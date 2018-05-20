سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟

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تونس ـ الشروق:
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون مصغرة. وتقتصر على كفاءات حزبية.
بدأت بعض مكونات وثيقة قرطاج في مناقشة موضوع مهم في مسار وثيقة قرطاج 2. وهو تركيبة الحكومة القادمة التي ستشرف على تنفيذ خارطة الإنقاذ الاقتصادي التي أشرفت على إعدادها لجنة من الخبراء الممثلين لكل مكونات الوثيقة من أحزاب ومنظمات.
وتشهد مقرات عدد من الأحزاب وحتى بعض اللقاءات غير الرسمية بين مكونات وثيقة قرطاج عديد النقاشات حول من سيخلف يوسف الشاهد على رأس الحكومة الجديدة وكذلك احتمال قبول الشاهد بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019 والتفرغ بكامل مجهوداته لتنفيذ ما تم التوافق حوله في خارطة الطريق أي أنه يخرج من دائرة المتصارعين على الرئاسية المقبلة بشكل علني.
وكانت حركة النهضة أول من طالب يوسف الشاهد بذلك الالتزام. لكن شنت عليها حملة واسعة في تلك الفترة. لكن بعد أقل من سنة أصبحت باقي مكونات وثيقة قرطاج هي التي تطالب الشاهد بذلك الالتزام وفي نفس الوقت تتم مناقشة البديل بشكل كامل إذا لم يتوفر ذلك التعهد من الشاهد. ومن بين الأسماء المطروحة اليوم على طاولة التفاوض نجد وزيرة السياحة سلمى اللومي وكذلك الهادي بالعربي وزير التجهيز والتهيئة الترابية في حكومة المهدي جمعة. وهو من بين المقترحات الجدية من أحد أبرز أطراف وثيقة قرطاج الى جانب الحبيب كراولي رئيس مدير عام البنك الإفريقي كابيتال بارتنرز.
وتتواصل النقاشات حول أسماء الذين سيشغلون قرابة 17 منصبا في الحكومة الجديدة ومن المتوقع أن يكونوا في أغلبهم سياسيين حزبيين يتميزون بالكفاءة في المهام التي ستوكل إليهم. كما سيتم تعزيز الفريق بكفاءات غير متحزبة في مواقع محددة. وهي الوزارات التقنية.
تونس ـ الشروق:
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون مصغرة. وتقتصر على كفاءات حزبية.
بدأت بعض مكونات وثيقة قرطاج في مناقشة موضوع مهم في مسار وثيقة قرطاج 2. وهو تركيبة الحكومة القادمة التي ستشرف على تنفيذ خارطة الإنقاذ الاقتصادي التي أشرفت على إعدادها لجنة من الخبراء الممثلين لكل مكونات الوثيقة من أحزاب ومنظمات.
وتشهد مقرات عدد من الأحزاب وحتى بعض اللقاءات غير الرسمية بين مكونات وثيقة قرطاج عديد النقاشات حول من سيخلف يوسف الشاهد على رأس الحكومة الجديدة وكذلك احتمال قبول الشاهد بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019 والتفرغ بكامل مجهوداته لتنفيذ ما تم التوافق حوله في خارطة الطريق أي أنه يخرج من دائرة المتصارعين على الرئاسية المقبلة بشكل علني.
وكانت حركة النهضة أول من طالب يوسف الشاهد بذلك الالتزام. لكن شنت عليها حملة واسعة في تلك الفترة. لكن بعد أقل من سنة أصبحت باقي مكونات وثيقة قرطاج هي التي تطالب الشاهد بذلك الالتزام وفي نفس الوقت تتم مناقشة البديل بشكل كامل إذا لم يتوفر ذلك التعهد من الشاهد. ومن بين الأسماء المطروحة اليوم على طاولة التفاوض نجد وزيرة السياحة سلمى اللومي وكذلك الهادي بالعربي وزير التجهيز والتهيئة الترابية في حكومة المهدي جمعة. وهو من بين المقترحات الجدية من أحد أبرز أطراف وثيقة قرطاج الى جانب الحبيب كراولي رئيس مدير عام البنك الإفريقي كابيتال بارتنرز.
وتتواصل النقاشات حول أسماء الذين سيشغلون قرابة 17 منصبا في الحكومة الجديدة ومن المتوقع أن يكونوا في أغلبهم سياسيين حزبيين يتميزون بالكفاءة في المهام التي ستوكل إليهم. كما سيتم تعزيز الفريق بكفاءات غير متحزبة في مواقع محددة. وهي الوزارات التقنية.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018