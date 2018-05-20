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يوم الأحد 20 ماي 2018
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ر.م.ع نقل تونس لـ «الشروق»:قطار المرسى نجا من كارثة... والاعتداءات تكلفنا مليارا سنويا
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القضائي
ر.م.ع نقل تونس لـ «الشروق»:قطار المرسى نجا من كارثة... والاعتداءات تكلفنا مليارا سنويا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

هجومات الجمعة كانت الأخطر

«الشروق» ـ تونس:
أعلن صالح بلعيد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس أن قطار الضاحية الشمالية نجا مساء أمس الأول الجمعة من كارثة حقيقية بعد أن عمد مجموعة من المنحرفين الى وضع قطعة خشبية «مادرية» على السكة في مستوى محطة سيدي الظريف.
وتابع في تصريح لـ «الشروق» أن هذا الاعتداء كان بإمكانه أن يقلب القطار لولا التفطن الى وجود القطعة الخشبية وإزالتها قبل وصول القطار الى المحطة.
ولاحظ صالح بلعيد وجود بعد ممنهج مع استهداف واضح للسكة الحديدية في الاعتداءات المباغتة التي عرفها عدة محاور من شبكة المترو وخط قطار الضاحية الشمالية مساء أمس الأول الجمعة وذلك لليلة الثانية على التوالي. وتابع أن هجومات ليلة الجمعة كانت أخطر من خلال محاولة قلب القطار بوضع «مادرية» على السكة في سيدي الظريف وتكديس الحجارة على السكة في محطة الدندان الى جانب محاولة حرق كشك لبيع تذاكر المترو في منطقة حي التحرير على الخط رقم 5.
تحرّك أمني
كما أكد ر.م.ع نقل تونس على وجود تزامن في الهجومات التي تمت لليلة الثانية على التوالي بين العاشرة والحادية عشرة والنصف مساء.
وتابع أن الوحدات الأمنية تحرّكت بكل ثقلها لصد الهجومات وحماية شبكة المترو ومستعمليها معلنا في السياق ذاته أنه تمت تهيئة مقر لاحتضان مركز أمن بمحطة الترابط بين المترو والحافلة بمنطقة المروج في نطاق تدعيم الشراكة مع وزارة الداخلية للتصدي لكل اعتداء على مستعملي خطوط الشركة والأعوان.
وكشف صالح بلعيد أن الاعتداءات على الحافلات وعربات المترو تتسبب في خسائر سنوية تناهز مليارا من المليمات سنويا.

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القضائي
ر.م.ع نقل تونس لـ «الشروق»:قطار المرسى نجا من كارثة... والاعتداءات تكلفنا مليارا سنويا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

هجومات الجمعة كانت الأخطر

«الشروق» ـ تونس:
أعلن صالح بلعيد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس أن قطار الضاحية الشمالية نجا مساء أمس الأول الجمعة من كارثة حقيقية بعد أن عمد مجموعة من المنحرفين الى وضع قطعة خشبية «مادرية» على السكة في مستوى محطة سيدي الظريف.
وتابع في تصريح لـ «الشروق» أن هذا الاعتداء كان بإمكانه أن يقلب القطار لولا التفطن الى وجود القطعة الخشبية وإزالتها قبل وصول القطار الى المحطة.
ولاحظ صالح بلعيد وجود بعد ممنهج مع استهداف واضح للسكة الحديدية في الاعتداءات المباغتة التي عرفها عدة محاور من شبكة المترو وخط قطار الضاحية الشمالية مساء أمس الأول الجمعة وذلك لليلة الثانية على التوالي. وتابع أن هجومات ليلة الجمعة كانت أخطر من خلال محاولة قلب القطار بوضع «مادرية» على السكة في سيدي الظريف وتكديس الحجارة على السكة في محطة الدندان الى جانب محاولة حرق كشك لبيع تذاكر المترو في منطقة حي التحرير على الخط رقم 5.
تحرّك أمني
كما أكد ر.م.ع نقل تونس على وجود تزامن في الهجومات التي تمت لليلة الثانية على التوالي بين العاشرة والحادية عشرة والنصف مساء.
وتابع أن الوحدات الأمنية تحرّكت بكل ثقلها لصد الهجومات وحماية شبكة المترو ومستعمليها معلنا في السياق ذاته أنه تمت تهيئة مقر لاحتضان مركز أمن بمحطة الترابط بين المترو والحافلة بمنطقة المروج في نطاق تدعيم الشراكة مع وزارة الداخلية للتصدي لكل اعتداء على مستعملي خطوط الشركة والأعوان.
وكشف صالح بلعيد أن الاعتداءات على الحافلات وعربات المترو تتسبب في خسائر سنوية تناهز مليارا من المليمات سنويا.

فؤاد العجرودي
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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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