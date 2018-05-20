أخـبـــار العدالـة

* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية وذلك بقاعة الشهيد شكري بلعيد بدار المحامي بتونس

* انتظم لقاء بين رئيس وأعضاء مجلس المنافسة ومدير المعهد الاعلى للمحاماة والكاتبة العامة وعضوة بالفرع الجهوي للمحامين بتونس وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون والتشارك وإعداد برامج تكوين مشتركة.

* مثّلت متابعة الاهتمام بعدد من المواضيع ذات العلاقة بالنزاع العقاري، محور الدورة الدراسية التي نظمها مؤخرا المعهد الأعلى للقضاء حول «الغير حسن النية في المادة العقارية».

وقد أمّن مداخلات هذه الدورة الدراسية التي واكبها عدد من القضاة ثلة من قضاة المحكمة العقارية بكل من تونس والقيروان ومستشار بمحكمة التعقيب، فيما تمحورت المداخلات المقدّمة حول «حماية الغير حسن النية في المادة العقارية» و"الحماية من الغير حسن النية في المادة العقارية" و«الغير ودعوى التعويض».