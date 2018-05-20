في60 ثانية

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ترحيل حارس بن لادن الى تونس
أفادت صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار، بأن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أمر سلطات الهجرة بالتعجيل بالإجراءات التي ستسمح لألمانيا بترحيل التونسي سامي أ. الذي عمل من قبل حارسا شخصيا لأسامة بن لادن.
منع استعمال مكبرات الصوت
أكدت منية الجويني معتمدة حمام سوسة ، أن قرار منع استعمال مكبرات الصوت في الصومعة أثناء صلاة التراويح من الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة جاء إثر تقديم بعض أجوار المساجد عريضة مطالبين بإيقاف استعمال المكبرات بعد انزعاجهم من الأصوات العالية وأنها تمنع تركيز أبنائهم في المراجعة خصوصا أنهم في فترة امتحانات.
حجز 6 شاحنات تهريب
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس، بأن وحدات الحرس الوطني بولايات مدنين، وسوسة، وقفصة وسيدي بوزيد، تمكّنت يومي 18 و19 ماي الجاري، من حجز 6 شاحنات نقل خفيف محمّلة ببضاعة مهرّبة مختلفة (أحذية رياضيّة، وملابس جاهزة، وعلب سجائر وتن، وفواكه جافة، وقهوة، وشاي).
الإيبولا يعـــود إلى إفريقيا مجدّدا !
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أول أمس الجمعة أن الفحوص أكدت إصابة 3 حالات بـ»الإيبولا» شمال غربي البلاد في مدينة مبانداكا بمنطقة في مدينة قريبة من نهر الكونغو.
ترحيل حارس بن لادن الى تونس
أفادت صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار، بأن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أمر سلطات الهجرة بالتعجيل بالإجراءات التي ستسمح لألمانيا بترحيل التونسي سامي أ. الذي عمل من قبل حارسا شخصيا لأسامة بن لادن.
منع استعمال مكبرات الصوت
أكدت منية الجويني معتمدة حمام سوسة ، أن قرار منع استعمال مكبرات الصوت في الصومعة أثناء صلاة التراويح من الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة جاء إثر تقديم بعض أجوار المساجد عريضة مطالبين بإيقاف استعمال المكبرات بعد انزعاجهم من الأصوات العالية وأنها تمنع تركيز أبنائهم في المراجعة خصوصا أنهم في فترة امتحانات.
حجز 6 شاحنات تهريب
أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس، بأن وحدات الحرس الوطني بولايات مدنين، وسوسة، وقفصة وسيدي بوزيد، تمكّنت يومي 18 و19 ماي الجاري، من حجز 6 شاحنات نقل خفيف محمّلة ببضاعة مهرّبة مختلفة (أحذية رياضيّة، وملابس جاهزة، وعلب سجائر وتن، وفواكه جافة، وقهوة، وشاي).
الإيبولا يعـــود إلى إفريقيا مجدّدا !
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أول أمس الجمعة أن الفحوص أكدت إصابة 3 حالات بـ»الإيبولا» شمال غربي البلاد في مدينة مبانداكا بمنطقة في مدينة قريبة من نهر الكونغو.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018