دوّنوا على جدرانهم

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محسن مرزوق :
الفساد الرياضي والفساد السياسي في مقابلة واحدة وعلى أرضية ميدان واحدة ...ملخص للوضع العام بالبلاد...التغيير ضروري وبشكل عاجل
التعليقات
فوزي لسود:
للأسف أصبحنا عاجزين عن تنظيم حتى مباراة في كرة القدم فأين هيبة الدولة والى متى تستمر هذه المهازل
عادل كنعيش:
عندما تنتهى مقابلة كرة قدم فى اجواء متوترة فان ذلك يكون له أسوأ التأثير على المناخ الاجتماعى فى الجهة التى تعتبر نفسها متضررة.
اخشى ان تنعكس نتيجة الليلة على الوضع فى قفصة وعلى نسق استخراج الفسفاط فيزداد وضع المجمع الكيميائي تعقيدا
المطلوب التعقل وان لزم الامر التدخل لاعادة المقابلة
فمواطنو قفصة اهم بكثير من نتيجة المقابلة
لكن رئيس جمعية القوافل هو غالط على طول كما ان تصرفات وديع الجرى فاقت الحد
التعليقات
سامي بوصرصار:
على مسؤولي قفصة الطعن في قرار إيقاف المباراة واثبات عدم تجاوز الـ15 دق ليتسنى إعادة مقابلة .. رئيس الجامعة سيحتج وهو محق في ذلك بقوانين الفيفا التي تحظر أي تدخل سياسي حكومي في الرياضة وفي النتائج الرياضية وترتب عن ذلك عقوبات خط
عماد بن حليمة :
من ابرز المتضررين من الارهاب في تونس الامهات الثكالى اللاتي خطف منهن تجار الدين فلذات اكبادهن والقوا بهم في محرقتي سوريا والعراق .
هن يذرفن الدموع على فقدان العزيز والغالي والكهنة يورقون الدولارات وينفخون الحسابات.
يبشرون الشباب الفقير بالجنة ويسرقون منه ملذات وخيرات الحياة ويبيعونهم للذئاب في سوق الدواب.
اللعنة ستلاحقكم ودعاء الثكالى والمقهورين سيجعلكم في اسفل السافلين.
محسن مرزوق :
الفساد الرياضي والفساد السياسي في مقابلة واحدة وعلى أرضية ميدان واحدة ...ملخص للوضع العام بالبلاد...التغيير ضروري وبشكل عاجل
التعليقات
فوزي لسود:
للأسف أصبحنا عاجزين عن تنظيم حتى مباراة في كرة القدم فأين هيبة الدولة والى متى تستمر هذه المهازل
عادل كنعيش:
عندما تنتهى مقابلة كرة قدم فى اجواء متوترة فان ذلك يكون له أسوأ التأثير على المناخ الاجتماعى فى الجهة التى تعتبر نفسها متضررة.
اخشى ان تنعكس نتيجة الليلة على الوضع فى قفصة وعلى نسق استخراج الفسفاط فيزداد وضع المجمع الكيميائي تعقيدا
المطلوب التعقل وان لزم الامر التدخل لاعادة المقابلة
فمواطنو قفصة اهم بكثير من نتيجة المقابلة
لكن رئيس جمعية القوافل هو غالط على طول كما ان تصرفات وديع الجرى فاقت الحد
التعليقات
سامي بوصرصار:
على مسؤولي قفصة الطعن في قرار إيقاف المباراة واثبات عدم تجاوز الـ15 دق ليتسنى إعادة مقابلة .. رئيس الجامعة سيحتج وهو محق في ذلك بقوانين الفيفا التي تحظر أي تدخل سياسي حكومي في الرياضة وفي النتائج الرياضية وترتب عن ذلك عقوبات خط
عماد بن حليمة :
من ابرز المتضررين من الارهاب في تونس الامهات الثكالى اللاتي خطف منهن تجار الدين فلذات اكبادهن والقوا بهم في محرقتي سوريا والعراق .
هن يذرفن الدموع على فقدان العزيز والغالي والكهنة يورقون الدولارات وينفخون الحسابات.
يبشرون الشباب الفقير بالجنة ويسرقون منه ملذات وخيرات الحياة ويبيعونهم للذئاب في سوق الدواب.
اللعنة ستلاحقكم ودعاء الثكالى والمقهورين سيجعلكم في اسفل السافلين.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018