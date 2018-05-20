رمضان سياسي:آمنة منصور القروي (رئيسة حزب الحركة الديمقراطية الاصلاح والبناء):العمل في رمضان يكون مضاعفا

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شهر رمضان المعظم كما تراه رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء ٱمنة منصور القروي مناسبة متجددة للالتقاء والتقارب مع العائلة والاصدقاء. وتؤكد ضيفتنا في العدد الرابع من ركن رمضان سياسي ٱمنة منصور القروي أن شهر رمضان من كل سنة يجدد المزيد من التقارب بين افراد العائلة نظرا لتوحيد اوقات العمل، وهو أيضا فرصة لمزيد الالتقاء بالصديقات في المسامرات الليلية والتداول في الشأنين العام والخاص.
وتقضي القروي يوم رمضان في العمل فهي شديدة الحرص على بدء العمل في ادارة مدرستها الخاصة في وقت مبكر حيث يمتد يومها بين تسيير شؤون المدرسة والاتصال المباشر بالتلاميذ والإطار التربوي قصد توفير أحسن الظروف لتعلم النشء، وإثر العودة من المؤسسة التربوية تقضي محدثتنا نصف اليوم الثاني في المطبخ حيث تطهو بنفسها وجبة الافطار محاولة الاستجابة لكل الطلبات والشهوات، ليكون المغرب موعد التقاء كل افراد اسرتها حيث تسهر على راحة كل فرد منهم أبنائها علي ومصطفى وريم وزوجها كمال.
وتقول محدثتنا : «العمل في رمضان يكون مضاعفا، والوالد رحمه الله علمنا حب العمل، والتٱزر والاحترام وقيم التضحية ويسعدني في رمضان أن أستجيب لطلبات كل العائلة وأن أكون على مقربة منهم سيما وأن العمل يأخذ مني وقتي كله تقريبا».
شهر رمضان المعظم كما تراه رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء ٱمنة منصور القروي مناسبة متجددة للالتقاء والتقارب مع العائلة والاصدقاء. وتؤكد ضيفتنا في العدد الرابع من ركن رمضان سياسي ٱمنة منصور القروي أن شهر رمضان من كل سنة يجدد المزيد من التقارب بين افراد العائلة نظرا لتوحيد اوقات العمل، وهو أيضا فرصة لمزيد الالتقاء بالصديقات في المسامرات الليلية والتداول في الشأنين العام والخاص.
وتقضي القروي يوم رمضان في العمل فهي شديدة الحرص على بدء العمل في ادارة مدرستها الخاصة في وقت مبكر حيث يمتد يومها بين تسيير شؤون المدرسة والاتصال المباشر بالتلاميذ والإطار التربوي قصد توفير أحسن الظروف لتعلم النشء، وإثر العودة من المؤسسة التربوية تقضي محدثتنا نصف اليوم الثاني في المطبخ حيث تطهو بنفسها وجبة الافطار محاولة الاستجابة لكل الطلبات والشهوات، ليكون المغرب موعد التقاء كل افراد اسرتها حيث تسهر على راحة كل فرد منهم أبنائها علي ومصطفى وريم وزوجها كمال.
وتقول محدثتنا : «العمل في رمضان يكون مضاعفا، والوالد رحمه الله علمنا حب العمل، والتٱزر والاحترام وقيم التضحية ويسعدني في رمضان أن أستجيب لطلبات كل العائلة وأن أكون على مقربة منهم سيما وأن العمل يأخذ مني وقتي كله تقريبا».
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018