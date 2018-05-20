أزمة منتظرة في المستشفيات:الأطباء الشبان يهدّدون بالاضراب

تونس-الشروق:

هددت المنظمة التونسية للاطباء الشبان بالدخول في إضراب عام وطني في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب القطاع ومواصلتها اللامبالاة بمشاغله .

عقد امس الاول الاطباء المقيمون والداخليون بجهة صفاقس اجتماعا عاما شهد نقاشات ساخنة حول تردي الوضع الصحي بالمستشفيات والتعامل السلبي من قبل سلطة الاشراف بجملة المطالب العالقة والمظلمة التي يعيشها ابناء القطاع وسط تجاهل تام من قبل مختلف الاطراف المتدخلة .

وستتسع رقعة اجتماعات الاطباء الشبان لتشمل مختلف الجهات قصد بلورة موقف موحد واتخاذ قرار وطني قد يصل حد الاضراب العام القطاعي وذلك في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم وهو ما اكدته المنظمة التونسية للاطباء الشبان التي طالبت الوزارة بعدم التلاعب بحق الاطباء في اجورهم (عدم خلاص اجور الاطباء بعد 5 اشهر ) .

كما طالبت المنظمة التونسية للاطباء الشبان وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلط الاكادمية بإحترام القوانين الخاصة بالدراسات الطبية خاصة منها الفصول المتعلقة بالتربصات وبعدم اجبار الاطباء على العمل قسريا وبصفة غير قانونية لشهرين اضافيين في اقسامهم الحالية .

ودعت المنظمة السلط بالالتزام بالاتفاق الممضى بخصوص الخدمة المدنية واصلاح الدراسات حيث التزمت وزارة الصحة في وقت سابق بتفعيل الاتفاق الحاصل بينها وبين وزارة الدفاع الوطني الذي ينص على الترفيع في مقدار المنحة المسندة للاطباء في اطار الخدمة الوطنية في الجزء المحمول على ميزانية وزارة الصحة من 750 دينارا الى 1250 دينارا مع مراعاة الحالات الاجتماعية والوضعيات الخاصة عند احالة قوائم الاطباء المختصين الى مصالح التجنيد بوزارة الدفاع ضمن لجنة تحدث للغرض .

كما تعهدت وزارة الصحة بمراجعة نظام تأجير المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب الأجانب بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الخارجية في اجل اقصاه جانفي 2019 في اتجاه مساواتهم بنظرائهم التونسيين .





شافية براهمي