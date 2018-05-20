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يوم الأحد 20 ماي 2018
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مطلوب للعدالة في أكثر من 50 قضية:الإطاحة بأخطر منفذي الـ«براكاجات» بالعاصمة
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القضائي
مطلوب للعدالة في أكثر من 50 قضية:الإطاحة بأخطر منفذي الـ«براكاجات» بالعاصمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تونس (الشروق)
واصلت إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس حملتها الهادفة الى القضاء على «الرؤوس الكبيرة» التي تدير عصابات الـ«براكاجات» بالعاصمة، وذلك بالاطاحة أول أمس بأحد أخطر تلك «الرؤوس» والمفتش عنه في أكثر من 50 قضية تتعلق بالثلب والسطو.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في نهاية العقد الثالث من العمر من سكان برطال حيدر بحي التحرير غرب العاصمة. ويحمل كنية معروفة. وهو عنصر مصنّف خطيرا جدا ومطلوب في أكثر من 50 قضية تتعلق جميعها بالبراكاجات المروّعة وعمليات السطو التي ارتكبها بأحياء التحرير وابن خلدون والحفصية والمدينة العتيقة وباردو وباب سعدون.
وقد تورط المظنون فيه قبل شهرين في رمي رئيس مركز الأمن الوطني بحجارة كبيرة وظلّ المظنون فيه متحصّنا بالفرار رغم محاولات إلقاء القبض عليه. وفي المقابل صدرت تعليمات من إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس بضرورة الإيقاع به رغم تخفّيه منذ أسابيع عن الأنظار. وتمّ تكثيف التحريات حول أماكن تحرّكه الى أن وردت مساء أول أمس معلومات دقيقة حول مكان تواجده بجهة حي التحرير. فتحول فريق مشترك من إدارة إقليم تونس والادارة الفرعية للقضايا الاجرامية. ونصبوا له كمينا محكما أسفر عن ضبطه وإيقافه وحجز سيفين كبيري الحجم بحوزته وسكاكين ومسروقات مختلفة ليتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.

سليم العجرودي
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القضائي
مطلوب للعدالة في أكثر من 50 قضية:الإطاحة بأخطر منفذي الـ«براكاجات» بالعاصمة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تونس (الشروق)
واصلت إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس حملتها الهادفة الى القضاء على «الرؤوس الكبيرة» التي تدير عصابات الـ«براكاجات» بالعاصمة، وذلك بالاطاحة أول أمس بأحد أخطر تلك «الرؤوس» والمفتش عنه في أكثر من 50 قضية تتعلق بالثلب والسطو.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في نهاية العقد الثالث من العمر من سكان برطال حيدر بحي التحرير غرب العاصمة. ويحمل كنية معروفة. وهو عنصر مصنّف خطيرا جدا ومطلوب في أكثر من 50 قضية تتعلق جميعها بالبراكاجات المروّعة وعمليات السطو التي ارتكبها بأحياء التحرير وابن خلدون والحفصية والمدينة العتيقة وباردو وباب سعدون.
وقد تورط المظنون فيه قبل شهرين في رمي رئيس مركز الأمن الوطني بحجارة كبيرة وظلّ المظنون فيه متحصّنا بالفرار رغم محاولات إلقاء القبض عليه. وفي المقابل صدرت تعليمات من إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس بضرورة الإيقاع به رغم تخفّيه منذ أسابيع عن الأنظار. وتمّ تكثيف التحريات حول أماكن تحرّكه الى أن وردت مساء أول أمس معلومات دقيقة حول مكان تواجده بجهة حي التحرير. فتحول فريق مشترك من إدارة إقليم تونس والادارة الفرعية للقضايا الاجرامية. ونصبوا له كمينا محكما أسفر عن ضبطه وإيقافه وحجز سيفين كبيري الحجم بحوزته وسكاكين ومسروقات مختلفة ليتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.

سليم العجرودي
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يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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