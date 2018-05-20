رمضان سياسي:آمنة منصور القروي (رئيسة حزب الحركة الديمقراطية الاصلاح والبناء):العمل في رمضان يكون مضاعفا

شهر رمضان المعظم كما تراه رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء ٱمنة منصور القروي مناسبة متجددة للالتقاء والتقارب مع العائلة والاصدقاء. وتؤكد ضيفتنا في العدد الرابع من ركن رمضان سياسي ٱمنة منصور القروي أن شهر رمضان من كل سنة يجدد المزيد من التقارب بين افراد العائلة نظرا لتوحيد اوقات العمل، وهو أيضا فرصة لمزيد الالتقاء بالصديقات في المسامرات الليلية والتداول في الشأنين العام والخاص.

وتقضي القروي يوم رمضان في العمل فهي شديدة الحرص على بدء العمل في ادارة مدرستها الخاصة في وقت مبكر حيث يمتد يومها بين تسيير شؤون المدرسة والاتصال المباشر بالتلاميذ والإطار التربوي قصد توفير أحسن الظروف لتعلم النشء، وإثر العودة من المؤسسة التربوية تقضي محدثتنا نصف اليوم الثاني في المطبخ حيث تطهو بنفسها وجبة الافطار محاولة الاستجابة لكل الطلبات والشهوات، ليكون المغرب موعد التقاء كل افراد اسرتها حيث تسهر على راحة كل فرد منهم أبنائها علي ومصطفى وريم وزوجها كمال.

وتقول محدثتنا : «العمل في رمضان يكون مضاعفا، والوالد رحمه الله علمنا حب العمل، والتٱزر والاحترام وقيم التضحية ويسعدني في رمضان أن أستجيب لطلبات كل العائلة وأن أكون على مقربة منهم سيما وأن العمل يأخذ مني وقتي كله تقريبا».





أشرف الرياحي