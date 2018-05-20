ر.م.ع نقل تونس لـ «الشروق»:قطار المرسى نجا من كارثة... والاعتداءات تكلفنا مليارا سنويا

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هجومات الجمعة كانت الأخطر
«الشروق» ـ تونس:
أعلن صالح بلعيد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس أن قطار الضاحية الشمالية نجا مساء أمس الأول الجمعة من كارثة حقيقية بعد أن عمد مجموعة من المنحرفين الى وضع قطعة خشبية «مادرية» على السكة في مستوى محطة سيدي الظريف.
وتابع في تصريح لـ «الشروق» أن هذا الاعتداء كان بإمكانه أن يقلب القطار لولا التفطن الى وجود القطعة الخشبية وإزالتها قبل وصول القطار الى المحطة.
ولاحظ صالح بلعيد وجود بعد ممنهج مع استهداف واضح للسكة الحديدية في الاعتداءات المباغتة التي عرفها عدة محاور من شبكة المترو وخط قطار الضاحية الشمالية مساء أمس الأول الجمعة وذلك لليلة الثانية على التوالي. وتابع أن هجومات ليلة الجمعة كانت أخطر من خلال محاولة قلب القطار بوضع «مادرية» على السكة في سيدي الظريف وتكديس الحجارة على السكة في محطة الدندان الى جانب محاولة حرق كشك لبيع تذاكر المترو في منطقة حي التحرير على الخط رقم 5.
تحرّك أمني
كما أكد ر.م.ع نقل تونس على وجود تزامن في الهجومات التي تمت لليلة الثانية على التوالي بين العاشرة والحادية عشرة والنصف مساء.
وتابع أن الوحدات الأمنية تحرّكت بكل ثقلها لصد الهجومات وحماية شبكة المترو ومستعمليها معلنا في السياق ذاته أنه تمت تهيئة مقر لاحتضان مركز أمن بمحطة الترابط بين المترو والحافلة بمنطقة المروج في نطاق تدعيم الشراكة مع وزارة الداخلية للتصدي لكل اعتداء على مستعملي خطوط الشركة والأعوان.
وكشف صالح بلعيد أن الاعتداءات على الحافلات وعربات المترو تتسبب في خسائر سنوية تناهز مليارا من المليمات سنويا.
هجومات الجمعة كانت الأخطر
«الشروق» ـ تونس:
أعلن صالح بلعيد الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس أن قطار الضاحية الشمالية نجا مساء أمس الأول الجمعة من كارثة حقيقية بعد أن عمد مجموعة من المنحرفين الى وضع قطعة خشبية «مادرية» على السكة في مستوى محطة سيدي الظريف.
وتابع في تصريح لـ «الشروق» أن هذا الاعتداء كان بإمكانه أن يقلب القطار لولا التفطن الى وجود القطعة الخشبية وإزالتها قبل وصول القطار الى المحطة.
ولاحظ صالح بلعيد وجود بعد ممنهج مع استهداف واضح للسكة الحديدية في الاعتداءات المباغتة التي عرفها عدة محاور من شبكة المترو وخط قطار الضاحية الشمالية مساء أمس الأول الجمعة وذلك لليلة الثانية على التوالي. وتابع أن هجومات ليلة الجمعة كانت أخطر من خلال محاولة قلب القطار بوضع «مادرية» على السكة في سيدي الظريف وتكديس الحجارة على السكة في محطة الدندان الى جانب محاولة حرق كشك لبيع تذاكر المترو في منطقة حي التحرير على الخط رقم 5.
تحرّك أمني
كما أكد ر.م.ع نقل تونس على وجود تزامن في الهجومات التي تمت لليلة الثانية على التوالي بين العاشرة والحادية عشرة والنصف مساء.
وتابع أن الوحدات الأمنية تحرّكت بكل ثقلها لصد الهجومات وحماية شبكة المترو ومستعمليها معلنا في السياق ذاته أنه تمت تهيئة مقر لاحتضان مركز أمن بمحطة الترابط بين المترو والحافلة بمنطقة المروج في نطاق تدعيم الشراكة مع وزارة الداخلية للتصدي لكل اعتداء على مستعملي خطوط الشركة والأعوان.
وكشف صالح بلعيد أن الاعتداءات على الحافلات وعربات المترو تتسبب في خسائر سنوية تناهز مليارا من المليمات سنويا.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018