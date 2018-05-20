أسرار البطحاء

لقاءات

لقاءات عديدة للامين العام نورالدين الطبوبي مع شخصيات ووجوه سياسية. اللقاءات تتناول الملفات الاجتماعية والسياسية في البلاد.

مؤتمر

المؤتمر الوطني لجامعة التعليم الثانوي من المنتظر ان يعقد في شهر أكتوبر القادم في الأثناء تتواصل المفاوضات بشأن مطالب الجامعة دون الوصول الى اتفاق الى حد الان.

بيان

أصدرت النقابة العامة للإعلام بيانا بخصوص الازمة في إذاعة شمس أف ام اتهمت فيه الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة بتجاهل ما يحصل في الإذاعة.

جلمة

تولى بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد متابعة كل التحركات وتطورات الازمة في مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد والاتصال بكل الأطراف من اجل الوصول الى حل يجنب مزيدا من التوتر.

مقرات

الامين العام نورالدين الطبوبي تمكن من تسوية وضعية كل العقارات والمقرات التي يشغلها الان الاتحاد العام التونسي للشغل وقريبا سينطلق مشروع ضخم لصيانة وتهيئة المقر المركزي والتاريخي للاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة.

مقاطعة

أعوان المراقبة الاقتصادية أكدوا عبر الهياكل النقابية تمسكهم بمقاطعة العمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وأيام العطل والسبت والاتحاد ومقاطعة الحملات الإقليمية والجهوية وأعمال المراقبة الفنية عند التوريد.

اعداد : سفيان الأسود