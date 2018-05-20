«الشروق» في سوق سيدي البحري بالعاصمة:التونسي يشتري ويشتكي مـــن ارتفـــاع الاسعـــار

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تونس ـ الشروق :
في اليوم الثالث من رمضان الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للتونسيين تواصل ارتفاع الأسعاركما لمسه وتحدث عنه عدد من التونسيين.. بالرغم من أن عددا من المستهلكين يتوجهون إلى عدد من الأسواق المعروفة بجودة خضرها وأسعارها المعقولة مثل سوق سيدي البحري بباب الخضراء.
وقد أكد معظم المستهلكين ارتفاع تكلفة قفة التونسي مقارنة مع مقدرته الشرائية رغم تسجيل أسعار بعض الخضر تراجعا خفيفا.
وقد اكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي خلال حديث معه أن الأسعار لم تتراجع عن معدلات أسعار اول أيام رمضان وهناك زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.
كما دعا إلى أن تكون نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك معممة ويكون الهامش كبيرا فالهامش الذي لاحظه لا يعبر عن سعر بيع من الفلاح وطالب بأن تتواجد هذه النقاط في التجمعات السكنية الكبرى. وان تتوجه للأحياء الاكثر كثافة . كما لاحظ تواصل احتكار الزيت المدعم وعدم توفره وورود تشكيات كبرى من المستهلك في هذا الغرض، وطالب بتعميمه على الأسواق البلدية.
في المقابل اعتبر أكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن أسعار الخضر في المتناول وتراجعت عما كانت عليه وأمل أن تزيد في الانفراج. لكن يبقى الاشكال في اللحوم الحمراءالتي وصل سعرها إلى 22 دينارا في بعض الجهات. وذكر بوعد وزارة التجارة بتوريد اللحوم بشكل أسبوعي. لكن التوريد لا يقلص الأسعار حسب رأيه إلا في العاصمة . كما اعتبر أن أسعار الأسماك مازالت مرتفعة نسبيا.
في المقابل اعتبر أن اسواق من المنتج الى المستهلك قادرة على تعديل الأسواق، ولها أصداء إيجابية وطالب بتعميمها. وأكد على أهمية تكثيف الرقابة لتعديل السوق ورصد المخالفات. وتعمل المنظمة بمكاتبها الجهوية على رصد الأسعار. ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها نجد عدم احترام هوامش الربح وعدم اشهار الأسعار.
وفي سوق سيدي البحري الذي تجولت فيه «الشروق» لاحظنا هذه الأسعار :
الخضر والغلال
الطماطم من 660 إلى 1560 مليم
الفلفل بين 1180 و3800 مليم
البطاطا من 660 إلى 900 مليم
الفول 660مليم
الفجل 800مليم
المعدنوس بين 400 و500 مليم
الكلافس 500 مليم
السلق 500 مليم
لوبيا حمراء 8450 مليم
اللفت 1200
البصل 800
القرع الأحمر 1800 مليم
السفنارية 980 مليم
الجلبانة 1980 مليم
الفقوس 1600 مليم
الخس600 مليم
الخوخ 2500
المشمش من 1500 إلى 2 د
الفراز 2890
الموز 5600 مليم
الأسماك
النازلي 13900
البوري من 12900 إلى 15 د
المناني 22900
ورقة 13800 مليم
المرجان16800 مليم
تن من 5700 الى7980 مليم
لحم العلوش 20 د
السكالوب 13 د
الدجاج من 6 د
تونس ـ الشروق :
في اليوم الثالث من رمضان الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للتونسيين تواصل ارتفاع الأسعاركما لمسه وتحدث عنه عدد من التونسيين.. بالرغم من أن عددا من المستهلكين يتوجهون إلى عدد من الأسواق المعروفة بجودة خضرها وأسعارها المعقولة مثل سوق سيدي البحري بباب الخضراء.
وقد أكد معظم المستهلكين ارتفاع تكلفة قفة التونسي مقارنة مع مقدرته الشرائية رغم تسجيل أسعار بعض الخضر تراجعا خفيفا.
وقد اكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي خلال حديث معه أن الأسعار لم تتراجع عن معدلات أسعار اول أيام رمضان وهناك زيادة مقارنة بالسنوات السابقة.
كما دعا إلى أن تكون نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك معممة ويكون الهامش كبيرا فالهامش الذي لاحظه لا يعبر عن سعر بيع من الفلاح وطالب بأن تتواجد هذه النقاط في التجمعات السكنية الكبرى. وان تتوجه للأحياء الاكثر كثافة . كما لاحظ تواصل احتكار الزيت المدعم وعدم توفره وورود تشكيات كبرى من المستهلك في هذا الغرض، وطالب بتعميمه على الأسواق البلدية.
في المقابل اعتبر أكرم الباروني نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن أسعار الخضر في المتناول وتراجعت عما كانت عليه وأمل أن تزيد في الانفراج. لكن يبقى الاشكال في اللحوم الحمراءالتي وصل سعرها إلى 22 دينارا في بعض الجهات. وذكر بوعد وزارة التجارة بتوريد اللحوم بشكل أسبوعي. لكن التوريد لا يقلص الأسعار حسب رأيه إلا في العاصمة . كما اعتبر أن أسعار الأسماك مازالت مرتفعة نسبيا.
في المقابل اعتبر أن اسواق من المنتج الى المستهلك قادرة على تعديل الأسواق، ولها أصداء إيجابية وطالب بتعميمها. وأكد على أهمية تكثيف الرقابة لتعديل السوق ورصد المخالفات. وتعمل المنظمة بمكاتبها الجهوية على رصد الأسعار. ومن أبرز المخالفات التي تم رصدها نجد عدم احترام هوامش الربح وعدم اشهار الأسعار.
وفي سوق سيدي البحري الذي تجولت فيه «الشروق» لاحظنا هذه الأسعار :
الخضر والغلال
الطماطم من 660 إلى 1560 مليم
الفلفل بين 1180 و3800 مليم
البطاطا من 660 إلى 900 مليم
الفول 660مليم
الفجل 800مليم
المعدنوس بين 400 و500 مليم
الكلافس 500 مليم
السلق 500 مليم
لوبيا حمراء 8450 مليم
اللفت 1200
البصل 800
القرع الأحمر 1800 مليم
السفنارية 980 مليم
الجلبانة 1980 مليم
الفقوس 1600 مليم
الخس600 مليم
الخوخ 2500
المشمش من 1500 إلى 2 د
الفراز 2890
الموز 5600 مليم
الأسماك
النازلي 13900
البوري من 12900 إلى 15 د
المناني 22900
ورقة 13800 مليم
المرجان16800 مليم
تن من 5700 الى7980 مليم
لحم العلوش 20 د
السكالوب 13 د
الدجاج من 6 د
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018