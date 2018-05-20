إدانة تونسية

أدان وزير الخارجية خميس الجهيناوي، في كلمة ألقاها يوم الجمعة 18 ماي 2018 خلال القمة الاستثنائية الملتئمة بمدينة اسطنبول التركية، ما تشهده الأراضي الفلسطينية من «قتل وتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على يد قوّات الاحتلال الإسرائيلي وما خلّفه من حصيلة ثقيلة في أعداد الشهداء والمصابين بكلّ المقاييس القانونية والإنسانية”، قائلا «من غير المقبول استمرار ذلك». واعتبر الجهيناوي، حسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، أنّ القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها «ساهم بشكل كبير في تكريس هذا التوجّه ومثّل عاملا إضافيا لمزيد تعقيد الأوضاع ودفْع المنطقة نحو دوامة جديدة من التوتّر والعنف وعدم الاستقرار».