صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت نسبة الحوادث في رمضان؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

ياسين شعبان

اختناق مروري

شهر الصيام مع ارتفاع درجة الحرارة والعطلة الصيفية أو فترة الاجازة للموظفين ومع عودة المواطنين بالخارج ساهمت في تنشيط الحركة بالطرقات واختناق حركة المرور وبروز بعض الحوادث القاتلة.

رفيقة العزيزي

توتّر وانفعال

يتغير سلوك السائق في رمضان اذ يتّسم بالتوتر والانفعال والتشنّج بسبب الافراط في السهر في رمضان ويتسبب تعب السائق في بطء ردّة فعله وتركيزه أثناء عملية السياقة.

محمد حسناوي

مجاوزة ممنوعة

من اسباب ارتفاع نسق الحوادث التهوّر عند السياقة والمجاوزة الممنوعة واستعمال الهاتف الجوّال وهي سلوكات في الحقيقة لا ترتبط بشهر رمضان بل تتعداها الى سائر أيام السنة وتساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد حوادث الطرقات.

عادل الجويني

افراط في السرعة

اندفاع بعض الصائمين وحرصهم على اللحاق بتوقيت أذان المغرب ومشاركة أفراد عائلاتهم المائدة يجعل انتباههم في الطريق ينقص بسبب الافراط في السرعة.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان