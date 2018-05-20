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يوم الأحد 20 ماي 2018
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بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
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السياسي
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر في لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج أنّ لجنة الخبراء ستجتمع الثلاثاء القادم، لإمضاء وثيقة قرطاج 2 التي أصبحت جاهزة، بعد الحسم في كافة النقاط الخلافية.، واضافت الشواشي أنّ رئاسة الجمهورية اتصلت بالموقعين على الوثيقة الخميس الفارط، لإعلامهم بموعد اجتماع لجنة الخبراء، على أن تتمّ الدعوة لاحقا لاجتماع الرؤساء والأمناء.

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بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 20 ماي 2018

أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر في لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج أنّ لجنة الخبراء ستجتمع الثلاثاء القادم، لإمضاء وثيقة قرطاج 2 التي أصبحت جاهزة، بعد الحسم في كافة النقاط الخلافية.، واضافت الشواشي أنّ رئاسة الجمهورية اتصلت بالموقعين على الوثيقة الخميس الفارط، لإعلامهم بموعد اجتماع لجنة الخبراء، على أن تتمّ الدعوة لاحقا لاجتماع الرؤساء والأمناء.

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على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
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بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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