أخبار الأحزاب

حركة وفاء

كذّب رئيس حركة “وفاء” عبد الرؤوف العيادي ما تم تداوله حول قبوله عرضا ماليا لتسهيل تركيز مقر للسفارة الاسرائيلية في تونس خلال إعداد برنامج الكاميرا الخفية “شالوم”. وأكّد العيادي في تدوينة نشرها أمس السبت 19 ماي 2018 على صفحته بـ”فايسبوك” أنّ ما تم تداوله “محض افتراء وأنه لم يقبل بالعرض عكس ما روّج بغاية النيل من سمعته وأمانته”.

نداء تونس

قال رئيس الكتلة البرلمانية لنداء تونس سفيان طوبال إن وجوده في ملعب رادس يوم مباراة الـ"باراج" بين قوافل قفصة واتحاد بن قردان كان بطلب من هيئة قوافل قفصة التي توقعت حدوث مظالم. وأضاف طوبال أن ما حصل في ملعب رادس مهزلة وأن صعود اتحاد بن قردان الى الرابطة الأولى فضيحة على حد قوله.

حركة النهضة

استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أول أمس الجمعة سفير فرنسا بتونس «أوليفيي بوافر دارفور» بحضور مسؤول العلاقات الخارجية بحركة النهضة رفيق عبد السلام . وقد قدم السفير الفرنسي تهانيه بتعزز نجاح مسار الانتقال الديمقراطي التونسي عبر نجاح تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة. كما تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين تونس وفرنسا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

حركة الشعب

قال الأمين العام لحزب حركة الشعب إن التقارير المالية للحزب جاهزة. وسيقع تقديمها بعد أسبوع مرفوقة بتوضيح حول وضعيته القانونية سنة 2012، مُذكرا بأنه خلال تلك الفترة لم يتم الانصهار بعد بين حركة الشعب وحركة الشعب الوحدويين وذلك في توضيح حول تنبيه وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع الذي طالها ضمن 177 حزبا آخر.