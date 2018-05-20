في60 ثانية

ترحيل حارس بن لادن الى تونس

أفادت صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار، بأن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أمر سلطات الهجرة بالتعجيل بالإجراءات التي ستسمح لألمانيا بترحيل التونسي سامي أ. الذي عمل من قبل حارسا شخصيا لأسامة بن لادن.

منع استعمال مكبرات الصوت

أكدت منية الجويني معتمدة حمام سوسة ، أن قرار منع استعمال مكبرات الصوت في الصومعة أثناء صلاة التراويح من الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة جاء إثر تقديم بعض أجوار المساجد عريضة مطالبين بإيقاف استعمال المكبرات بعد انزعاجهم من الأصوات العالية وأنها تمنع تركيز أبنائهم في المراجعة خصوصا أنهم في فترة امتحانات.

حجز 6 شاحنات تهريب

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس، بأن وحدات الحرس الوطني بولايات مدنين، وسوسة، وقفصة وسيدي بوزيد، تمكّنت يومي 18 و19 ماي الجاري، من حجز 6 شاحنات نقل خفيف محمّلة ببضاعة مهرّبة مختلفة (أحذية رياضيّة، وملابس جاهزة، وعلب سجائر وتن، وفواكه جافة، وقهوة، وشاي).

الإيبولا يعـــود إلى إفريقيا مجدّدا !

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية أول أمس الجمعة أن الفحوص أكدت إصابة 3 حالات بـ»الإيبولا» شمال غربي البلاد في مدينة مبانداكا بمنطقة في مدينة قريبة من نهر الكونغو.