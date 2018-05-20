الفايسبوكيون في حالة استياء من البرامج الرمضانية

أظهر عدد كبير من الفايسبوكيين الكثير من التذمر والاستياء من البرامج الرمضانية في مختلف التلفزات التونسية التي تحولت الى فضاء للاشهار والاعلام دون تقديم مضمون يرقى الى انتظارات المشاهد .

فقد أبدى الكثير من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي انزعاجهم من بعض البرامج التي غلب عليها التهريج دون أن يكون لها مضامين اعلامية تفيد المشاهد وقد أكد محمد بن صالح في تدوينة له أن برنامج حكايات تونسية الذي يقدمه نوفل الورتاني يثير الاشمئزاز والشفقة وهو برنامج سطحي ولم يكن في المستوى

وباختصار كما يقول المثل الشعبي «هز الصرة تلقى خيط»

وانتقد البعض الآخر من الفايسبوكيين اعتماد قناة نسمة على دبلجة حلقات مسلسل يوسف الصديق أكد قاسم بن يحيى في هذا السياق في تدوينة له أن القناة أساءت بدبلجة العمل الى اللهجة التونسية الى روح وقدسية قصة سيدنا يوسف (عليه السلام) وما حصل في الحقيقة خطأ فادح وأدعو هذه القناة الى العدول عن هذه الدبلجة وتصحيح خطأها».

من جهته أكد زياد التونسي في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن الأعمال الدرامية التي تقدم في شهر رمضان ضعيفة ولا ترتقي الى مستوى ما يعرض في القنوات العربية وغير قادرة على ارضاء المشاهدين وعاجزة على شد العائلة

وأكد ابراهيم المحسني في تدوينة له أن الأعمال الرمضانية التونسية بقيت وفية للرداءة خاصة منها الأعمال الفكاهية مثل نسيبتي العزيزة و»فامليا لول» وغيرها التي بقيت تعاني من الابتذال وعدم التجدد في المضامين وتسعى الى الاستهتار بالمشاهد التونسي .

وأضاف ابراهيم :» أغلب البرامج الرمضانية فيها استبسلاه للتونسيين ومضامينها ضعيفة وهي تكرر الرداءة «

ورغم هذا الشعور بالنكد والاحباط من أغلب البرامج الرمضانية التي يتم بثها في القنوات التونسية الا أن البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أبدوا رضاهم على بعض الأعمال الدرامية مثل «تاج الحاضرة» و»علي شورب» وقد أكد عبد المؤمن الخياري في تدوينة له أن مسلسل علي شورب يعتبر من الأعمال الناجحة التي تخرج على المألوف ولا تقوم باستبلاه المشاهد الذي بلغ من الوعي والنضج ما يجعله قادرا على التمييز بين الغث والسمين «