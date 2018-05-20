تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»

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تونس ـ الشروق :
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله على بعض من اجتازوا امتحانات «الكاباس» وتسلّم أموالا منهم.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه يبلغ من العمر أكثر من 40 عاما ويعمل باحدى المصالح الإدارية التابعة لاحدى الوزارات وسط العاصمة عمد الى ربط الصلة ببعض من اجتازوا امتحانات الـ«كاباس» المؤهلة للتدريس في التعليم الثانوي عارضا عليهم التدخل لفائدتهم مقابل تمكينهم من النجاح في تلك المناظرة وإدراج أسمائهم في قوائم المنتدبين من طرف وزارة التربية بحكم علاقاته الواسعة والقوية بمختلف الأطراف المعنية بملف الـ«كاباس». ونسب إلى المظنون فيه تسلّمه مبلغا ماليا فاق الـ10 الاف دينار من مدير مدرسة بسبب مشاركة زوجته في مناظرة الـ«كاباس»... وقد تمكّن أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة من نصب كمين محكم للموظف أسفر عن ضبطه بعد تسلم مبلغ 2000 دينار من شخص آخر مقابل مساعدة ابنه في الـ«كاباس» وذلك بعد أن أعلم الشخص أعوان الأمن فقاموا بتصوير ورقات المبلغ المالي وحجزوها بمجرد تسلمه للمبلغ من طرف الشاكي الذي كان قد شك في أمره سابقا.
وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات في القضايا المنسوبة إليه.
تونس ـ الشروق :
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله على بعض من اجتازوا امتحانات «الكاباس» وتسلّم أموالا منهم.
وجاء في محاضر باحث البداية أن المظنون فيه يبلغ من العمر أكثر من 40 عاما ويعمل باحدى المصالح الإدارية التابعة لاحدى الوزارات وسط العاصمة عمد الى ربط الصلة ببعض من اجتازوا امتحانات الـ«كاباس» المؤهلة للتدريس في التعليم الثانوي عارضا عليهم التدخل لفائدتهم مقابل تمكينهم من النجاح في تلك المناظرة وإدراج أسمائهم في قوائم المنتدبين من طرف وزارة التربية بحكم علاقاته الواسعة والقوية بمختلف الأطراف المعنية بملف الـ«كاباس». ونسب إلى المظنون فيه تسلّمه مبلغا ماليا فاق الـ10 الاف دينار من مدير مدرسة بسبب مشاركة زوجته في مناظرة الـ«كاباس»... وقد تمكّن أعوان الشرطة العدلية بتونس المدينة من نصب كمين محكم للموظف أسفر عن ضبطه بعد تسلم مبلغ 2000 دينار من شخص آخر مقابل مساعدة ابنه في الـ«كاباس» وذلك بعد أن أعلم الشخص أعوان الأمن فقاموا بتصوير ورقات المبلغ المالي وحجزوها بمجرد تسلمه للمبلغ من طرف الشاكي الذي كان قد شك في أمره سابقا.
وبإحالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن في انتظار استكمال التحقيقات في القضايا المنسوبة إليه.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018