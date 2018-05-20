أولا وأخيرا:لا حســـــــــاب تحـت التوتــــــة

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بالأمس القريب في ذاك الزمن الجميل رغم الفقر والفاقة والحاجة يوم كانت السعادة تغمرنا لأبسط مكسب ولو كان ثمن كراس أو قلم أو حتى إصبع طباشير والأمل الفياض يدفعنا الى أن نرى الوجود جميلا في ذاك الزمن كان السؤال الذي يعترض كل طالب شغل هو «آش عندك في مخك» من معارف أو تكوين أو صنعة أوخبرة.
أي في ذاك الزمن الذي كان ما في الدماغ مكيال حامله ووزنه وقيمته أي زمن تعبئة الرؤوس لا الخزائن ولا الجيوب.
ومع مرور الزمن ومن حيث ندري أو لا ندري دخلنا في مرحلة تفريغ الأدمغة وممارسة السقوط الحر من أعلى الى أسفل. وبدأ النزول من الأدمغة الى الأكتاف بالتدرج وتحول السؤال الذي يعترض طالب الشغل من «آش عندك في دماغك» الى «آش عندك أكتاف» أي زمن "ازدهار" ثقافة معرفة «من أين تؤكل الكتف» الى أن دخلنا في مرحلة الأكتاف التي لا تؤكل وإنما تأكل ولا تشبع.
وتواصل السقوط الحر من الدماغ الى الأكتاف الى مستوى الصدر وما تحت الحزام أي حيثما كان موضع الجيب أو الجيوب ليتحول السؤال الذي يعترض طالب الشغل سؤالا لاغيا لما سبق ويصبح لا صلة له إطلاقا «لا بالدماغ وما فيه ولا بالأكتاف مهما سمنت وإنما بـ «آش عندك في جيبك». وهو السؤال الذي حدد المواقع السكانية لطالبي الشغل وأقرّ أن لا عيش لأصحاب الجيوب الفقيرة إلا في جيوب الفقر تحت عتبة الفقر تحت الصفر ولا حول ولا قوة لهم على مجاراة ما يجري لا تحت أقدام القوم وإنما تحت الطاولة
تحت قبة البرلمان
من تحت الى تحت
وتحت الضغط سقطت ورقة التوت
ولا حساب تحت التوتة.
بالأمس القريب في ذاك الزمن الجميل رغم الفقر والفاقة والحاجة يوم كانت السعادة تغمرنا لأبسط مكسب ولو كان ثمن كراس أو قلم أو حتى إصبع طباشير والأمل الفياض يدفعنا الى أن نرى الوجود جميلا في ذاك الزمن كان السؤال الذي يعترض كل طالب شغل هو «آش عندك في مخك» من معارف أو تكوين أو صنعة أوخبرة.
أي في ذاك الزمن الذي كان ما في الدماغ مكيال حامله ووزنه وقيمته أي زمن تعبئة الرؤوس لا الخزائن ولا الجيوب.
ومع مرور الزمن ومن حيث ندري أو لا ندري دخلنا في مرحلة تفريغ الأدمغة وممارسة السقوط الحر من أعلى الى أسفل. وبدأ النزول من الأدمغة الى الأكتاف بالتدرج وتحول السؤال الذي يعترض طالب الشغل من «آش عندك في دماغك» الى «آش عندك أكتاف» أي زمن "ازدهار" ثقافة معرفة «من أين تؤكل الكتف» الى أن دخلنا في مرحلة الأكتاف التي لا تؤكل وإنما تأكل ولا تشبع.
وتواصل السقوط الحر من الدماغ الى الأكتاف الى مستوى الصدر وما تحت الحزام أي حيثما كان موضع الجيب أو الجيوب ليتحول السؤال الذي يعترض طالب الشغل سؤالا لاغيا لما سبق ويصبح لا صلة له إطلاقا «لا بالدماغ وما فيه ولا بالأكتاف مهما سمنت وإنما بـ «آش عندك في جيبك». وهو السؤال الذي حدد المواقع السكانية لطالبي الشغل وأقرّ أن لا عيش لأصحاب الجيوب الفقيرة إلا في جيوب الفقر تحت عتبة الفقر تحت الصفر ولا حول ولا قوة لهم على مجاراة ما يجري لا تحت أقدام القوم وإنما تحت الطاولة
تحت قبة البرلمان
من تحت الى تحت
وتحت الضغط سقطت ورقة التوت
ولا حساب تحت التوتة.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018