السرعة والتّهور والارهاق أهم أسباب الحوادث:طرقاتنا... مقابر مفتوحة

ترتفع حوادث المرور خلال شهر رمضان رغم أن من أهم أهداف الصيام الدربة على الصبر الا ان العديد من سوّاق العربات لا يلتزمون بهذه القيم مما يحوّل طرقاتنا الى مقابر.

تونس (الشروق):

70 ٪ من الحوادث تسببت فيها السيارات الخفيفة والدراجات النارية

تكثر الحوادث في شهر رمضان الكريم بسبب السرعة المفرطة وعدم احترام اشارات المرور خاصة قبل موعد الإفطار مباشرة.

الافطار والامساك

وفي هذا الاطار اشار رئيس جمعية الوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي في تصريح لـ"الشروق" الى مخاطر الإفراط في السرعة التي تزداد قبل موعد الإفطار وكذلك قبل الإمساك. إذ يعمد بعض السائقين الى الزيادة في السرعة خلال الليل بقصد الوصول قبل موعد الإمساك وعادة ما يتسبب ذلك في حوادث مرور قاتلة. واضاف انه قبل موعد الافطار بنحو ساعة يرتفع منسوب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر لدى كافة أصناف مستعملي الطريق. وذلك بسبب عدم التركيز سواء كانوا مترجلين بسبب تحول العديد من الأرصفة الى أسواق رمضانية او سائقي العربات الذين يقودون تحت الضغط والتوتر بسبب الجوع والسهر وهو ما يؤثر على مردودهم في خصوص سرعة ردّ الفعل.

وأضاف محدثنا أن سلوكيات بعض مستعملي الطريق في رمضان تجعل الطريق محفوفا بالمخاطر، خاصة أن بعض السواق يتعللون بالصيام حتى يعمدوا الى الاتيان ببعض الأفعال غير المسؤولة على غرار عدم ملازمة اليمين أو السير في الاتجاه الممنوع. واضاف بأن الإحصائيات تؤكد أن شهر رمضان يشهد حوادث مرور قاتلة وإن الأرقام تؤكد أن عدد حوادث المرور في شهر الصوم أكثر من الأشهر العادية. وللتصّدي لهذه المخاطر القاتلة تنظّم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات حملات توعوية وتحسيسية تستهدف مستعملي الطريق من خلال تنظيم حملات ميدانية تشمل توزيع مطويات تحسيسية وتعليق ملصقات توعويّة، وتهدف إلى حثّهم على احترام إشارات المرور وعلامات الطريق وعدم التهوّر في السياقة وعدم الإفراط في السرعة بهدف حمايتهم ومعاضدة جهود الدولة في الحد من الحوادث. والجديد هذه السنة، أن الجمعية ستقوم بتنظيم حملات على منصات التواصل الاجتماعي تستهدف من خلالها فئة واسعة من التونسيين، وستقوم بنشر صور ومعلّقات وفيديوهات تحسيسيّة لتوعيتهم بمخاطر الطريق ودعوتهم للاستخدام الآمن للطريق.

السرعة وشق الطريق

واضاف الفريقي ان أكثر من 50 بالمائة من الحوادث تتم داخل التجمعات السكانية. اما الاسباب فهي متنوعة وتتعلق اساسا بالسرعة وشق الطريق والسهو وعدم الانتباه وعدم احترام الأولوية وعدم ملازمة اليمين والمداهمة. وتتصدّر ولايات تونس الكبرى وبن عروس وصفاقس ونابل صدارة الولايات التي تسجل اكثر عدد حوادث مرورية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. ويشار الى ان أكثر من 70 بالمائة من الحوادث ساهمت فيها السيارات الخفيفة والدراجات النارية.

من جهته ذكر اسامة مبروك الناطق الرسمي باسم المرصد الوطني لسلامة المرور أن المرصد الوطني لسلامة المرور يقوم بجملة من حملات التوعية خلال شهر رمضان وستتواصل طيلة الصائفة تركز أساسا حول الإفراط في السرعة واستعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة واختراق الضوء الأحمر وعدم ملازمة اليمين. وهي سلوكيات قال محدثنا إنها تتكرر خلال شهر رمضان الى جانب توعية الناس بضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية مضيفا أن بعض السلوكيات الخاطئة وغير المسؤولة تتسبب في نتائج خطيرة.

وأوضح اسامة مبروك أن التعب وقلة النوم من بين العوامل التي تسبب في الغالب نتائج خطيرة في الطريق مشيرا الى أن الدراسات أثبتت أن مجال الرؤية عند السائق يتقلص كلما زادت السرعة الى جانب أن السياقة تحت تأثير الإرهاق تعرض السائق ومستعمل الطريق الى خطر حوادث المرور بمعدل 3 مرات أكثر من السائق العادي موضحا أنه بعد مرور ساعتين من السياقة ينخفض مستوى رد الفعل تجاه أي مفاجأة أو حادث طارئ.

واضاف انه تمت برمجة حملة تحسيسية كبرى أثناء شهر رمضان وخلال عطلة العيد والعطلة الآمنة بالتعاون مع وسائل الإعلام ومع مختلف المنظمات والجمعيات على مستوى العمل الميداني وينتظر ان يتم استغلال الشاشات والواجهات الإشهارية لتعليق الصور التحسيسية.

هادية الشاهد المسيهلي