الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 20 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
أسرار البطحاء
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
النقابي
أسرار البطحاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

لقاءات
لقاءات عديدة للامين العام نورالدين الطبوبي مع شخصيات ووجوه سياسية. اللقاءات تتناول الملفات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
مؤتمر
المؤتمر الوطني لجامعة التعليم الثانوي من المنتظر ان يعقد في شهر أكتوبر القادم في الأثناء تتواصل المفاوضات بشأن مطالب الجامعة دون الوصول الى اتفاق الى حد الان.
بيان
أصدرت النقابة العامة للإعلام بيانا بخصوص الازمة في إذاعة شمس أف ام اتهمت فيه الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة بتجاهل ما يحصل في الإذاعة.
جلمة
تولى بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد متابعة كل التحركات وتطورات الازمة في مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد والاتصال بكل الأطراف من اجل الوصول الى حل يجنب مزيدا من التوتر.
مقرات
الامين العام نورالدين الطبوبي تمكن من تسوية وضعية كل العقارات والمقرات التي يشغلها الان الاتحاد العام التونسي للشغل وقريبا سينطلق مشروع ضخم لصيانة وتهيئة المقر المركزي والتاريخي للاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة.
مقاطعة
أعوان المراقبة الاقتصادية أكدوا عبر الهياكل النقابية تمسكهم بمقاطعة العمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وأيام العطل والسبت والاتحاد ومقاطعة الحملات الإقليمية والجهوية وأعمال المراقبة الفنية عند التوريد.

اعداد : سفيان الأسود
تقرؤون أيضا
أسرار البطحاء
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
لقاءات عديدة للامين العام نورالدين الطبوبي مع شخصيات ووجوه سياسية. اللقاءات تتناول الملفات الاجتماعية...
المزيد >>
بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018 السّاعة 15:32
قال الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لإذاعة موزاييك إن قرار الانسحاب من وثيقة...
المزيد >>
الأطباء الشبان يهددون بالاضراب مجددا
20 ماي 2018 السّاعة 11:53
هدّدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان مجددا بالدخول في اضراب عام وطنى في حال عدم الاستجابة لمطالبها...
المزيد >>
المهندسون التونسيون يتذمرون ويتمسكون بمطالبهم
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
لا زالت أزمة المهندسين التونسيين الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات تراوح مكانها بعد مفاوضات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النقابي
أسرار البطحاء
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

لقاءات
لقاءات عديدة للامين العام نورالدين الطبوبي مع شخصيات ووجوه سياسية. اللقاءات تتناول الملفات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
مؤتمر
المؤتمر الوطني لجامعة التعليم الثانوي من المنتظر ان يعقد في شهر أكتوبر القادم في الأثناء تتواصل المفاوضات بشأن مطالب الجامعة دون الوصول الى اتفاق الى حد الان.
بيان
أصدرت النقابة العامة للإعلام بيانا بخصوص الازمة في إذاعة شمس أف ام اتهمت فيه الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة بتجاهل ما يحصل في الإذاعة.
جلمة
تولى بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد متابعة كل التحركات وتطورات الازمة في مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد والاتصال بكل الأطراف من اجل الوصول الى حل يجنب مزيدا من التوتر.
مقرات
الامين العام نورالدين الطبوبي تمكن من تسوية وضعية كل العقارات والمقرات التي يشغلها الان الاتحاد العام التونسي للشغل وقريبا سينطلق مشروع ضخم لصيانة وتهيئة المقر المركزي والتاريخي للاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة.
مقاطعة
أعوان المراقبة الاقتصادية أكدوا عبر الهياكل النقابية تمسكهم بمقاطعة العمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وأيام العطل والسبت والاتحاد ومقاطعة الحملات الإقليمية والجهوية وأعمال المراقبة الفنية عند التوريد.

اعداد : سفيان الأسود
تقرؤون أيضا
أسرار البطحاء
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
لقاءات عديدة للامين العام نورالدين الطبوبي مع شخصيات ووجوه سياسية. اللقاءات تتناول الملفات الاجتماعية...
المزيد >>
بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018 السّاعة 15:32
قال الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لإذاعة موزاييك إن قرار الانسحاب من وثيقة...
المزيد >>
الأطباء الشبان يهددون بالاضراب مجددا
20 ماي 2018 السّاعة 11:53
هدّدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان مجددا بالدخول في اضراب عام وطنى في حال عدم الاستجابة لمطالبها...
المزيد >>
المهندسون التونسيون يتذمرون ويتمسكون بمطالبهم
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
لا زالت أزمة المهندسين التونسيين الذين خاضوا سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات تراوح مكانها بعد مفاوضات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
﻿