أزمة قطاع الدواجن:هل يأتي الحلّ من الشركات التعاونية؟

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الشروق ـ مكتب الساحل:
يعاني قطاع الدواجن منذ مدّة أزمة هيكلية أثّرت على المنتج كما على المستهلك، مما يستوجب وضع خطة واضحة المعالم لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والحدّ من حالة الانفلات التي يعيشها.
الجامعة الوطنية لمربيي الدواجن عقدت مؤخرا بسوسة ورشة عمل لبلورة رؤية تشاركية ولضبط برنامج عمل مستقبلي للنهوض بمنظومة الدواجن في ظل التغيرات الجديدة وخاصة إثر الرجوع للعمل بنظام الحصص.
وقال كاتب عام الجامعة الوطنية لمربّيي الدواجن بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رضوان الغرافي إنّ الإشكال الأساسي لقطاع الدواجن أنه قطاع مهمّش وغير منظّم والأسعار غير مستقرة تتراوح بين ما دون كلفة الإنتاج وما أرفع من كلفة الإنتاج، ومن ثمة يكون الفلاح متضررا حينا والمستهلك متضررا حينا، وتتدخّل الدولة في أحيان أخرى.
وأضاف أنه بناء على هذا التشخيص «قررنا وضع القطاع على السكة من خلال التنظّم في شركات تعاونية بشكل يمكننا من عملية فرز المتنظمين من غيرهم خاصة أن من أهم شروط الدخول في الشركات التعاونية أن يكون للفلاح بطاقة انخراط في المجمّع المهني المشترك وهو ما يعني آليا أن المدجنة قانونية وهذا عنصر مهم في التنظّم».
وأكد الغرافي ان الاتحاد يراهن على جمع أكبر عدد ممكن من الفلاحين ضمن هذه الشركات التعاونية مشيرا إلى وجود عقبة في هذا الطريق تتمثل في «النزاع» مع المفارخ حول توفير «الفلّوس» فالفلاح يشتكي عدم توفّر «الفلّوس» في حين تؤكد المفارخ أنها تزود الفلاحين بما يحتاجون، واعتبر الغرافي أنّ هذا الملتقى مثّل نقطة تقارب بين المفارخ والشركات التعاونية من أجل إذابة الجليد وتصحيح الوضع.
وأشار الغرافي إلى أنّ الدولة تدخلت بإنشاء لجنة استشارية تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة والمنظمات المعنية ويشرف عليها وزير الفلاحة وقد أعطت تعليمات صارمة للمفارخ بعدم إعطاء «الفلّوس» لغير المداجن المنخرطة في المجمع المهني المشترك، وأنّ المفارخ المخالفة لهذه التوصية مهددة بالعقوبة التي لم تُحدد بشكل واضح ولكنها على الأرجح الحدّ من حصتها في التزود بـ «الفلوس».
وأكّد الغرافي ان هناك تجاوبا من مربيي الدواجن مع هذا التوجه نحو إحداث مزيد من الشركات التعاونية ضمانا لتنظّم القطاع، مشيرا إلى أنّ عدد الشركات التعاونية ارتفع من 9 شركات العام الماضي إلى 23 شركة حاليا، معتبرا أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا لأنه ليس من الهيّن تغيير عقلية الفلاح من التسيب إلى التنظم حسب قوله.
الشروق ـ مكتب الساحل:
يعاني قطاع الدواجن منذ مدّة أزمة هيكلية أثّرت على المنتج كما على المستهلك، مما يستوجب وضع خطة واضحة المعالم لإنقاذ هذا القطاع الحيوي والحدّ من حالة الانفلات التي يعيشها.
الجامعة الوطنية لمربيي الدواجن عقدت مؤخرا بسوسة ورشة عمل لبلورة رؤية تشاركية ولضبط برنامج عمل مستقبلي للنهوض بمنظومة الدواجن في ظل التغيرات الجديدة وخاصة إثر الرجوع للعمل بنظام الحصص.
وقال كاتب عام الجامعة الوطنية لمربّيي الدواجن بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رضوان الغرافي إنّ الإشكال الأساسي لقطاع الدواجن أنه قطاع مهمّش وغير منظّم والأسعار غير مستقرة تتراوح بين ما دون كلفة الإنتاج وما أرفع من كلفة الإنتاج، ومن ثمة يكون الفلاح متضررا حينا والمستهلك متضررا حينا، وتتدخّل الدولة في أحيان أخرى.
وأضاف أنه بناء على هذا التشخيص «قررنا وضع القطاع على السكة من خلال التنظّم في شركات تعاونية بشكل يمكننا من عملية فرز المتنظمين من غيرهم خاصة أن من أهم شروط الدخول في الشركات التعاونية أن يكون للفلاح بطاقة انخراط في المجمّع المهني المشترك وهو ما يعني آليا أن المدجنة قانونية وهذا عنصر مهم في التنظّم».
وأكد الغرافي ان الاتحاد يراهن على جمع أكبر عدد ممكن من الفلاحين ضمن هذه الشركات التعاونية مشيرا إلى وجود عقبة في هذا الطريق تتمثل في «النزاع» مع المفارخ حول توفير «الفلّوس» فالفلاح يشتكي عدم توفّر «الفلّوس» في حين تؤكد المفارخ أنها تزود الفلاحين بما يحتاجون، واعتبر الغرافي أنّ هذا الملتقى مثّل نقطة تقارب بين المفارخ والشركات التعاونية من أجل إذابة الجليد وتصحيح الوضع.
وأشار الغرافي إلى أنّ الدولة تدخلت بإنشاء لجنة استشارية تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة والمنظمات المعنية ويشرف عليها وزير الفلاحة وقد أعطت تعليمات صارمة للمفارخ بعدم إعطاء «الفلّوس» لغير المداجن المنخرطة في المجمع المهني المشترك، وأنّ المفارخ المخالفة لهذه التوصية مهددة بالعقوبة التي لم تُحدد بشكل واضح ولكنها على الأرجح الحدّ من حصتها في التزود بـ «الفلوس».
وأكّد الغرافي ان هناك تجاوبا من مربيي الدواجن مع هذا التوجه نحو إحداث مزيد من الشركات التعاونية ضمانا لتنظّم القطاع، مشيرا إلى أنّ عدد الشركات التعاونية ارتفع من 9 شركات العام الماضي إلى 23 شركة حاليا، معتبرا أن ذلك يمثل مؤشرا إيجابيا لأنه ليس من الهيّن تغيير عقلية الفلاح من التسيب إلى التنظم حسب قوله.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
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22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
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22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
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22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018