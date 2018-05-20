قرنبالية:مباشرة التحقيق مع أفراد شبكة لسرقة الماشية والدراجات النارية

مكتب نابل- الشروق

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرنبالية من الكشف عن شبكة للسرقة تنشط بمنطقة فندق الجديد تتكون من 3 أنفار أعمارهم تتراوح بين 32 و47 سنة وحجز عدد من رؤوس الأبقار والاغنام والدراجات النارية المخفية بإحدى الضيعات الفلاحية و التي استولوا عليها من مناطق مختلفة بالوطن القبلي وباستشارة النيابة العمومية أذنت الفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم ومباشرة التحقيق معهم للكشف عن جميع عناصر الشبكة وعدد القضايا المتعلقة بها وإرجاع المسروق الى أصحابه.





خالد