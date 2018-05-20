«الشروق» في سوق سيدي البحري بالعاصمة:التونسي يشتري ويشتكي مـــن ارتفـــاع الاسعـــار

تونس ـ الشروق :

في اليوم الثالث من رمضان الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للتونسيين تواصل ارتفاع الأسعاركما لمسه وتحدث عنه عدد من التونسيين.. بالرغم من أن عددا من المستهلكين يتوجهون إلى عدد من الأسواق المعروفة بجودة خضرها وأسعارها المعقولة مثل سوق سيدي البحري بباب الخضراء.

وقد أكد معظم المستهلكين ارتفاع تكلفة قفة التونسي مقارنة مع مقدرته الشرائية رغم تسجيل أسعار بعض الخضر تراجعا خفيفا.

وقد اكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي خلال حديث معه أن الأسعار لم تتراجع عن معدلات أسعار اول أيام رمضان وهناك زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.

كما دعا إلى أن تكون نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك معممة ويكون الهامش كبيرا فالهامش الذي لاحظه لا يعبر عن سعر بيع من الفلاح وطالب بأن تتواجد هذه النقاط في التجمعات السكنية الكبرى. وان تتوجه للأحياء الاكثر كثافة . كما لاحظ تواصل احتكار الزيت المدعم وعدم توفره وورود تشكيات كبرى من المستهلك في هذا الغرض، وطالب بتعميمه على الأسواق البلدية.

في المقابل اعتبر أكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن أسعار الخضر في المتناول وتراجعت عما كانت عليه وأمل أن تزيد في الانفراج. لكن يبقى الاشكال في اللحوم الحمراءالتي وصل سعرها إلى 22 دينارا في بعض الجهات. وذكر بوعد وزارة التجارة بتوريد اللحوم بشكل أسبوعي. لكن التوريد لا يقلص الأسعار حسب رأيه إلا في العاصمة . كما اعتبر أن أسعار الأسماك مازالت مرتفعة نسبيا.

في المقابل اعتبر أن اسواق من المنتج الى المستهلك قادرة على تعديل الأسواق، ولها أصداء إيجابية وطالب بتعميمها. وأكد على أهمية تكثيف الرقابة لتعديل السوق ورصد المخالفات. وتعمل المنظمة بمكاتبها الجهوية على رصد الأسعار. ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها نجد عدم احترام هوامش الربح وعدم اشهار الأسعار.

وفي سوق سيدي البحري الذي تجولت فيه «الشروق» لاحظنا هذه الأسعار :

الخضر والغلال

الطماطم من 660 إلى 1560 مليم

الفلفل بين 1180 و3800 مليم

البطاطا من 660 إلى 900 مليم

الفول 660مليم

الفجل 800مليم

المعدنوس بين 400 و500 مليم

الكلافس 500 مليم

السلق 500 مليم

لوبيا حمراء 8450 مليم

اللفت 1200

البصل 800

القرع الأحمر 1800 مليم

السفنارية 980 مليم

الجلبانة 1980 مليم

الفقوس 1600 مليم

الخس600 مليم

الخوخ 2500

المشمش من 1500 إلى 2 د

الفراز 2890

الموز 5600 مليم

الأسماك

النازلي 13900

البوري من 12900 إلى 15 د

المناني 22900

ورقة 13800 مليم

المرجان16800 مليم

تن من 5700 الى7980 مليم

لحم العلوش 20 د

السكالوب 13 د

الدجاج من 6 د

ابتسام جمال