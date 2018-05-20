أزمة منتظرة في المستشفيات:الأطباء الشبان يهدّدون بالاضراب

-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
تونس-الشروق:
هددت المنظمة التونسية للاطباء الشبان بالدخول في إضراب عام وطني في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب القطاع ومواصلتها اللامبالاة بمشاغله .
عقد امس الاول الاطباء المقيمون والداخليون بجهة صفاقس اجتماعا عاما شهد نقاشات ساخنة حول تردي الوضع الصحي بالمستشفيات والتعامل السلبي من قبل سلطة الاشراف بجملة المطالب العالقة والمظلمة التي يعيشها ابناء القطاع وسط تجاهل تام من قبل مختلف الاطراف المتدخلة .
وستتسع رقعة اجتماعات الاطباء الشبان لتشمل مختلف الجهات قصد بلورة موقف موحد واتخاذ قرار وطني قد يصل حد الاضراب العام القطاعي وذلك في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم وهو ما اكدته المنظمة التونسية للاطباء الشبان التي طالبت الوزارة بعدم التلاعب بحق الاطباء في اجورهم (عدم خلاص اجور الاطباء بعد 5 اشهر ) .
كما طالبت المنظمة التونسية للاطباء الشبان وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلط الاكادمية بإحترام القوانين الخاصة بالدراسات الطبية خاصة منها الفصول المتعلقة بالتربصات وبعدم اجبار الاطباء على العمل قسريا وبصفة غير قانونية لشهرين اضافيين في اقسامهم الحالية .
ودعت المنظمة السلط بالالتزام بالاتفاق الممضى بخصوص الخدمة المدنية واصلاح الدراسات حيث التزمت وزارة الصحة في وقت سابق بتفعيل الاتفاق الحاصل بينها وبين وزارة الدفاع الوطني الذي ينص على الترفيع في مقدار المنحة المسندة للاطباء في اطار الخدمة الوطنية في الجزء المحمول على ميزانية وزارة الصحة من 750 دينارا الى 1250 دينارا مع مراعاة الحالات الاجتماعية والوضعيات الخاصة عند احالة قوائم الاطباء المختصين الى مصالح التجنيد بوزارة الدفاع ضمن لجنة تحدث للغرض .
كما تعهدت وزارة الصحة بمراجعة نظام تأجير المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب الأجانب بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الخارجية في اجل اقصاه جانفي 2019 في اتجاه مساواتهم بنظرائهم التونسيين .
تونس-الشروق:
هددت المنظمة التونسية للاطباء الشبان بالدخول في إضراب عام وطني في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب القطاع ومواصلتها اللامبالاة بمشاغله .
عقد امس الاول الاطباء المقيمون والداخليون بجهة صفاقس اجتماعا عاما شهد نقاشات ساخنة حول تردي الوضع الصحي بالمستشفيات والتعامل السلبي من قبل سلطة الاشراف بجملة المطالب العالقة والمظلمة التي يعيشها ابناء القطاع وسط تجاهل تام من قبل مختلف الاطراف المتدخلة .
وستتسع رقعة اجتماعات الاطباء الشبان لتشمل مختلف الجهات قصد بلورة موقف موحد واتخاذ قرار وطني قد يصل حد الاضراب العام القطاعي وذلك في صورة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم وهو ما اكدته المنظمة التونسية للاطباء الشبان التي طالبت الوزارة بعدم التلاعب بحق الاطباء في اجورهم (عدم خلاص اجور الاطباء بعد 5 اشهر ) .
كما طالبت المنظمة التونسية للاطباء الشبان وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلط الاكادمية بإحترام القوانين الخاصة بالدراسات الطبية خاصة منها الفصول المتعلقة بالتربصات وبعدم اجبار الاطباء على العمل قسريا وبصفة غير قانونية لشهرين اضافيين في اقسامهم الحالية .
ودعت المنظمة السلط بالالتزام بالاتفاق الممضى بخصوص الخدمة المدنية واصلاح الدراسات حيث التزمت وزارة الصحة في وقت سابق بتفعيل الاتفاق الحاصل بينها وبين وزارة الدفاع الوطني الذي ينص على الترفيع في مقدار المنحة المسندة للاطباء في اطار الخدمة الوطنية في الجزء المحمول على ميزانية وزارة الصحة من 750 دينارا الى 1250 دينارا مع مراعاة الحالات الاجتماعية والوضعيات الخاصة عند احالة قوائم الاطباء المختصين الى مصالح التجنيد بوزارة الدفاع ضمن لجنة تحدث للغرض .
كما تعهدت وزارة الصحة بمراجعة نظام تأجير المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب الأجانب بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الخارجية في اجل اقصاه جانفي 2019 في اتجاه مساواتهم بنظرائهم التونسيين .
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018