بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2

أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر في لجنة الموقّعين على وثيقة قرطاج أنّ لجنة الخبراء ستجتمع الثلاثاء القادم، لإمضاء وثيقة قرطاج 2 التي أصبحت جاهزة، بعد الحسم في كافة النقاط الخلافية.، واضافت الشواشي أنّ رئاسة الجمهورية اتصلت بالموقعين على الوثيقة الخميس الفارط، لإعلامهم بموعد اجتماع لجنة الخبراء، على أن تتمّ الدعوة لاحقا لاجتماع الرؤساء والأمناء.