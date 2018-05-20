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يوم الأحد 20 ماي 2018
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أولا وأخيرا:لا حســـــــــاب تحـت التوتــــــة
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السياسي
أولا وأخيرا:لا حســـــــــاب تحـت التوتــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بالأمس القريب في ذاك الزمن الجميل رغم الفقر والفاقة والحاجة يوم كانت السعادة تغمرنا لأبسط مكسب ولو كان ثمن كراس أو قلم أو حتى إصبع طباشير والأمل الفياض يدفعنا الى أن نرى الوجود جميلا في ذاك الزمن كان السؤال الذي يعترض كل طالب شغل هو «آش عندك في مخك» من معارف أو تكوين أو صنعة أوخبرة.
أي في ذاك الزمن الذي كان ما في الدماغ مكيال حامله ووزنه وقيمته أي زمن تعبئة الرؤوس لا الخزائن ولا الجيوب.
ومع مرور الزمن ومن حيث ندري أو لا ندري دخلنا في مرحلة تفريغ الأدمغة وممارسة السقوط الحر من أعلى الى أسفل. وبدأ النزول من الأدمغة الى الأكتاف بالتدرج وتحول السؤال الذي يعترض طالب الشغل من «آش عندك في دماغك» الى «آش عندك أكتاف» أي زمن "ازدهار" ثقافة معرفة «من أين تؤكل الكتف» الى أن دخلنا في مرحلة الأكتاف التي لا تؤكل وإنما تأكل ولا تشبع.
وتواصل السقوط الحر من الدماغ الى الأكتاف الى مستوى الصدر وما تحت الحزام أي حيثما كان موضع الجيب أو الجيوب ليتحول السؤال الذي يعترض طالب الشغل سؤالا لاغيا لما سبق ويصبح لا صلة له إطلاقا «لا بالدماغ وما فيه ولا بالأكتاف مهما سمنت وإنما بـ «آش عندك في جيبك». وهو السؤال الذي حدد المواقع السكانية لطالبي الشغل وأقرّ أن لا عيش لأصحاب الجيوب الفقيرة إلا في جيوب الفقر تحت عتبة الفقر تحت الصفر ولا حول ولا قوة لهم على مجاراة ما يجري لا تحت أقدام القوم وإنما تحت الطاولة
تحت قبة البرلمان
من تحت الى تحت
وتحت الضغط سقطت ورقة التوت
ولا حساب تحت التوتة.

بقلم: مسعود الكوكي
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السياسي
أولا وأخيرا:لا حســـــــــاب تحـت التوتــــــة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

بالأمس القريب في ذاك الزمن الجميل رغم الفقر والفاقة والحاجة يوم كانت السعادة تغمرنا لأبسط مكسب ولو كان ثمن كراس أو قلم أو حتى إصبع طباشير والأمل الفياض يدفعنا الى أن نرى الوجود جميلا في ذاك الزمن كان السؤال الذي يعترض كل طالب شغل هو «آش عندك في مخك» من معارف أو تكوين أو صنعة أوخبرة.
أي في ذاك الزمن الذي كان ما في الدماغ مكيال حامله ووزنه وقيمته أي زمن تعبئة الرؤوس لا الخزائن ولا الجيوب.
ومع مرور الزمن ومن حيث ندري أو لا ندري دخلنا في مرحلة تفريغ الأدمغة وممارسة السقوط الحر من أعلى الى أسفل. وبدأ النزول من الأدمغة الى الأكتاف بالتدرج وتحول السؤال الذي يعترض طالب الشغل من «آش عندك في دماغك» الى «آش عندك أكتاف» أي زمن "ازدهار" ثقافة معرفة «من أين تؤكل الكتف» الى أن دخلنا في مرحلة الأكتاف التي لا تؤكل وإنما تأكل ولا تشبع.
وتواصل السقوط الحر من الدماغ الى الأكتاف الى مستوى الصدر وما تحت الحزام أي حيثما كان موضع الجيب أو الجيوب ليتحول السؤال الذي يعترض طالب الشغل سؤالا لاغيا لما سبق ويصبح لا صلة له إطلاقا «لا بالدماغ وما فيه ولا بالأكتاف مهما سمنت وإنما بـ «آش عندك في جيبك». وهو السؤال الذي حدد المواقع السكانية لطالبي الشغل وأقرّ أن لا عيش لأصحاب الجيوب الفقيرة إلا في جيوب الفقر تحت عتبة الفقر تحت الصفر ولا حول ولا قوة لهم على مجاراة ما يجري لا تحت أقدام القوم وإنما تحت الطاولة
تحت قبة البرلمان
من تحت الى تحت
وتحت الضغط سقطت ورقة التوت
ولا حساب تحت التوتة.

بقلم: مسعود الكوكي
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20 ماي 2018 السّاعة 21:00
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طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
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بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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