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يوم الأحد 20 ماي 2018
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اشتعال النيران في حافلة
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الفايس بوك
اشتعال النيران في حافلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

اشتعلت النيران بالكامل في حافلة مخصصة لنقل العملة على مستوى مفترق ‹مغراوة› من معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 ماي 2018 اثر اصطدامها بعمود كهربائي. وقد حاول السائق تفادي دراجتين ناريتين قادمتين من الاتجاه المعاكس فانزلقت الحافلة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك أف أم . ويذكر أن الحافلة تابعة للشركة الجهوية لنقل المسافرين كانت في رحلة العودة من أحد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل بعد نقلها لمجموعة من العاملات الى مقر عملهن.

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الفايس بوك
اشتعال النيران في حافلة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

اشتعلت النيران بالكامل في حافلة مخصصة لنقل العملة على مستوى مفترق ‹مغراوة› من معتمدية منزل جميل بولاية بنزرت الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 ماي 2018 اثر اصطدامها بعمود كهربائي. وقد حاول السائق تفادي دراجتين ناريتين قادمتين من الاتجاه المعاكس فانزلقت الحافلة، وفق ما أفاد به مصدر أمني لموزاييك أف أم . ويذكر أن الحافلة تابعة للشركة الجهوية لنقل المسافرين كانت في رحلة العودة من أحد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بمنزل جميل بعد نقلها لمجموعة من العاملات الى مقر عملهن.

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اشتعال النيران في حافلة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
اشتعلت النيران بالكامل في حافلة مخصصة لنقل العملة على مستوى مفترق ‹مغراوة› من معتمدية منزل جميل بولاية...
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نكتة من الفايسبوك
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
ﻗﺎﻟﺖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ : « ﺣﺒّﻲ ﻣﺬاﺑﻴّﺔ ﻧﺠﺮّب لبلاﺑﻲ « وﻫﻮﻣﺎ داﺧﻠﻴﻦ ﺗﻠﻔّﺖ بيّاع...
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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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