أخبار الأحزاب

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حركة وفاء
كذّب رئيس حركة “وفاء” عبد الرؤوف العيادي ما تم تداوله حول قبوله عرضا ماليا لتسهيل تركيز مقر للسفارة الاسرائيلية في تونس خلال إعداد برنامج الكاميرا الخفية “شالوم”. وأكّد العيادي في تدوينة نشرها أمس السبت 19 ماي 2018 على صفحته بـ”فايسبوك” أنّ ما تم تداوله “محض افتراء وأنه لم يقبل بالعرض عكس ما روّج بغاية النيل من سمعته وأمانته”.
نداء تونس
قال رئيس الكتلة البرلمانية لنداء تونس سفيان طوبال إن وجوده في ملعب رادس يوم مباراة الـ"باراج" بين قوافل قفصة واتحاد بن قردان كان بطلب من هيئة قوافل قفصة التي توقعت حدوث مظالم. وأضاف طوبال أن ما حصل في ملعب رادس مهزلة وأن صعود اتحاد بن قردان الى الرابطة الأولى فضيحة على حد قوله.
حركة النهضة
استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أول أمس الجمعة سفير فرنسا بتونس «أوليفيي بوافر دارفور» بحضور مسؤول العلاقات الخارجية بحركة النهضة رفيق عبد السلام . وقد قدم السفير الفرنسي تهانيه بتعزز نجاح مسار الانتقال الديمقراطي التونسي عبر نجاح تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة. كما تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وفرنسا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
حركة الشعب
قال الأمين العام لحزب حركة الشعب إن التقارير المالية للحزب جاهزة. وسيقع تقديمها بعد أسبوع مرفوقة بتوضيح حول وضعيته القانونية سنة 2012، مُذكرا بأنه خلال تلك الفترة لم يتم الانصهار بعد بين حركة الشعب وحركة الشعب الوحدويين وذلك في توضيح حول تنبيه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع الذي طالها ضمن 177 حزبا آخر.
حركة وفاء
كذّب رئيس حركة “وفاء” عبد الرؤوف العيادي ما تم تداوله حول قبوله عرضا ماليا لتسهيل تركيز مقر للسفارة الاسرائيلية في تونس خلال إعداد برنامج الكاميرا الخفية “شالوم”. وأكّد العيادي في تدوينة نشرها أمس السبت 19 ماي 2018 على صفحته بـ”فايسبوك” أنّ ما تم تداوله “محض افتراء وأنه لم يقبل بالعرض عكس ما روّج بغاية النيل من سمعته وأمانته”.
نداء تونس
قال رئيس الكتلة البرلمانية لنداء تونس سفيان طوبال إن وجوده في ملعب رادس يوم مباراة الـ"باراج" بين قوافل قفصة واتحاد بن قردان كان بطلب من هيئة قوافل قفصة التي توقعت حدوث مظالم. وأضاف طوبال أن ما حصل في ملعب رادس مهزلة وأن صعود اتحاد بن قردان الى الرابطة الأولى فضيحة على حد قوله.
حركة النهضة
استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أول أمس الجمعة سفير فرنسا بتونس «أوليفيي بوافر دارفور» بحضور مسؤول العلاقات الخارجية بحركة النهضة رفيق عبد السلام . وقد قدم السفير الفرنسي تهانيه بتعزز نجاح مسار الانتقال الديمقراطي التونسي عبر نجاح تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة. كما تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وفرنسا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
حركة الشعب
قال الأمين العام لحزب حركة الشعب إن التقارير المالية للحزب جاهزة. وسيقع تقديمها بعد أسبوع مرفوقة بتوضيح حول وضعيته القانونية سنة 2012، مُذكرا بأنه خلال تلك الفترة لم يتم الانصهار بعد بين حركة الشعب وحركة الشعب الوحدويين وذلك في توضيح حول تنبيه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع الذي طالها ضمن 177 حزبا آخر.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018