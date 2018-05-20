دوّنوا على جدرانهم

محسن مرزوق :

الفساد الرياضي والفساد السياسي في مقابلة واحدة وعلى أرضية ميدان واحدة ...ملخص للوضع العام بالبلاد...التغيير ضروري وبشكل عاجل

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فوزي لسود:

للأسف أصبحنا عاجزين عن تنظيم حتى مباراة في كرة القدم فأين هيبة الدولة والى متى تستمر هذه المهازل

عادل كنعيش:

عندما تنتهى مقابلة كرة قدم فى اجواء متوترة فان ذلك يكون له أسوأ التأثير على المناخ الاجتماعى فى الجهة التى تعتبر نفسها متضررة.

اخشى ان تنعكس نتيجة الليلة على الوضع فى قفصة وعلى نسق استخراج الفسفاط فيزداد وضع المجمع الكيميائي تعقيدا

المطلوب التعقل وان لزم الامر التدخل لاعادة المقابلة

فمواطنو قفصة اهم بكثير من نتيجة المقابلة

لكن رئيس جمعية القوافل هو غالط على طول كما ان تصرفات وديع الجرى فاقت الحد

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سامي بوصرصار:

على مسؤولي قفصة الطعن في قرار إيقاف المباراة واثبات عدم تجاوز الـ15 دق ليتسنى إعادة مقابلة .. رئيس الجامعة سيحتج وهو محق في ذلك بقوانين الفيفا التي تحظر أي تدخل سياسي حكومي في الرياضة وفي النتائج الرياضية وترتب عن ذلك عقوبات خط

عماد بن حليمة :

من ابرز المتضررين من الارهاب في تونس الامهات الثكالى اللاتي خطف منهن تجار الدين فلذات اكبادهن والقوا بهم في محرقتي سوريا والعراق .

هن يذرفن الدموع على فقدان العزيز والغالي والكهنة يورقون الدولارات وينفخون الحسابات.

يبشرون الشباب الفقير بالجنة ويسرقون منه ملذات وخيرات الحياة ويبيعونهم للذئاب في سوق الدواب.

اللعنة ستلاحقكم ودعاء الثكالى والمقهورين سيجعلكم في اسفل السافلين.