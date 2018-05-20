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يوم الأحد 20 ماي 2018
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تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
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القضائي
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تونس ـ الشروق :

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله على بعض من اجتازوا امتحانات «الكاباس» وتسلّم أموالا منهم.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه يبلغ من العمر أكثر من 40 عاما ويعمل باحدى المصالح الإدارية التابعة لاحدى الوزارات وسط العاصمة عمد الى ربط الصلة ببعض من اجتازوا امتحانات الـ«كاباس» المؤهلة للتدريس في التعليم الثانوي عارضا عليهم التدخل لفائدتهم مقابل تمكينهم من النجاح في تلك المناظرة وإدراج أسمائهم في قوائم المنتدبين من طرف وزارة التربية بحكم علاقاته الواسعة والقوية بمختلف الأطراف المعنية بملف الـ«كاباس». ونسب إلى المظنون فيه تسلّمه مبلغا ماليا فاق الـ10 الاف دينار من مدير مدرسة بسبب مشاركة زوجته في مناظرة الـ«كاباس»... وقد تمكّن أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة من نصب كمين محكم للموظف أسفر عن ضبطه بعد تسلم مبلغ 2000 دينار من شخص آخر مقابل مساعدة ابنه في الـ«كاباس» وذلك بعد أن أعلم الشخص أعوان الأمن فقاموا بتصوير ورقات المبلغ المالي وحجزوها بمجرد تسلمه للمبلغ من طرف الشاكي الذي كان قد شك في أمره سابقا.
وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات في القضايا المنسوبة إليه.

س ع
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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
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القضائي
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تونس ـ الشروق :

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله على بعض من اجتازوا امتحانات «الكاباس» وتسلّم أموالا منهم.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه يبلغ من العمر أكثر من 40 عاما ويعمل باحدى المصالح الإدارية التابعة لاحدى الوزارات وسط العاصمة عمد الى ربط الصلة ببعض من اجتازوا امتحانات الـ«كاباس» المؤهلة للتدريس في التعليم الثانوي عارضا عليهم التدخل لفائدتهم مقابل تمكينهم من النجاح في تلك المناظرة وإدراج أسمائهم في قوائم المنتدبين من طرف وزارة التربية بحكم علاقاته الواسعة والقوية بمختلف الأطراف المعنية بملف الـ«كاباس». ونسب إلى المظنون فيه تسلّمه مبلغا ماليا فاق الـ10 الاف دينار من مدير مدرسة بسبب مشاركة زوجته في مناظرة الـ«كاباس»... وقد تمكّن أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة من نصب كمين محكم للموظف أسفر عن ضبطه بعد تسلم مبلغ 2000 دينار من شخص آخر مقابل مساعدة ابنه في الـ«كاباس» وذلك بعد أن أعلم الشخص أعوان الأمن فقاموا بتصوير ورقات المبلغ المالي وحجزوها بمجرد تسلمه للمبلغ من طرف الشاكي الذي كان قد شك في أمره سابقا.
وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات في القضايا المنسوبة إليه.

س ع
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سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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