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يوم الأحد 20 ماي 2018
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جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
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القضائي
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تونس : الشروق : 

عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة والمصادق عليه من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 4 ماي 2018.
وهدّدت الجمعية بخوضها كافة الوسائل الاحتجاجية من أجل التصدي لهذا المشروع مؤكدة انه لا يمثل اغلبية المحامين واثناء الاجتماع العام الإخباري الذي عقدته الجمعية بدار المحامي عبّرت عن استغرابها الشديد من اعتماد آلية مصادقة المجلس الهيئة على هذا المشروع.
كما دعت الجمعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى ضرورة عقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال وذلك لأهمية هذا الموضوع ولصبغته المصيرية على مستقبل المحاماة. ونبهت الى خطورة المصادقة على المشروع خارج اطار الجلسة العامة الخارقة للعادة باعتبارها سيدة نفسها واعلى سلطة في المحاماة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 54 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
كما دعت جمعية المحامين الشبان عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى المزيد من التروي وتعميق المشورة مع عموم المحامين مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهم وانتظاراتهم من هذا المشروع.
وتجدر الإشارة الى أنّ عددا من الفروع الجهوية للمحامين عبرت بدورها عن رفضها مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة.
حيث اجمعت عن كون المشروع الحالي لا يستجيب لتطلعات وطموحات المحامين ولا يمثل اصلاحا حقيقيا وشاملا للواقع المهني الصعب كما انه لا يمكنه حل الاشكاليات العالقة على جميع المستويات.
ودعت الفروع الى ضرورة عرض المشروع على عموم المحامين في جلسة عامة استثنائية لتعميق التشاور والاخذ بكل الاقتراحات الجدية ثم عرضه على التصويت.

ايمان بن عزيزة
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القضائي
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

تونس : الشروق : 

عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة والمصادق عليه من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 4 ماي 2018.
وهدّدت الجمعية بخوضها كافة الوسائل الاحتجاجية من أجل التصدي لهذا المشروع مؤكدة انه لا يمثل اغلبية المحامين واثناء الاجتماع العام الإخباري الذي عقدته الجمعية بدار المحامي عبّرت عن استغرابها الشديد من اعتماد آلية مصادقة المجلس الهيئة على هذا المشروع.
كما دعت الجمعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى ضرورة عقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال وذلك لأهمية هذا الموضوع ولصبغته المصيرية على مستقبل المحاماة. ونبهت الى خطورة المصادقة على المشروع خارج اطار الجلسة العامة الخارقة للعادة باعتبارها سيدة نفسها واعلى سلطة في المحاماة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 54 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
كما دعت جمعية المحامين الشبان عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى المزيد من التروي وتعميق المشورة مع عموم المحامين مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهم وانتظاراتهم من هذا المشروع.
وتجدر الإشارة الى أنّ عددا من الفروع الجهوية للمحامين عبرت بدورها عن رفضها مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة.
حيث اجمعت عن كون المشروع الحالي لا يستجيب لتطلعات وطموحات المحامين ولا يمثل اصلاحا حقيقيا وشاملا للواقع المهني الصعب كما انه لا يمكنه حل الاشكاليات العالقة على جميع المستويات.
ودعت الفروع الى ضرورة عرض المشروع على عموم المحامين في جلسة عامة استثنائية لتعميق التشاور والاخذ بكل الاقتراحات الجدية ثم عرضه على التصويت.

ايمان بن عزيزة
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جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
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تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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