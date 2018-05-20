اشتعال النيران في حافلة

اشتعلت النيران بالكامل في حافلة مخصصة لنقل العملة على مستوى مفترق ‹مغراوة› من معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 ماي 2018 اثر اصطدامها بعمود كهربائي. وقد حاول السائق تفادي دراجتين ناريتين قادمتين من الاتجاه المعاكس فانزلقت الحافلة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك أف أم . ويذكر أن الحافلة تابعة للشركة الجهوية لنقل المسافرين كانت في رحلة العودة من أحد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل بعد نقلها لمجموعة من العاملات الى مقر عملهن.