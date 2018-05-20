الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 20 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رمضان سياسي:آمنة منصور القروي (رئيسة حزب الحركة الديمقراطية الاصلاح والبناء):العمل في رمضان يكون مضاعفا
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
السياسي
رمضان سياسي:آمنة منصور القروي (رئيسة حزب الحركة الديمقراطية الاصلاح والبناء):العمل في رمضان يكون مضاعفا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

شهر رمضان المعظم كما تراه رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء ٱمنة منصور القروي مناسبة متجددة للالتقاء والتقارب مع العائلة والاصدقاء. وتؤكد ضيفتنا في العدد الرابع من ركن رمضان سياسي ٱمنة منصور القروي أن شهر رمضان من كل سنة يجدد المزيد من التقارب بين افراد العائلة نظرا لتوحيد اوقات العمل، وهو أيضا فرصة لمزيد الالتقاء بالصديقات في المسامرات الليلية والتداول في الشأنين العام والخاص.
وتقضي القروي يوم رمضان في العمل فهي شديدة الحرص على بدء العمل في ادارة مدرستها الخاصة في وقت مبكر حيث يمتد يومها بين تسيير شؤون المدرسة والاتصال المباشر بالتلاميذ والإطار التربوي قصد توفير أحسن الظروف لتعلم النشء، وإثر العودة من المؤسسة التربوية تقضي محدثتنا نصف اليوم الثاني في المطبخ حيث تطهو بنفسها وجبة الافطار محاولة الاستجابة لكل الطلبات والشهوات، ليكون المغرب موعد التقاء كل افراد اسرتها حيث تسهر على راحة كل فرد منهم أبنائها علي ومصطفى وريم وزوجها كمال.
وتقول محدثتنا : «العمل في رمضان يكون مضاعفا، والوالد رحمه الله علمنا حب العمل، والتٱزر والاحترام وقيم التضحية ويسعدني في رمضان أن أستجيب لطلبات كل العائلة وأن أكون على مقربة منهم سيما وأن العمل يأخذ مني وقتي كله تقريبا».

أشرف الرياحي
تقرؤون أيضا
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
رمضان سياسي:آمنة منصور القروي (رئيسة حزب الحركة الديمقراطية الاصلاح والبناء):العمل في رمضان يكون مضاعفا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

شهر رمضان المعظم كما تراه رئيسة حزب الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء ٱمنة منصور القروي مناسبة متجددة للالتقاء والتقارب مع العائلة والاصدقاء. وتؤكد ضيفتنا في العدد الرابع من ركن رمضان سياسي ٱمنة منصور القروي أن شهر رمضان من كل سنة يجدد المزيد من التقارب بين افراد العائلة نظرا لتوحيد اوقات العمل، وهو أيضا فرصة لمزيد الالتقاء بالصديقات في المسامرات الليلية والتداول في الشأنين العام والخاص.
وتقضي القروي يوم رمضان في العمل فهي شديدة الحرص على بدء العمل في ادارة مدرستها الخاصة في وقت مبكر حيث يمتد يومها بين تسيير شؤون المدرسة والاتصال المباشر بالتلاميذ والإطار التربوي قصد توفير أحسن الظروف لتعلم النشء، وإثر العودة من المؤسسة التربوية تقضي محدثتنا نصف اليوم الثاني في المطبخ حيث تطهو بنفسها وجبة الافطار محاولة الاستجابة لكل الطلبات والشهوات، ليكون المغرب موعد التقاء كل افراد اسرتها حيث تسهر على راحة كل فرد منهم أبنائها علي ومصطفى وريم وزوجها كمال.
وتقول محدثتنا : «العمل في رمضان يكون مضاعفا، والوالد رحمه الله علمنا حب العمل، والتٱزر والاحترام وقيم التضحية ويسعدني في رمضان أن أستجيب لطلبات كل العائلة وأن أكون على مقربة منهم سيما وأن العمل يأخذ مني وقتي كله تقريبا».

أشرف الرياحي
تقرؤون أيضا
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
﻿