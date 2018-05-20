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يوم الأحد 20 ماي 2018
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نابل:إيقاف 60 مفتشا عنهم
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القضائي
نابل:إيقاف 60 مفتشا عنهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تمكنت وحدات الحرس الوطني باقليم نابل يوم الخميس من إيقاف 31 مفتشا عنهم والاحتفاظ ب 3 أنفار بعد مباشرة التحقيق في 18قضية عدلية وحجز سيارة وتحرير 277 بين محاضر ومخالفات مرورية وخلال نفس اليوم نجح أعوان الشرطة باقليم الأمن العمومي بنابل في إيقاف 29مفتشا عنهم وحجز 44 دراجة نارية.

خالد العرقام
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القضائي
نابل:إيقاف 60 مفتشا عنهم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تمكنت وحدات الحرس الوطني باقليم نابل يوم الخميس من إيقاف 31 مفتشا عنهم والاحتفاظ ب 3 أنفار بعد مباشرة التحقيق في 18قضية عدلية وحجز سيارة وتحرير 277 بين محاضر ومخالفات مرورية وخلال نفس اليوم نجح أعوان الشرطة باقليم الأمن العمومي بنابل في إيقاف 29مفتشا عنهم وحجز 44 دراجة نارية.

خالد العرقام
تقرؤون أيضا
أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
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بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
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جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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