليه اعتراضه طبيبة بيطرية ومحاولة افتكاك حقيبتها اليدوية. وعند تمسّكها بها أسقطها أرضا وجرّها على امتداد مسافة عدّة أمتار قبل أن يفتك الحقيبة ويلوذ بالفرار فيما تم نقل المتضرّرة الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وظلّ المظنون فيه متحصّنا بالفرار ووصل عدد مناشير التفتيش الصادرة في حقّه الى 14 منشور تفتيش الى أن وردت معلومة بأنه بمنزل صديقه بحي هلال. فتمت مداهمته وحجز ترسانة من الأسلحة البيضاء بحوزته بالاضافة الى مسروقات مختلفة. وتفيد الأبحاث المجراة بأنه بمجرّد نقل المظنون فيه الى مقرّ التحقيق، تقدّم ستة من فتيات ونسوة وشبان أفادوا بأنه قام بسلبهم سابقا، ليرتفع عدد القضايا المنشورة في حقه الى 20 قضية تعلّقت جميعها بالسلب باستعمال العنف. وتتواصل الأبحاث في شأنه الى حين إحالته على أنظار القضاء.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018