الفايسبوكيون في حالة استياء من البرامج الرمضانية

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أظهر عدد كبير من الفايسبوكيين الكثير من التذمر والاستياء من البرامج الرمضانية في مختلف التلفزات التونسية التي تحولت الى فضاء للاشهار والاعلام دون تقديم مضمون يرقى الى انتظارات المشاهد .
فقد أبدى الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي انزعاجهم من بعض البرامج التي غلب عليها التهريج دون أن يكون لها مضامين اعلامية تفيد المشاهد وقد أكد محمد بن صالح في تدوينة له أن برنامج حكايات تونسية الذي يقدمه نوفل الورتاني يثير الاشمئزاز والشفقة وهو برنامج سطحي ولم يكن في المستوى
وباختصار كما يقول المثل الشعبي «هز الصرة تلقى خيط»
وانتقد البعض الآخر من الفايسبوكيين اعتماد قناة نسمة على دبلجة حلقات مسلسل يوسف الصديق أكد قاسم بن يحيى في هذا السياق في تدوينة له أن القناة أساءت بدبلجة العمل الى اللهجة التونسية الى روح وقدسية قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) وما حصل في الحقيقة خطأ فادح وأدعو هذه القناة الى العدول عن هذه الدبلجة وتصحيح خطأها».
من جهته أكد زياد التونسي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الأعمال الدرامية التي تقدم في شهر رمضان ضعيفة ولا ترتقي الى مستوى ما يعرض في القنوات العربية وغير قادرة على ارضاء المشاهدين وعاجزة على شد العائلة
وأكد ابراهيم المحسني في تدوينة له أن الأعمال الرمضانية التونسية بقيت وفية للرداءة خاصة منها الأعمال الفكاهية مثل نسيبتي العزيزة و»فامليا لول» وغيرها التي بقيت تعاني من الابتذال وعدم التجدد في المضامين وتسعى الى الاستهتار بالمشاهد التونسي .
وأضاف ابراهيم :» أغلب البرامج الرمضانية فيها استبسلاه للتونسيين ومضامينها ضعيفة وهي تكرر الرداءة «
ورغم هذا الشعور بالنكد والاحباط من أغلب البرامج الرمضانية التي يتم بثها في القنوات التونسية الا أن البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أبدوا رضاهم على بعض الأعمال الدرامية مثل «تاج الحاضرة» و»علي شورب» وقد أكد عبد المؤمن الخياري في تدوينة له أن مسلسل علي شورب يعتبر من الأعمال الناجحة التي تخرج على المألوف ولا تقوم باستبلاه المشاهد الذي بلغ من الوعي والنضج ما يجعله قادرا على التمييز بين الغث والسمين «
أظهر عدد كبير من الفايسبوكيين الكثير من التذمر والاستياء من البرامج الرمضانية في مختلف التلفزات التونسية التي تحولت الى فضاء للاشهار والاعلام دون تقديم مضمون يرقى الى انتظارات المشاهد .
فقد أبدى الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي انزعاجهم من بعض البرامج التي غلب عليها التهريج دون أن يكون لها مضامين اعلامية تفيد المشاهد وقد أكد محمد بن صالح في تدوينة له أن برنامج حكايات تونسية الذي يقدمه نوفل الورتاني يثير الاشمئزاز والشفقة وهو برنامج سطحي ولم يكن في المستوى
وباختصار كما يقول المثل الشعبي «هز الصرة تلقى خيط»
وانتقد البعض الآخر من الفايسبوكيين اعتماد قناة نسمة على دبلجة حلقات مسلسل يوسف الصديق أكد قاسم بن يحيى في هذا السياق في تدوينة له أن القناة أساءت بدبلجة العمل الى اللهجة التونسية الى روح وقدسية قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) وما حصل في الحقيقة خطأ فادح وأدعو هذه القناة الى العدول عن هذه الدبلجة وتصحيح خطأها».
من جهته أكد زياد التونسي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الأعمال الدرامية التي تقدم في شهر رمضان ضعيفة ولا ترتقي الى مستوى ما يعرض في القنوات العربية وغير قادرة على ارضاء المشاهدين وعاجزة على شد العائلة
وأكد ابراهيم المحسني في تدوينة له أن الأعمال الرمضانية التونسية بقيت وفية للرداءة خاصة منها الأعمال الفكاهية مثل نسيبتي العزيزة و»فامليا لول» وغيرها التي بقيت تعاني من الابتذال وعدم التجدد في المضامين وتسعى الى الاستهتار بالمشاهد التونسي .
وأضاف ابراهيم :» أغلب البرامج الرمضانية فيها استبسلاه للتونسيين ومضامينها ضعيفة وهي تكرر الرداءة «
ورغم هذا الشعور بالنكد والاحباط من أغلب البرامج الرمضانية التي يتم بثها في القنوات التونسية الا أن البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أبدوا رضاهم على بعض الأعمال الدرامية مثل «تاج الحاضرة» و»علي شورب» وقد أكد عبد المؤمن الخياري في تدوينة له أن مسلسل علي شورب يعتبر من الأعمال الناجحة التي تخرج على المألوف ولا تقوم باستبلاه المشاهد الذي بلغ من الوعي والنضج ما يجعله قادرا على التمييز بين الغث والسمين «
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018