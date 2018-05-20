جلستان عامتان

يعقد مجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل، جلستين عامتين للنظر في جملة من مشاريع القوانين. حيث ستعقد الأولى يومي 22 و23 ماي الجاري، في حين ستعقد الثانية يوم 24 من نفس الشهر، حسب ما ورد في الموقع الرسمي للبرلمان.