أسرار البطحاء

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لقاءات
لقاءات عديدة للامين العام نورالدين الطبوبي مع شخصيات ووجوه سياسية. اللقاءات تتناول الملفات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
مؤتمر
المؤتمر الوطني لجامعة التعليم الثانوي من المنتظر ان يعقد في شهر أكتوبر القادم في الأثناء تتواصل المفاوضات بشأن مطالب الجامعة دون الوصول الى اتفاق الى حد الان.
بيان
أصدرت النقابة العامة للإعلام بيانا بخصوص الازمة في إذاعة شمس أف ام اتهمت فيه الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة بتجاهل ما يحصل في الإذاعة.
جلمة
تولى بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد متابعة كل التحركات وتطورات الازمة في مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد والاتصال بكل الأطراف من اجل الوصول الى حل يجنب مزيدا من التوتر.
مقرات
الامين العام نورالدين الطبوبي تمكن من تسوية وضعية كل العقارات والمقرات التي يشغلها الان الاتحاد العام التونسي للشغل وقريبا سينطلق مشروع ضخم لصيانة وتهيئة المقر المركزي والتاريخي للاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة.
مقاطعة
أعوان المراقبة الاقتصادية أكدوا عبر الهياكل النقابية تمسكهم بمقاطعة العمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وأيام العطل والسبت والاتحاد ومقاطعة الحملات الإقليمية والجهوية وأعمال المراقبة الفنية عند التوريد.
لقاءات
لقاءات عديدة للامين العام نورالدين الطبوبي مع شخصيات ووجوه سياسية. اللقاءات تتناول الملفات الاجتماعية والسياسية في البلاد.
مؤتمر
المؤتمر الوطني لجامعة التعليم الثانوي من المنتظر ان يعقد في شهر أكتوبر القادم في الأثناء تتواصل المفاوضات بشأن مطالب الجامعة دون الوصول الى اتفاق الى حد الان.
بيان
أصدرت النقابة العامة للإعلام بيانا بخصوص الازمة في إذاعة شمس أف ام اتهمت فيه الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة بتجاهل ما يحصل في الإذاعة.
جلمة
تولى بوعلي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد متابعة كل التحركات وتطورات الازمة في مدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد والاتصال بكل الأطراف من اجل الوصول الى حل يجنب مزيدا من التوتر.
مقرات
الامين العام نورالدين الطبوبي تمكن من تسوية وضعية كل العقارات والمقرات التي يشغلها الان الاتحاد العام التونسي للشغل وقريبا سينطلق مشروع ضخم لصيانة وتهيئة المقر المركزي والتاريخي للاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة.
مقاطعة
أعوان المراقبة الاقتصادية أكدوا عبر الهياكل النقابية تمسكهم بمقاطعة العمل الرقابي خارج التوقيت الاداري وأيام العطل والسبت والاتحاد ومقاطعة الحملات الإقليمية والجهوية وأعمال المراقبة الفنية عند التوريد.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018