جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض

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تونس : الشروق :
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة والمصادق عليه من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 4 ماي 2018.
وهدّدت الجمعية بخوضها كافة الوسائل الاحتجاجية من أجل التصدي لهذا المشروع مؤكدة انه لا يمثل اغلبية المحامين واثناء الاجتماع العام الإخباري الذي عقدته الجمعية بدار المحامي عبّرت عن استغرابها الشديد من اعتماد آلية مصادقة المجلس الهيئة على هذا المشروع.
كما دعت الجمعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى ضرورة عقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال وذلك لأهمية هذا الموضوع ولصبغته المصيرية على مستقبل المحاماة. ونبهت الى خطورة المصادقة على المشروع خارج اطار الجلسة العامة الخارقة للعادة باعتبارها سيدة نفسها واعلى سلطة في المحاماة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 54 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
كما دعت جمعية المحامين الشبان عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى المزيد من التروي وتعميق المشورة مع عموم المحامين مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهم وانتظاراتهم من هذا المشروع.
وتجدر الإشارة الى أنّ عددا من الفروع الجهوية للمحامين عبرت بدورها عن رفضها مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة.
حيث اجمعت عن كون المشروع الحالي لا يستجيب لتطلعات وطموحات المحامين ولا يمثل اصلاحا حقيقيا وشاملا للواقع المهني الصعب كما انه لا يمكنه حل الاشكاليات العالقة على جميع المستويات.
ودعت الفروع الى ضرورة عرض المشروع على عموم المحامين في جلسة عامة استثنائية لتعميق التشاور والاخذ بكل الاقتراحات الجدية ثم عرضه على التصويت.
تونس : الشروق :
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة والمصادق عليه من قبل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 4 ماي 2018.
وهدّدت الجمعية بخوضها كافة الوسائل الاحتجاجية من أجل التصدي لهذا المشروع مؤكدة انه لا يمثل اغلبية المحامين واثناء الاجتماع العام الإخباري الذي عقدته الجمعية بدار المحامي عبّرت عن استغرابها الشديد من اعتماد آلية مصادقة المجلس الهيئة على هذا المشروع.
كما دعت الجمعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى ضرورة عقد جلسة عامة خارقة للعادة في أقرب الآجال وذلك لأهمية هذا الموضوع ولصبغته المصيرية على مستقبل المحاماة. ونبهت الى خطورة المصادقة على المشروع خارج اطار الجلسة العامة الخارقة للعادة باعتبارها سيدة نفسها واعلى سلطة في المحاماة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 54 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
كما دعت جمعية المحامين الشبان عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى المزيد من التروي وتعميق المشورة مع عموم المحامين مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعاتهم وانتظاراتهم من هذا المشروع.
وتجدر الإشارة الى أنّ عددا من الفروع الجهوية للمحامين عبرت بدورها عن رفضها مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة.
حيث اجمعت عن كون المشروع الحالي لا يستجيب لتطلعات وطموحات المحامين ولا يمثل اصلاحا حقيقيا وشاملا للواقع المهني الصعب كما انه لا يمكنه حل الاشكاليات العالقة على جميع المستويات.
ودعت الفروع الى ضرورة عرض المشروع على عموم المحامين في جلسة عامة استثنائية لتعميق التشاور والاخذ بكل الاقتراحات الجدية ثم عرضه على التصويت.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018