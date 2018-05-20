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يوم الأحد 20 ماي 2018
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صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت نسبة الحوادث في رمضان؟
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الوطنية
صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت نسبة الحوادث في رمضان؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

ياسين شعبان
اختناق مروري
شهر الصيام مع ارتفاع درجة الحرارة والعطلة الصيفية أو فترة الاجازة للموظفين ومع عودة المواطنين بالخارج ساهمت في تنشيط الحركة بالطرقات واختناق حركة المرور وبروز بعض الحوادث القاتلة.

رفيقة العزيزي
توتّر وانفعال
يتغير سلوك السائق في رمضان اذ يتّسم بالتوتر والانفعال والتشنّج بسبب الافراط في السهر في رمضان ويتسبب تعب السائق في بطء ردّة فعله وتركيزه أثناء عملية السياقة.

محمد حسناوي
مجاوزة ممنوعة
من اسباب ارتفاع نسق الحوادث التهوّر عند السياقة والمجاوزة الممنوعة واستعمال الهاتف الجوّال وهي سلوكات في الحقيقة لا ترتبط بشهر رمضان بل تتعداها الى سائر أيام السنة وتساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد حوادث الطرقات.

عادل الجويني
افراط في السرعة
اندفاع بعض الصائمين وحرصهم على اللحاق بتوقيت أذان المغرب ومشاركة أفراد عائلاتهم المائدة يجعل انتباههم في الطريق ينقص بسبب الافراط في السرعة.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان
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الوطنية
صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت نسبة الحوادث في رمضان؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

ياسين شعبان
اختناق مروري
شهر الصيام مع ارتفاع درجة الحرارة والعطلة الصيفية أو فترة الاجازة للموظفين ومع عودة المواطنين بالخارج ساهمت في تنشيط الحركة بالطرقات واختناق حركة المرور وبروز بعض الحوادث القاتلة.

رفيقة العزيزي
توتّر وانفعال
يتغير سلوك السائق في رمضان اذ يتّسم بالتوتر والانفعال والتشنّج بسبب الافراط في السهر في رمضان ويتسبب تعب السائق في بطء ردّة فعله وتركيزه أثناء عملية السياقة.

محمد حسناوي
مجاوزة ممنوعة
من اسباب ارتفاع نسق الحوادث التهوّر عند السياقة والمجاوزة الممنوعة واستعمال الهاتف الجوّال وهي سلوكات في الحقيقة لا ترتبط بشهر رمضان بل تتعداها الى سائر أيام السنة وتساهم بشكل كبير في ارتفاع عدد حوادث الطرقات.

عادل الجويني
افراط في السرعة
اندفاع بعض الصائمين وحرصهم على اللحاق بتوقيت أذان المغرب ومشاركة أفراد عائلاتهم المائدة يجعل انتباههم في الطريق ينقص بسبب الافراط في السرعة.

هادية الشاهد المسيهلي/عدسة طارق سلتان
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