مطلوب للعدالة في أكثر من 50 قضية:الإطاحة بأخطر منفذي الـ«براكاجات» بالعاصمة

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تونس (الشروق)
واصلت إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس حملتها الهادفة الى القضاء على «الرؤوس الكبيرة» التي تدير عصابات الـ«براكاجات» بالعاصمة، وذلك بالاطاحة أول أمس بأحد أخطر تلك «الرؤوس» والمفتش عنه في أكثر من 50 قضية تتعلق بالثلب والسطو.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في نهاية العقد الثالث من العمر من سكان برطال حيدر بحي التحرير غرب العاصمة. ويحمل كنية معروفة. وهو عنصر مصنّف خطيرا جدا ومطلوب في أكثر من 50 قضية تتعلق جميعها بالبراكاجات المروّعة وعمليات السطو التي ارتكبها بأحياء التحرير وابن خلدون والحفصية والمدينة العتيقة وباردو وباب سعدون.
وقد تورط المظنون فيه قبل شهرين في رمي رئيس مركز الأمن الوطني بحجارة كبيرة وظلّ المظنون فيه متحصّنا بالفرار رغم محاولات إلقاء القبض عليه. وفي المقابل صدرت تعليمات من إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس بضرورة الإيقاع به رغم تخفّيه منذ أسابيع عن الأنظار. وتمّ تكثيف التحريات حول أماكن تحرّكه الى أن وردت مساء أول أمس معلومات دقيقة حول مكان تواجده بجهة حي التحرير. فتحول فريق مشترك من إدارة إقليم تونس والادارة الفرعية للقضايا الاجرامية. ونصبوا له كمينا محكما أسفر عن ضبطه وإيقافه وحجز سيفين كبيري الحجم بحوزته وسكاكين ومسروقات مختلفة ليتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.
تونس (الشروق)
واصلت إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس حملتها الهادفة الى القضاء على «الرؤوس الكبيرة» التي تدير عصابات الـ«براكاجات» بالعاصمة، وذلك بالاطاحة أول أمس بأحد أخطر تلك «الرؤوس» والمفتش عنه في أكثر من 50 قضية تتعلق بالثلب والسطو.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه وهو شاب في نهاية العقد الثالث من العمر من سكان برطال حيدر بحي التحرير غرب العاصمة. ويحمل كنية معروفة. وهو عنصر مصنّف خطيرا جدا ومطلوب في أكثر من 50 قضية تتعلق جميعها بالبراكاجات المروّعة وعمليات السطو التي ارتكبها بأحياء التحرير وابن خلدون والحفصية والمدينة العتيقة وباردو وباب سعدون.
وقد تورط المظنون فيه قبل شهرين في رمي رئيس مركز الأمن الوطني بحجارة كبيرة وظلّ المظنون فيه متحصّنا بالفرار رغم محاولات إلقاء القبض عليه. وفي المقابل صدرت تعليمات من إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس بضرورة الإيقاع به رغم تخفّيه منذ أسابيع عن الأنظار. وتمّ تكثيف التحريات حول أماكن تحرّكه الى أن وردت مساء أول أمس معلومات دقيقة حول مكان تواجده بجهة حي التحرير. فتحول فريق مشترك من إدارة إقليم تونس والادارة الفرعية للقضايا الاجرامية. ونصبوا له كمينا محكما أسفر عن ضبطه وإيقافه وحجز سيفين كبيري الحجم بحوزته وسكاكين ومسروقات مختلفة ليتقرّر الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الى حين إحالته على أنظار القضاء.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018