مواطنون يشتكون

اشتكى مواطنون في السوق المركزية بالعاصمة أمس السبت، من ارتفاع أسعار الأسماك.ومن جهة أخرى، نفى عدد من الباعة في جناح الأسماك بالسوق المركزية أن يكون الارتفاع مرتبطا بشهر رمضان.